ఒక్క రోజే 3 సెంచరీలు- భారీ ఆధిక్యం దిశగా భారత్
భారత్ - వెస్టిండీస్ తొలి టెస్టు- ఆధిక్యంలో టీమ్ఇండియా
Published : October 3, 2025 at 5:26 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 5:34 PM IST
Ind vs WI Test 2nd Test : అహ్మదాబాద్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసేసరికి టీమ్ఇండియా 448-5 స్కోర్తో ఉంది. 121 -2 తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన భారత్, ఇవాళ మరో 327 రన్స్ స్కోర్ చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం భారత్ 286 పరుగులు ఆధిక్యంలో ఉంది. రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, కేఎల్ రాహుల్ ముగ్గురూ సెంచరీలతో రాణించారు. ప్రస్తుతం క్రీజులో జడేజా (104), వాషింగ్టన్ సుందర్ (9) ఉన్నారు. వెస్టిండీస్ బౌర్లలో రోస్టన్ ఛేజ్ 2, ఖరే పిరీ, జమెల్ వారికన్, జయ్డెన్ సీల్స్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
జడ్డూ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్లో జడ్డు సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో అదరగొట్టిన జడ్డూ, మరోసారి తన ఫామ్ చాటుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన భారత బ్యాటర్లలో రవీంద్ర జడేజా, ఎంఎస్ ధోనిని అధిగమించాడు. ఈ మ్యాచ్లో కరేబియన్ బౌలర్ జోమెల్ వారికన్ వేసిన బంతి, జడేజా అద్భుతమైన సిక్స్గా మలిచాడు.
ఇది అతని టెస్ట్ కెరీర్లో 78వ సిక్స్. ఎంఎస్ ధోని కూడా టెస్టుల్లో 78 సిక్సర్లే సాధించాడు. ఆ తర్వత మరో సిక్స్తో ధోనిని అధిగమించాడు. ప్రస్తుతం జడ్డూ 79 సిక్స్లతో ఉన్నాడు. భారత బ్యాటర్లలో రోహిత్ శర్మ (88 సిక్స్లు), రిషభ్ పంత్ (90 సిక్స్లు), వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (91 సిక్స్లు) మాత్రమే జడేజా కంటే ముందున్నారు. వీరిలో రిషభ్ పంత్ ఒక్కడే ఇప్పటికీ టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. అయితే, ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్లో గాయపడిన పంత్, ప్రస్తుత వెస్టిండీస్ సిరీస్లో ఆడటం లేదు.
Making his way up in a special club 📈— BCCI (@BCCI) October 3, 2025
Another milestone for Ravindra Jadeja! 💪 #TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja pic.twitter.com/eeacFAFkrz
రాహుల్ అదరహో
ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ అద్భుత శతకంతో సత్తా చాటాడు. మొదటి రోజు అర్ధశతకం పూర్తి చేసిన అతడు, రెండో రోజు లంచ్కు కొద్ది నిమిషాల ముందు 100 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. 190 బంతుల్లో అతడు సెంచరీ సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో 12 ఫోర్లు ఉన్నాయి. టెస్టుల్లో అతడికిది 11వ సెంచరీ. కానీ స్వదేశంలో మాత్రం రెండో శతకమే. ఇంతకుముందు 2016లో చెన్నైలో ఇంగ్లాండ్పై సెంచరీ నమోదు చేశాడు. అయితే, లంచ్ తర్వాత బ్యాటింగ్కు తిరిగి వచ్చిన రాహుల్, ఒక్క పరుగు కూడా జోడించకుండా పెవిలియన్కు చేరాడు. అంతకుముందు, కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ 100 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేశాడు.
𝙅𝙪𝙗𝙞𝙡𝙖𝙣𝙩 𝙅𝙪𝙧𝙚𝙡 🥳— BCCI (@BCCI) October 3, 2025
What a feeling to record your maiden Test 1️⃣0️⃣0️⃣ 👌
Updates ▶ https://t.co/MNXdZceTab#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @dhruvjurel21 pic.twitter.com/gMU5WxHajJ
విండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గిన విండీస్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. కానీ భారత బౌల్లర్లు తొలి ఇన్నింగ్స్లో విండీస్ బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించారు. దీంతో విండీస్ 162 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. జస్టిన్ గ్రేవ్స్ (32 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. ఓపెనర్లు జాన్ కాంమెల్ (8), చందర్పాల్ (0) స్వల్ప స్కోర్లు చేశారు. అలిక్ (12), బ్రెండన్ కింగ్ (13), రోస్టన్ ఛేజ్ (24), షయ్ హోప్ (26), పెర్రి (11), వారికన్ (8), లేన్ (1) అందరూ స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్ 4, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 3, కుల్దీప్ 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
వెస్టిండీస్ టెస్టు- తొలి రోజు భారత్దే ఆధిక్యం!