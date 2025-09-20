ETV Bharat / sports

స్మృతి శతకం వృథా- చివరి వన్డేలో పోరాడి ఓడిన భారత్​- సిరీస్​ ఆసీస్​ సొంతం

మూడో వన్డేలో 43 పరుగుల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా విజయం

India vs Australia Women ODI 2025
India vs Australia Women ODI 2025 (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Australia Women ODI 2025 : భారత మహిళల జట్టు పోరాడి ఓడింది. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా 43 పరుగుల తేడాతో పరాజయం చవిచూసింది. ఈ విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్‌ను ఆసీస్ 2-1తో సొంతం చేసుకుంది. బెత్ మూనీ (138; 75 బంతుల్లో 23 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) సెంచరీతో అదరగొట్టింది. 413 పరుగుల భారీ లక్ష్యఛేదనలో భారత్ 47.5 ఓవర్లలో 369 పరుగులకు ఆలౌటైంది. భారత బ్యాటర్లలో స్మృతి మంధాన (125; 63 బంతుల్లో 17 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) మెరుపు శతకం వృథా అయింది. దీప్తి శర్మ (72; 58 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (52; 35 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు) అర్ధ శతకాలు చేసినా భారత్‌కు పరాజయం తప్పలేదు. స్నేహ్ రాణా (35) పరుగులతో రాణించింది. ఇక ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో గిమ్ గార్త్ 3, మేగాన్ షట్ 2, ఆష్లీన్ గార్డ్‌నర్, తహ్లియా మెక్‌గ్రాత్, గ్రెస్ హారిస్, జార్జియా వేర్‌హామ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

స్మృతి మంధాన రికార్డ్
మరోవైపు అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న భారత స్టార్ మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన వన్డే క్రికెట్‌లో మరో ఘనత సాధించింది. ఈ ఫార్మాట్‌లో రెండో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ (50 బంతుల్లో) చేసిన క్రికెటర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. అంతేకాకుండా వరుసగా రెండు వన్డేల్లో సెంచరీ చేసిన తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్‌గా మంధాన అరుదైన ఫీట్​ను అందుకుంది.

అంతకుముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్​కు దిగిన ఆసీస్ 47.5 ఓవర్లలో 412 పరుగులు చేసి ఆలౌటైంది. బెత్ మూనీ (138; 75 బంతుల్లో 23 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) చితకొట్టింది. బెత్ మూనీ మహిళల వన్డే క్రికెట్‌లో రెండో వేగవంతమైన శతకం కొట్టింది. ఆసీస్‌ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ జార్జియా వాల్ (81; 68 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు) మెరవగా, వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన ఎల్లీస్ పెర్రీ (68; 72 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) హాఫ్‌ సెంచరీ చేసింది. ఆష్లీన్ గార్డ్‌నర్ (39; 24 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) రాణించగా, ఆ తర్వాత వచ్చిన జార్జియా వేర్‌హామ్ (16), తహ్లియా మెక్‌గ్రాత్ (14), అలానా కింగ్ (12) పరుగులు చేశారు. 44 ఓవర్లకు 377/4తో ఉన్న ఆసీస్‌ తర్వాత వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి ఆలౌటైంది. ఆఖర్లో పుంజుకున్న భారత బౌలర్లు 34 పరుగుల వ్యవధిలో చివరి ఆరు వికెట్లు తీశారు. భారత బౌలర్లలో అరుంధతి రెడ్డి 3, దీప్తి శర్మ 2, రేణుకా సింగ్ 2, క్రాంతి గౌడ్, స్నేహ్‌ రాణా తలో వికెట్ పడగొట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA WOMEN ODI 2025IND VS AUS WOMEN ODISMRITI MANDHANA CENTURYINDIA VS AUSTRALIA ODI SERIESINDIA VS AUSTRALIA WOMEN ODI 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.