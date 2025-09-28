'బాయ్కాట్ ట్రెండ్ నుంచి థియేటర్లలో లైవ్ స్క్రీనింగ్'కు- ఇది కదా భారత్ x పాక్ మ్యాచ్ క్రేజ్ అంటే!
భారత్ x పాకిస్థాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్- 10 రోజుల్లోనే మారిన పరిస్థితులు
Published : September 28, 2025 at 1:59 PM IST
Ind vs Pak Asia Cup Final : భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు ఉండే క్రేజ్ మరోసారి ట్రెండింగ్గా మారింది. ఆసియా కప్ ఫైనల్లో ఆదివారం రాత్రి దాయాదుల పోరు ఉన్న నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా అభిమానులంతా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు మ్యాచ్ షురూ అవుతుందా అని ఆత్రుతగా ఉన్నారు. స్టేడియంలోనూ దాదాపు అన్ని టికెట్లు సోల్డ్ అయ్యాయి. ఇక మైదానంలో ఇండోపాక్ మ్యాచ్ చూడడమే ఆలస్యం.
ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోనే ప్రముఖ మల్టీప్లెక్స్ చైన్ థియేటర్ పీవీఆర్ (PVR) అరుదైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మ్యాన్ను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. దేశవ్యాప్తంగా 100 స్క్రీన్లలో లైవ్ మ్యాచ్ను స్ట్రీమింగ్ అందించనుంది. ఇందుకు ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్, ఐటీడబ్ల్యూ యూనివర్స్తో కలిసి పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పనిచేయనుంది. ఈ సందర్భంగా పీవీఆర్ ఐనాక్స్ డిజిటల్ ప్రతినిధి ఆమీర్ బిజ్లి మాట్లాడారు.
Cricket’s fiercest rivalry deserves cinema’s grandest screen. 🏆 Watch Asia Cup 2025 Final - India vs Pakistan, LIVE only at PVR INOX. 🎬💥— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) September 27, 2025
📅 28th September | 🕗 8 PM
Book now: https://t.co/WyiWtS04Me
.
.
.#AsiaCup2025 #INDvsPAK #PVRINOX #CricketOnTheBigScreen #AsiaCup… pic.twitter.com/WvP7OMYOfc
"ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను క్రికెట్ అభిమానులకు మరింత దగ్గర చేసేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. సెప్టెంబర్ 14న భారత్- పాక్ మ్యాచ్ సందర్భంగా అద్భుతమైన వాతావరణం కనిపించింది. పలు నగరాల్లో సినిమా థియేటర్లు 90 శాతం ఆక్యుపెన్సీకి చేరాయి. క్రికెట్ అభిమానులు మైదానంలో ఉన్నట్లే ప్రతి క్షణాన్ని, ప్రతి బంతినీ ఆస్వాదిస్తారు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే గుర్తుండిపోయేలా ఐటీడబ్ల్యూ యూనివర్స్, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్తో కలిసి ఎలాంటి యాడ్లు లేకుండా, స్టేడియం టు స్క్రీన్ అనుభవంతో లైవ్ ఇచ్చేందుకు 100 థియేటర్లను సిద్ధం చేశాం" అని పీవీఆర్ ఐనాక్స్ డిజిటల్ ప్రతినిధి ఆమీర్ బిజ్లి వెల్లడించారు.
💠This evening at 7:30 PM— Akashvani आकाशवाणी (@AkashvaniAIR) September 28, 2025
🏏Asia Cup Cricket Tournament 2025 Final
▶️India Vs Pakistan
📍Venue: Dubai International Cricket Stadium
🔊Listen to commentary on all DTH, DRM, LRS & Identified Primary, FM Rainbow channels#AsiaCup2025 #TeamIndia #Cricket #Super4Match… pic.twitter.com/Ir1hLifhVf
అప్పుడు బాయ్కాట్!- ఇప్పుడు ఫుల్ క్రేజ్
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో జరిగిన పహల్గామ్ ఎటాక్, ఆ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ నేపథ్యంలో టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు పాక్తో మ్యాచ్కు తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో పాక్తో మ్యాచ్ను కొందరు ఫ్యాన్స్ బాయ్కాట్ చేయాలంటూ ట్రెండ్ కూడా చేశారు. కానీ, ప్రస్తుత టోర్నీలో ఇప్పటికే రెండుసార్లు పాక్ను ఓడించి ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న భారత్, ఫైనల్లోనూ విజయం సాధించి ఛాంపియన్గా నిలవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అలా పది రోజుల్లో క్రికెట్లో పరిస్థితులు మారిపోయాయి.
పిచ్ రిపోర్ట్
ఈ మ్యాచ్కు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. దుబాయ్ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్కే కాదు బౌలింగ్కు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లకు ఇది స్వర్గధామంగా ఉంటుంది. ఇక బ్యాటర్ క్రీజులో సెట్ అయితే సులభంగా పరుగులు సాధించగలడు. అయితే టాస్ నెగ్గిన జట్టు ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ.
The wait is almost over! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
The ultimate showdown 👉 #INDvPAK in the Asia Cup Final! ⚔️
Don’t miss the action, tonight 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/PcGMbwuMzR
లైవ్ స్ట్రీమింగ్!
ఫైనల్ మ్యాచ్ను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తుంది. సోనీ లివ్ ఓటీటీతోపాటు సోనీ నెట్వర్క్ ఛానెళ్లలో లైవ్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) (DD Free Dish) బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానెల్స్లో ఫ్రీ గా లైవ్ మ్యాచ్ చూడవచ్చు. డబ్బులు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. టాస్ 7.30 గంటలకు పడుతుంది. 8.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది.
Will Fakhar Zaman survive Jasprit Bumrah's wrath? 👀💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
Watch #INDvPAK in the #DPWorldAsiaCup2025 FINAL, tonight at 7 PM, live on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/GqTWCobLTd
