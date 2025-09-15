ETV Bharat / sports

షేక్​ హ్యాండ్​ వివాదంలో భారత్​కు ఫైన్​ పడుతుందా? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?

భారత్​పై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలికి ఫిర్యాదు చేసిన పాకిస్థాన్​

India Pakistan Asia Cup 2025
India Pakistan Asia Cup 2025 (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 1:50 PM IST

India Pakistan Asia Cup 2025 : ఆదివారం జరిగిన ఆసియా కప్‌లో గ్రూప్‌ స్టేజ్‌ మ్యాచ్‌ తర్వాత భారత ఆటగాళ్లపై పాకిస్థాన్‌ జట్టు అధికారికంగా నిరసన తెలిపింది. మ్యాచ్‌ తర్వాత భారత ప్లేయర్లు పాక్‌ ఆటగాళ్లకు కరచాలనం ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాలంటూ ఆసియన్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌లో పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు-PCB ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ప్రవర్తన క్రీడా స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి-ICC స్పిరిట్‌ ఆఫ్ క్రికెట్ నియమాలను భారత జట్టు ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది.

ఐసీసీ లేదా ఏసీసీ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
వాస్తవానికి ఏదైనా క్రికెట్​ రూల్​బుక్​లో మ్యాచ్ అనంతరం తప్పనిసరిగా షేక్​ హ్యాండ్​ ఇవ్వాలనే నిబంధన లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కరచాలనం అనేది కచ్చితమైన రూల్ కాదని, కేవలం క్రీడా స్ఫూర్తిలో భాగంగా ఇస్తారని అంటున్నారు. అందువల్లే ప్రతీ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు, సిబ్బంది ఒకరినకరు కరచాలనం చేస్తారని తెలిపారు. ఒకవేళ షేక్​ హ్యాండ్​ ఇవ్వకపోతే జరిమానా విధించే అవకాశం లేదు. అయితే, ఉద్దేశపూర్వకంగా జట్టు లేదా ఆటగాడు కరచాలనం ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తే క్రీడా స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించారని భావిస్తారు.

టాస్ సమయంలో భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆగాతో కరచాలనం చేయకపోవడంతో వివాదం మొదలైంది. మ్యాచ్‌ తర్వాత కూడా కరచాలనం చేయకపోవడం పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లకు అసహనానికి గురిచేసింది. ఫలితంగా మ్యాచ్ సాంప్రదాయ ప్రెజెంటేషన్ వేడుకను సల్మాన్ ఆగా బహిష్కరించాడు. అనంతరం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొన్న సూర్య కుమార్‌, తమ విజయాన్ని పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులకు, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ నిర్వహించిన సైన్యానికి అంకితం ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు. కరచాలనం వివాదంపై మాట్లాడిన సూర్య తాము కేవలం క్రికెట్ ఆడేందుకు మాత్రమే వచ్చామని, పాక్‌కు సరైన సమాధానం ఇచ్చామని అనుకుంటున్నానని వ్యాఖ్యానించాడు.

షేక్ హ్యాండ్​ వివాదంపై స్పందించిన పాక్​ కోచ్​
మ్యాచ్‌ ముగిసిన తర్వాత తామంతా షేక్ హ్యాండ్​ ఇవ్వాలని భావించామని పాకిస్థాన్​ కోచ్​ మైక్​ హెసెన్​ తెలిపారు. అందుకు సిద్ధమయ్యామని, కానీ అలా జరగలేదని చెప్పారు. భారత్‌ అందుకు అంగీకరించకుండా, టీమ్‌ఇండియా ఆటగాళ్లంతా నేరుగా డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌కు వెళ్లిపోయారని వెల్లడించారు. అందువల్లే సల్మాన్ అఘా ప్రెజెంటేషన్‌లో మాట్లాడలేదని వివరించారు. ఇలా మ్యాచ్‌ ముగిసిన విధానం నిరుత్సాహపరిచిందని, తమ ఆటతీరు కూడా బాగోలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. తమ అత్యుత్తమ ఆటను ప్రదర్శించడంలో విఫలమయ్యామని హెసెన్ వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ విషయంపై మ్యాచ్​ అఫీషియల్స్​ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్​ను కలిసి మాట్లాడామని పాకిస్థాన్​ క్రికెట్ బోర్డ్​ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

భారత్‌ కోచ్‌ నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు
పాకిస్థాన్‌తో క్రికెట్ మ్యాచ్‌ ఆడొద్దని బాయ్‌కాట్ ట్రెండ్‌ నడిచిన వేళ ఆసియా కప్‌లో పోటీ పడాల్సి వేచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే పాక్‌ ఆటగాళ్లతో భారత ప్లేయర్లు ఏమాత్రం టచ్‌లో ఉండకూడదని హెడ్​ కోచ్‌ గౌతమ్‌ గంభీర్‌ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అందుకే మ్యాచ్‌ సమయంలోనే కాకుండా ముగిసిన తర్వాత కూడా పాక్‌ ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేసేందుకూ నిరాకరించారు. వారి కళ్ల ముందే భారత డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌ను మూసేసినట్లు తెలుస్తోంది.

'ఆడేందుకు వచ్చాం- గట్టి సమాధానం ఇచ్చాం'- నో షేక్ హ్యాండ్​పై సూర్య క్లారిటీ

'ఒత్తిడి లేకపోతే ఆటలో మజా ఉండదు'- పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​పై కెప్టెన్​ సూర్య

