Badminton World Federation 2025 : 2026 ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్కు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుందని బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ (BWF) మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ టోర్నీ భారత్ న్యూ దిల్లీ నగరం వేదికగా జరగనుంది. పారిస్లో జరిగిన 2025 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ ముగింపు తర్వాత BWF భారత్ ఆతిథ్యాన్ని ఖరారు చేసింది. దీంతో దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టోర్నమెంట్కు భారత్ వేదిక కానుంది.
చివరిసారిగా 2009లో భారత్ ఈ అతి పెద్ద టోర్నమెంట్కు హోస్టింగ్ హక్కులు పొందింది. ఆ తర్వాత ఇదే తొలిసారి. అప్పుడు ఈ టోర్నమెంట్ హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ టోర్నమెంట్ ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆసియా ఖండానికి తిరిగి వస్తుంది. ఆసియాలో చివరిసారిగా ఈ ఛాంపియన్షిప్ 2018లో పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనాలో జరిగింది. ఈ టోర్నమెంట్కు నాన్జింగ్ నగరం ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.
BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లు ఏమిటి?
ఒలింపిక్ పోటీలు జరిగే సంవత్సరం మినహా, BWF ఏటా ఈ టోర్నమెంట్ను నిర్వహిస్తుంది. ప్రపంచ ఛాంపియన్లను సింగిల్స్, డబుల్స్, మిక్స్డ్ డబుల్స్లో పోటీలు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో విజేత అత్యధిక ర్యాంకింగ్ పాయింట్లను పొందుతాడు. ఈ టోర్నమెంట్ 1977లో ప్రారంభమై 1983 వరకు ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇది 2005 నాటికి రెండేళ్లకు ఒకసారి, ఆ తర్వాత ఈ టోర్నమెంట్ ఏటా నిర్వహింస్తున్నారు.
భారత్ ప్రదర్శన
భారత్ ఈ టోర్నీలో అనేక ఏళ్ల నుంచి స్థిరంగా మంచి ప్రదర్శననే ఇస్తోంది. 2011 నుంచి భారత్ ప్రతి ఎడిషన్లో కనీసం ఒక పతకాన్ని గెలుచుకుంటోంది. భారత షట్లర్లు ఇప్పటివరకు మొత్తం 15 పతకాలను గెలుచుకున్నారు. ఇందులో ఒక స్వర్ణం, నాలుగు రజతాలు, 10 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి.
సింధు టాప్లో
భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు భారత్ నుంచి ఈ టోర్నీలో అత్యధిక పతకాలను గెలుచుకున్న అథ్లెట్గా ఉంది. 2019 ఎడిషన్లో ఓ స్వర్ణం సహా ఐదు పతకాలను గెలుచుకుంది. ఇందులో రెండు రజతాలు (2017, 2018), రెండు కాంస్యాలు (2013, 2014) ఉన్నాయి. దీని తర్వాత సైనా నెహ్వాల్ 2015లో రజతం, 2017లో కాంస్యం గెలుచుకుంది.
2011 ఎడిషన్లో మహిళల డబుల్స్లో జ్వాలా గుత్తా- అశ్విని పొన్నప్ప కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఇక 2021లో కిదాంబి శ్రీకాంత్ రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సాత్విక్ సాయిరాజ్ రాంకిరెడ్డి- చిరాగ్ శెట్టి జంట ఈ టోర్నమెంట్లో టోక్యో 2022, పారిస్ 2025లో రెండు కాంస్య పతకాలను గెలుచుకున్నారు.
ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 విజేతలు
ఫైనల్లో థాయిలాండ్కు చెందిన కున్లావుట్ విదిత్సర్న్ను ఓడించి చైనాకు చెందిన షి యు క్వి పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నారు. జపాన్కు చెందిన అకానే యమగుచి మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో చైనాకు చెందిన చెన్ యు ఫీని ఓడించారు. పురుషుల డబుల్స్లో దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కిమ్ వాన్ హో - సియో సంగ్ జే గెలుపొందగా, చైనాకు చెందిన లియు షెంగ్ షు మరియు టాన్ నింగ్ మహిళల డబుల్స్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నారు.
