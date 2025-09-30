ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్​లో భారత్ శుభారంభం- శ్రీలంకపై సూపర్ విక్టరీ

భారత్ ఘన విజయం- శ్రీలంక చిత్తు

Ind vs SL Womens
Ind vs SL Womens (Source : BCCI Women 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 11:38 PM IST

2 Min Read
Ind vs SL Womens : 2025 మహిళల వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లోనే భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. గువాహటి వేదికగా మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్​లో శ్రీలంకపై టీమ్ఇండియా 59 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. డక్ వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం 47 ఓవర్లలో 271 పరుగుల ఛేదనలో దిగిన లంక 45.4 ఓవర్లలో 211 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. భారత్ బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 3, స్నేహ్ రానా, శ్రీ చరణి చెరో 2, క్రాంతి గౌడ్, ప్రతీకా రావల్, అమన్​జోత్ కౌర్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

వర్షం కారణంగా మ్యాచ్​ను ఇరుజట్లకు 47 ఓవర్లకు కుదించారు. భారత్ 269-8 పరుగులు చేసింది. ఇక డక్​వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం శ్రీలంక టార్గెట్​ను 271గా నిర్ణయించారు. ఈ ఛేదనలో లంక 30 పరుగులకు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెనర్ హాసిని పెరీర (14 పరుగులు)ను క్రాంతి గౌడ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేసింది. ఆ తర్వాత వన్​ డౌన్​లో వచ్చిన సమరవిక్రమ (29 పరుగులు)తో కెప్టెన్ అటపట్టు (43 పరుగులు) మంచి భాగస్వామ్యం నిర్మించింది. రెండో వికెట్ కు ఈ ఇద్దరూ 52 పరుగులు జోడించారు.

ఈ జోడీని జట్టు స్కోర్ 82 వద్ద దీప్తి శర్మ విడగొట్టింది. అటపట్టు 43 పరుగులకు ఔట్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత లంక వికెట్లు త్వరత్వరగా కూలాయి. సమరవిక్రమ (29), వింశీ గుణరత్నే (11), కవిశ దిల్హారీ (15), అనుష్క సంజీవని (6) స్వల్ప స్కోర్లకే ఔట్ అయ్యారు. దీంతో 140 రన్స్​కు లంక 6 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.

అంతకుముందు తొలుత బ్యాటింగ్​ చేసిన టీమ్ఇండియా 47 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు నష్టానికి 269 పరుగులు చేసింది. అమన్ జోత్ కౌర్ (57 పరుగులు), ఆల్​రౌండర్ దీప్తి శర్మ (53 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. చివర్లో స్నేహ్ రానా (28 పరుగులు, 15 బంతుల్లో) రఫ్పాడించింది. వీళ్లతోపాటు ప్రతీకా రావల్ (37 పరుగులు), హర్లీన్ డియోల్ (48 పరుగులు), హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (21 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. లంక బౌలర్లలో ఇనోకా రనవీర 4 వికెట్లు దక్కించుకుంది. ఉదేశిక ప్రబోధిని 2, కులసూరియా, చమరి ఆటపట్టు తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

తుది జట్లు

భారత్ : ప్రతీకా రావల్, స్మృతి మంధాన, హర్లీన్ డియోల్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, అమంజోత్ కౌర్, స్నేహ రాణా, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి

శ్రీలంక : చమరి అతపత్తు (కెప్టెన్), హాసిని పెరెరా, హర్షిత సమరవిక్రమ, విష్మి గుణరత్నే, కవిషా దిల్హరి, నీలాక్షి డి సిల్వా, అనుష్క సంజీవని (వికెట్ కీపర్), అచ్చిని కులసూర్య, సుగండిక కుమారి, ఉదేశిక ప్రబోధని, ఇనోకా రణవీర

