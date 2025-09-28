ETV Bharat / sports

'బాయ్​కాట్ ట్రెండ్ నుంచి థియేటర్లలో లైవ్ స్క్రీనింగ్​'కు- ఇది కదా భారత్ x పాక్ మ్యాచ్ క్రేజ్ అంటే!

భారత్ x పాకిస్థాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్- 10 రోజుల్లోనే మారిన పరిస్థితులు

Ind vs Pak Asia Cup Final
Ind vs Pak Asia Cup Final (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Ind vs Pak Asia Cup Final : భారత్ - పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్‌కు ఉండే క్రేజ్‌ మరోసారి ట్రెండింగ్​గా మారింది. ఆసియా కప్​ ఫైనల్​లో ఆదివారం రాత్రి దాయాదుల పోరు ఉన్న నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా అభిమానులంతా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాచ్ షురూ అవుతుందా అని ఆత్రుతగా ఉన్నారు. స్టేడియంలోనూ దాదాపు అన్ని టికెట్లు సోల్డ్ అయ్యాయి. ఇక మైదానంలో ఇండోపాక్ మ్యాచ్​ చూడడమే ఆలస్యం.

ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోనే ప్రముఖ మల్టీప్లెక్స్ చైన్ థియేటర్ పీవీఆర్ (PVR) అరుదైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మ్యాన్​ను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. దేశవ్యాప్తంగా 100 స్క్రీన్లలో లైవ్‌ మ్యాచ్​ను స్ట్రీమింగ్ అందించనుంది. ఇందుకు ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్, ఐటీడబ్ల్యూ యూనివర్స్‌తో కలిసి పీవీఆర్‌ ఐనాక్స్‌ పనిచేయనుంది. ఈ సందర్భంగా పీవీఆర్‌ ఐనాక్స్‌ డిజిటల్ ప్రతినిధి ఆమీర్ బిజ్లి మాట్లాడారు.

"ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్​ను క్రికెట్ అభిమానులకు మరింత దగ్గర చేసేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. సెప్టెంబర్ 14న భారత్- పాక్ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా అద్భుతమైన వాతావరణం కనిపించింది. పలు నగరాల్లో సినిమా థియేటర్లు 90 శాతం ఆక్యుపెన్సీకి చేరాయి. క్రికెట్ అభిమానులు మైదానంలో ఉన్నట్లే ప్రతి క్షణాన్ని, ప్రతి బంతినీ ఆస్వాదిస్తారు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే గుర్తుండిపోయేలా ఐటీడబ్ల్యూ యూనివర్స్‌, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్‌తో కలిసి ఎలాంటి యాడ్‌లు లేకుండా, స్టేడియం టు స్క్రీన్‌ అనుభవంతో లైవ్‌ ఇచ్చేందుకు 100 థియేటర్లను సిద్ధం చేశాం" అని పీవీఆర్‌ ఐనాక్స్‌ డిజిటల్ ప్రతినిధి ఆమీర్ బిజ్లి వెల్లడించారు.

అప్పుడు బాయ్​కాట్!- ఇప్పుడు ఫుల్ క్రేజ్
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో జరిగిన పహల్గామ్ ఎటాక్​, ఆ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్​ నేపథ్యంలో టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు పాక్​తో మ్యాచ్​కు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. గ్రూప్​ స్టేజ్​లో పాక్​తో మ్యాచ్​ను కొందరు ఫ్యాన్స్ బాయ్​కాట్ చేయాలంటూ ట్రెండ్ కూడా చేశారు. కానీ, ప్రస్తుత టోర్నీలో ఇప్పటికే రెండుసార్లు పాక్​ను ఓడించి ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న భారత్​, ఫైనల్​లోనూ విజయం సాధించి ఛాంపియన్​గా నిలవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అలా పది రోజుల్లో క్రికెట్​లో పరిస్థితులు మారిపోయాయి.

పిచ్ రిపోర్ట్​
ఈ మ్యాచ్​కు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. దుబాయ్‌ పిచ్‌ సాధారణంగా బ్యాటింగ్‌కే కాదు బౌలింగ్‌కు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లకు ఇది స్వర్గధామంగా ఉంటుంది. ఇక బ్యాటర్ క్రీజులో సెట్ అయితే సులభంగా పరుగులు సాధించగలడు. అయితే టాస్‌ నెగ్గిన జట్టు ముందుగా బౌలింగ్‌ ఎంచుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ.

లైవ్ స్ట్రీమింగ్!
ఫైనల్​ మ్యాచ్​ను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్​ చేస్తుంది. సోనీ లివ్ ఓటీటీతోపాటు సోనీ నెట్​వర్క్ ఛానెళ్లలో లైవ్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) (DD Free Dish) బ్రాడ్​కాస్ట్​ ఛానెల్స్​లో ఫ్రీ గా లైవ్ మ్యాచ్​ చూడవచ్చు. డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. టాస్ 7.30 గంటలకు పడుతుంది. 8.00 గంటలకు మ్యాచ్​ ప్రారంభం అవుతుంది.

