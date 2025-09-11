ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​ నుంచి వైదొలిగిన భారత్- ఆ ఛాన్స్‌ అందుకున్న బంగ్లాదేశ్- ఎలాగంటే?

1986 ఆసియా కప్​కు దూరంగా ఉన్న టీమ్ఇండియా- ఆ ఛాన్స్‌ అందుకున్న బంగ్లాదేశ్- ఎలాగంటే?

India Asia Cup
India Asia Cup (Source : AP News, IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
India Asia Cup : క్రికెట్ చరిత్రలో ఆసియా కప్ అంటే ప్రత్యేకమైన టోర్నమెంట్. భారత జట్టు అత్యధికంగా ఇప్పటివరకు ఎనిమిది సార్లు టైటిల్ గెలుచుకుంది. కానీ ఈ విజయ గాధలో ఒక సీజన్ మాత్రం వేరేలా నిలిచిపోయింది. 1986లో భారత్ పాల్గొనకపోవడం వల్లే మరో జట్టుకి అరుదైన ఛాన్స్ దొరికింది. ఆ నిర్ణయం ఏలా బంగ్లాదేశ్‌కు లాభమైందో తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ ఆసక్తికరమైన కథనం చదవాల్సిందే!

భారత్ ఎందుకు వైదొలగిందంటే?
1984లో మొదటి ఆసియా కప్ గెలిచిన భారత జట్టు, 1986లో శ్రీలంకలో జరిగే రెండో ఎడిషన్‌లో కూడా ఛాంపియన్​గా నిలుస్తుందని అందరూ భావించారు. కానీ అప్పట్లో శ్రీలంకలో రాజకీయ, సామాజిక పరిస్థితులు చాలా క్లిష్టంగా ఉన్నాయి. 1983 నుంచి ఎల్‌టిటిఈ (LTTE) మిలిటెంట్స్, ప్రభుత్వం మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం తీవ్రంగా పెరిగింది.

1985లో అనురాధపురంలో జరిగిన మారణకాండలో 146 మంది చనిపోవడం భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆటగాళ్ల భద్రతకు హామీ ఇవ్వలేమని భావించిన బీసీసీఐ, శ్రీలంకకు జట్టును పంపకూడదని నిర్ణయించింది. అదే కారణంగా 1986 ఆసియా కప్‌లో భారత్ పాల్గొనలేదు.

బంగ్లాదేశ్‌కు అరుదైన అవకాశం
భారత్ వెనక్కి తగ్గడంతో ఆ సీటు ఖాళీ అయ్యింది. అప్పుడు నిర్వాహకులు బంగ్లాదేశ్‌ జట్టును ఆహ్వానించారు. ఇది బంగ్లాదేశ్ జట్టుకి చరిత్రాత్మక క్షణం. ఎందుకంటే అదే వారి తొలి అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్. పాకిస్థాన్‌తో తొలి వన్డే ఆడిన, తర్వాత శ్రీలంకను ఎదుర్కొన్నారు. రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ బంగ్లాదేశ్ ఓడిపోయినా, ఈ టోర్నమెంట్ వాళ్లకో ఆరంభం. అప్పటివరకు గుర్తింపు లేని దేశం, ఒక్కసారిగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాప్‌పైకి వచ్చింది.

1986 విజేత ఎవరు?
ఆసియా కప్ రెండో ఎడిషన్‌లో పాకిస్థాన్- శ్రీలంక జట్లు బలంగా ఆడాయి. ఫైనల్లో శ్రీలంక, పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి తమ తొలి టైటిల్ గెలుచుకుంది. స్వదేశంలోనే టైటిల్ సాధించడం వారి జట్టుకి గౌరవంగా నిలిచింది. మరోవైపు పాకిస్తాన్‌కి ఇది నిరాశ కలిగించిన సీజన్. కానీ, ఈ మొత్తం సీజన్‌లో నిజమైన స్పాట్‌లైట్ మాత్రం బంగ్లాదేశ్ పై పడింది. ఎందుకంటే వాళ్లు తొలిసారి ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆడారు.

బంగ్లాదేశ్ ప్రయాణం
1986 నుంచి బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ క్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది. 1997లో ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలిచి వన్డేల్లో బంగ్లా క్రికెట్ జట్టు ఫుల్​టైమ్ మెంబర్ అయ్యింది. 2000లో టెస్ట్ హోదా కూడా సంపాదించింది. ఆసియా కప్‌లో ఇప్పటివరకు ఒకసారి కూడా ట్రోఫీ గెలవలేకపోయినా, 2012, 2016, 2018లో రన్నరప్‌గా నిలిచింది. ఇది ఆ జట్టు పోరాట పటిమకు నిదర్శనం. 1986లో భారత్ వెనక్కి తగ్గకపోతే, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ ఈ స్థాయిలో ముందుకు రాలేదని చెప్పవచ్చు.

2025 ఆసియా కప్
ఆసియా కప్ 2025 రీసెంట్​గా మొదలైంది. భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ మళ్లీ టాప్ పేవరేట్ జట్లుగా తలపడబోతున్నాయి. 1986లో మొదలైన బంగ్లాదేశ్ ప్రయాణం ఇప్పుడు మంచి పోటీ జట్టుగా మారింది. ఇంకా టైటిల్ గెలవలేకపోయినా, ప్రతిసారీ పోరాటం చేస్తూ అభిమానుల అంచనాలను పెంచుతోంది. మరోవైపు భారత్ మాత్రం ఎనిమిది టైటిల్స్‌తో అగ్రస్థానంలో ఉంది.

