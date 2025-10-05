టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండ్ షో- పాకిస్థాన్పై ఘన విజయం
వన్డే వరల్డ్కప్- పాక్పై భారత్ ఘన విజయం
Published : October 5, 2025 at 10:59 PM IST
Ind vs Pak World Cup 2025 : 2025 మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్లో భాగంగా చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. కొలంబో ప్రేమదాస స్టేడియంలో ఆదివారం జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు 88 పరుగుల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. 248 పరుగుల ఛేదనలో దిగిన పాకిస్థాన్ 43 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. పాక్ బ్యాటర్లలో సిద్రా అమిన్ (81 పరుగులు) రాణించింది. భారత్ బౌలర్లలో క్రాంతి గౌడ్, దీప్తి శర్మ తలో 3, స్నేహ్ రానా 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 247 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. హర్లీన్ డియోల్ (46; 65 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) టాప్ స్కోరర్. చివర్లో రిచా ఘోష్ (35*; 20 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకుంది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (32 పరుగులు), ప్రతీకా రావల్ (31 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (25 పరుగులు), స్మృతి మంధాన (23 పరుగులు), స్నేహ్ రాణా (20 పరుగులు), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (19 పరుగులు) రన్స్ చేశారు. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో డయానా బేగ్ 4 వికెట్లతో రాణించగా, ఫాతిమా సనా, సాదియా ఇక్బాల్ రెండేసి వికెట్లు, రమీన్ షమీమ్, నష్రా సంధు ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
𝘾𝙖𝙪𝙜𝙝𝙩 & 𝘽𝙤𝙬𝙡𝙚𝙙 ☝️— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
Persistence rewards Kranti Gaud with her first wicket of the night 👏#TeamIndia with a strong start with the ball 🙌
Updates ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/R5bWlxNVxT
ఓపెనర్లు ప్రతీకా, మంధాన తొలి వికెట్కు 48 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. అయితే, వీరిద్దరూ త్వరగా ఔటయ్యారు. హర్మన్ప్రీత్ నిలకడగా ఆడినా, 106 వద్ద మూడో వికెట్గా పెవిలియన్ చేరింది. హర్లీన్, జెమీమా 45 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో జట్టును ముందుకు నడిపించారు. అర్ధ శతకానికి చేరువలో హర్లీన్ ఔటవ్వగా, జెమీమా కూడా వెనుదిరిగింది. స్నేహ్ రాణా, దీప్తి శర్మ నిలకడగా ఆడినా చివరి వరకు కొనసాగలేకపోయారు. రిచా ఘోష్ ఆఖరి ఓవర్లలో మెరుపులతో భారత్ పోరాడగలిగే స్కోర్ సాధించింది.
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia post 2⃣4⃣7⃣ on the board with a strong finish! 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
4⃣6⃣ for Harleen Deol
3⃣5⃣* for Richa Ghosh
3⃣2⃣ for Jemimah Rodrigues
3⃣1⃣ for Pratika Rawal
Over to our bowlers! 👍
Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/ImHZyMBY6m
మహిళలూ అంతే!
కాగా, ఇటీవల ఆసియా కప్లో పురుషుల జట్టు మాదిరే, ఈ మ్యాచ్లోనూ ఇరుజట్ల ఆటగాళ్ల మధ్య షేక్హ్యాండ్లు, మాటలు లేవు. టాస్ సందర్భంగా భారత కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్, పాక్ సారథి ఫాతిమా సనా కరచాలనం చేసుకోలేదు. మ్యాచ్ అనంతరం కూడా పాక్ ప్లేయర్లకు టీమ్ఇండియా మహిళలు షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు.