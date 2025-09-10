అమ్ముడుపోని భారత్ x పాక్ మ్యాచ్ టికెట్లు- కారణాలు ఇవేనా?
షాకింగ్ : ఆసియా కప్లో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ టికెట్లకు లో డిమాండ్!
Published : September 10, 2025 at 7:53 PM IST
India vs Pakistan Tickets : భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటేనే హై వోల్టేజ్ ఫైట్లాగా చూస్తారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్లో అయితే చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ దాయాదుల పోరును స్టేడియంలోని వెళ్లి లైవ్లో మ్యాచ్ చూడాలని క్రికెట్ లవర్స్ ఆశిస్తుంటారు. అందుకే టికెట్ సేల్ రిలీజ్ చేసిననిమిషాల్లోనే సోల్డ్ఔట్ అయిపోతాయి. హాట్ కేకుల్లా టికెట్లు సేల్ అవుతాయి. కానీ ఆసియా కప్లో మరో నాలుగు రోజుల్లో జరగనున్న భారత్- పాక్ మ్యాచ్కు మాత్రం వింత పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఈ మ్యాచ్కు నాలుగు రోజులే ఉన్నప్పటికీ టికెట్లు పూర్తిగా అమ్ముడుపోలేదు.
ప్యాకేజ్ సిస్టమ్!
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆసియా కప్లో ఈనెల 14న పాకిస్థాన్తో భారత్ తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్కు దుబాయ్ వేదిక కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి టికెట్లు ఇటీవల రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇండోపాక్ మ్యాచ్ అనగానే ఎప్పుడైనా టికెట్లు సేల్ అయ్యేవి, కానీ ఇప్పుడు అమ్ముడుకాకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సగానికి పైగా టికెట్లు ఇంకా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఈసారి టికెట్లను కొత్త సిస్టమ్ ప్యాకేజీ సిస్టమ్ను తీసుకువచ్చింది. ఇది అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తుంది.
ప్రీమియం ధరలు
అయితే ప్యాకేజీ సిస్టమ్లో సింగిల్ మ్యాచ్కు టికెట్ కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ లేదు. భారత్- పాక్ మ్యాచ్తో సహా ఇతర గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లను కలిపి ప్యాకేజీగా అమ్ముతున్నారు. ఈ ధరలు చూస్తే ప్రేక్షకులకు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ప్రీమియం ధరలు ఆడియెన్స్ను భయపెడుతున్నాయి. VIP సూట్స్ వంటి టాప్ క్లాస్ ప్యాకేజీలో రెండు టికెట్లకు రూ. 2,57,815 ఖర్చవుతుంది. ఇందులో ప్రీమియం రేంజ్ సీటింగ్ సెటప్, అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్, పార్కింగ్, వీఐపీ లాంజ్ యాక్సెస్ వంటివి మరెన్నో సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
ఇక రాయల్ బాక్స్ ధర రూ. 2,30,700 కాగా, స్కై బాక్స్ ఈస్ట్ ఇద్దరికి రూ. 1,67,851. ఇవేకాకుండా మీడియం రేంజ్ టిక్కెట్లు కూడా భారీ ధరతో అమ్ముతున్నారు. ప్లాటినం సీట్లు రూ. 75,659, గ్రాండ్ లాంజ్ రూ. 41,153, పెవిలియన్ వెస్ట్ రూ. 28,174గా ఉన్నాయి. ఇక అత్యంత చౌకగా ఉండే జనరల్ ఈస్ట్ టికెట్లు కూడా దాదాపు రూ. 10,000గా ఉన్నాయి.
నో రోహిత్, కోహ్లీ!
సాధారణంగా గత ఒకటిన్నర దశాబ్దంగా క్రికెట్లో పాక్తో మ్యాచ్ అంటే విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మే గుర్తొచ్చేవారు. ఈ ఇద్దరూ గతంలోనే అనేక కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. అయితే ఈసారి ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో జరుగుతుండడంతో రోహిత్, విరాట్ దూరం అయ్యారు. దీంతో మ్యాచ్కు బజ్ తగ్గిందనే వాదనలు ఉన్నాయి. కాగా, ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పేసిన రో-కో ప్రస్తుతం వన్జేల్లోనే ఆడుతున్నారు.
భారత జట్టు : సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, జితేశ్ శర్మ, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, సాంజు శాంసన్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్
ఆసియా కప్ ఫస్ట్ మ్యాచ్- టీమ్ ఇండియాకు ఎదురుందా!