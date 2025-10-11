ETV Bharat / sports

రాణించిన జడేజా, గిల్- విండీస్ టెస్టు డే 2 కంప్లీట్

భారత్ - వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- ముగిసిన రెండో రోజు ఆట

India vs West Indies
India vs West Indies (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 4:56 PM IST

Ind vs WI Test 2025 : భారత్- వెస్టిండీస్ రెండో మ్యాచ్​లో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. మ్యాచ్​లో భారత్ పట్టు సాధిస్తోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 140/4 తో ఉంది. క్రీజులో షయ్ హోప్ (31 పరుగులు), తెవిన్ ఇమ్ లాచ్ (14 పరుగులు) ఉన్నారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 3, కుల్దీప్ యాదవ్​ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్​ను 518-5 స్కోర్ వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (175 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (129* పరుగులు) భారీ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), ధ్రువ్‌ జురెల్‌ (44 పరుగులు), నితీశ్‌కుమార్‌రెడ్డి (43 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (38 పరుగులు) రాణించారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్‌ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.

INDIA VS WEST INDIESIND VS WI TEST 2025

