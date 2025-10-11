రాణించిన జడేజా, గిల్- విండీస్ టెస్టు డే 2 కంప్లీట్
భారత్ - వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- ముగిసిన రెండో రోజు ఆట
Published : October 11, 2025 at 4:56 PM IST
Ind vs WI Test 2025 : భారత్- వెస్టిండీస్ రెండో మ్యాచ్లో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. మ్యాచ్లో భారత్ పట్టు సాధిస్తోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 140/4 తో ఉంది. క్రీజులో షయ్ హోప్ (31 పరుగులు), తెవిన్ ఇమ్ లాచ్ (14 పరుగులు) ఉన్నారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 3, కుల్దీప్ యాదవ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 518-5 స్కోర్ వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (175 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (129* పరుగులు) భారీ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), ధ్రువ్ జురెల్ (44 పరుగులు), నితీశ్కుమార్రెడ్డి (43 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (38 పరుగులు) రాణించారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.
