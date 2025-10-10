ETV Bharat / sports

డబుల్ సెంచరీ దిశగా జైస్వాల్- ముగిసిన తొలి రోజు ఆట

విండీస్​తో రెండో టెస్టు- భారత్​కు భారీ స్కోర్!

India vs West Indies
India vs West Indies (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Ind vs WI Test 2025 : అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా వెస్టిండీస్​తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ స్కోర్​తో 318-2 పటిష్ఠంగా ఉంది. క్రీజులో యశస్వీ జైస్వాల్ (173), శుభ్​మన్ గిల్ (20) ఉన్నారు. రెండో రోజు కూడా ఇదే జోరు కొనసాగితే భారత్​కు భారీ ఖాయం. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఓపెనర్లు జైస్వాల్- కేఎల్ రాహుల్ శుభారంభం ఇచ్చారు. 58 పరుగుల వద్ద భారత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. రాహుల్ (38 పరుగులు)ను వారికన్ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సాయి సుదర్శన్​తో జైస్వాల్ జతకట్టాడు. ఈ ఇద్దరూ అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. విండీస్ బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ జట్టు స్కోర్​ బోర్డును ముందుకు నడిపించారు.

ఈ క్రమంలోనే జైస్వాల్ 145 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అతడికిది టెస్టుల్లో 7వ శతకం. మరోవైపు సుదర్శన్ కూడా చక్కటి ఆటతో అలరించాడు. హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి శతకం దిశగా సాగాడు. కానీ 87 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద సుదర్శన్​ను వారికన్ ఎల్​బీడబ్ల్యూగా పెవిలియన్​కు పంపాడు. దీంతో 2 వికెట్​కు 193 పరుగులు భారీ భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది.

డబుల్ సెంచరీ దిశగా
తొలి రోజు ఇన్నింగ్స్​లో జైస్వాల్ ఆటే హైలైట్. ఎక్కడా బెదరకుండా, అనవసర షాట్లకు పోకుండా జైస్వాల్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశాడు. తొలుత రాహుల్, ఆ తర్వాత సుదర్శన్​తో మంచి భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పాడు. సుదర్శన్ ఔటైన తర్వాత వచ్చిన కెప్టెన్ గిల్​తోనూ జతకట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే 150 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. ఆపైన కూడా ఓపిగ్గా ఆడుతూ గిల్​తో భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు.

మరోవైపు గిల్ కూడా జైస్వాల్​కు చక్కని సహకారం అందించాడు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్​కు ఇప్పటికే 67 పరుగుల పార్ట్​నర్షిప్ కంప్లీట్ చేశారు. ఇక రెండో రోజు కూడా జైస్వాల్ ఇదే జోరు కొనసాగిస్తే, కెరీర్​లో మరో డబుల్ సెంచరీ సాధించే అవకాశం ఉంది. అతడు ఉన్న ఫామ్​కు ఈ మార్క్ ఈజీగా అందుకోవచ్చు. అటు గిల్ కూడా క్రీజులో ఉండడం, ఇంకా బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉండడంతో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించడం పక్కా!

నాలుగో బ్యాటర్​గా రికార్డ్
ఈ ఇన్నింగ్స్​తో జైస్వాల్ మరో ఘనత అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో తొలి రోజే అత్యధిక పరుగులు సాధించిన భారత ఓపెనర్లలో నాలుగో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. అయితే మూడో స్థానంలో రికార్డ్​కూడా జైస్వాల్​దే. అతడు 2024లో ఇంగ్లాండ్​పై ఓపెనర్​గా వచ్చి తొలి రోజే 179 పరుగులు చేశాడు.

తొలి రోజే అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత ఓపెనర్లు

  • 192 వసీం జాఫర్ vs పాకిస్థాన్- కోల్‌కతా 2007
  • 190 శిఖర్ ధావన్ vs శ్రీలంక- గాలె 2017
  • 179 యశస్వీ జైస్వాల్ vs ఇంగ్లాండ్- వైజాగ్ 2024
  • 173 యశస్వీ జైస్వాల్ vs వెస్టిండీస్- దిల్లీ 2025 *
  • 167 గౌతమ్ గంభీర్ vs శ్రీలంక- కాన్పూర్ 2009

