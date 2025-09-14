ETV Bharat / sports

భారత్ x పాక్ మ్యాచ్- ఫ్రీగా లైవ్ ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?

ఆసియా కప్ భారత్- పాకిస్థాన్- లైవ్ స్ట్రీమింగ్, పిచ్ రిపోర్ట్ డీటెయిల్స్

Ind vs pak
Ind vs pak (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Ind vs Pak 2025 : 2025 ఆసియా కప్​లో భారత్- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​కు మరికొన్ని గంటలే సమయం ఉంది. దుబాయ్ వేదికగా ఆదివారం రాత్రి 8.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత దాయాది దేశాలు తలపడడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. అయితే పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం దాయాదితో మ్యాచ్​ అవసరం లేదని కొందరు టీమ్ఇండియా అభిమానుల అభిప్రాయం. అయితే ఒక్కసారి ఇండోపాక్ మొదలయ్యాక ప్రతీ భారత అభిమాని కోరుకునేది టీమ్ఇండియా విజయం సాధించాలనే. మరి ఈ మ్యాచ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ? పిచ్ రిపోర్ట్ ఏంటి? తుది జట్లు ఎలా ఉండనున్నాయి? అనే తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం!

పిచ్ రిపోర్ట్
దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు వేదిక కానుంది. ఈ మైదానం స్పిన్ బౌలర్లకు ఎక్కువగా సహకరిస్తుంది. ఫాస్ట్ బౌలర్లకు పేస్, బౌన్స్ లభించినా బ్యాటర్లు ఈజీగా పరుగులు సాధించవచ్చు. బ్యాటర్ క్రీజులో సెట్ అయితే సులభంగా పరుగులు సాధించగలడు. ఇదే పిచ్‌పై తొలి మ్యాచ్​లో భారత స్పిన్నర్లు అదరగొట్టారు. కుల్దీప్ యాదవ్ 4 వికెట్లతో రాణించాడు.

ఇక టీ20లో ఈ పిచ్​పై అత్యధిక స్కోరు 222 పరుగులు. అది కూడా టీమ్ఇండియానే సాధించింది. అత్యల్ప స్కోరు 56 పరుగులు, ఇది వెస్టిండీస్ పేరిట నమోదైంది. యావరేజ్​ స్కోరు 145- 155 పరుగులు మధ్య ఉంది. ఈ మైదానంలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 93 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు 46 మ్యాచ్‌లు, ఛేజింగ్ చేసిన జట్టు 47 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది.

వాతావరణ నివేదిక
మ్యాచ్ దుబాయ్​లో కాబట్టి వర్షం అంతరాయం కలిగించే ఛాన్సే లేదు. దుబాయ్‌లో వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంటుంది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో కూడా ఇక్కడ చాలా తేమ, వేడి ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం వేళల్లో తేమ, వేడి 44 డిగ్రీల వరకు పెరుగుతోంది. రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 30 డిగ్రీల దగ్గరే ఉంటుంది. మ్యాచ్ కచ్చితంగా పూర్తి 20 ఓవర్లు జరగడం పక్కా!

హెడ్ టు హెడ్
టీ20 ఫార్మాట్​లో భారత్- పాక్ మొత్తం ఇప్పటిదాకా 13 మ్యాచ్​ల్లో తలపడ్డాయి. ఇందులో అత్యధికంగా 10 మ్యాచ్​ల్లో భారత్ నెగ్గింది. పాక్ మూడు మ్యాచ్​ల్లోనే నెగ్గింది. ఈ ఫార్మాట్​లో పాకిస్థాన్​పై భారత్​దే ఆధిపత్యంగా ఉంది.

లైవ్ స్ట్రీమింగ్!
ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​కు ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ఛానెల్ సోనీ అధికారిక బ్రాడ్​కాస్టర్​గా వ్యవహరిస్తోంది. సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్​ చేస్తుంది. అయితే డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) (DD Free Dish) బ్రాడ్​కాస్ట్​ ఛానెల్స్​లో ఫ్రీ గా లైవ్ మ్యాచ్​ చూడవచ్చు. డీడీ స్పోర్ట్స్‌లో ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా మ్యాచ్​లన్నీ (ఫైనల్​తో సహా) ఉచితంగా చూడవచ్చు. ఏ మ్యాచ్​కు కూడా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.

తుది జట్లు అంచనా

భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్య, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి / అర్ష్‌దీప్ సింగ్

పాకిస్థాన్: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సైమ్ అయూబ్, ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ అగా (కెప్టెన్), హసన్ నవాజ్, మహ్మద్ హరీస్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ షా ఆఫ్రిది, సుఫియాన్ ముఖీమ్, అబ్రార్ అహ్మద్

