ETV Bharat / sports

భారత్​- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​కు కేంద్రం అంగీకారం - INDIA VS PAKISTAN ASIA CUP

ద్వైపాక్షిక పోటీ​లో భాగంగా పాకిస్థాన్​ జట్టు భారత్​కు వచ్చేందుకు అనుమతి ఇవ్వబోమని స్పష్టం

asia cup 2025 india
asia cup 2025 india (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read

Asia cup 2025 India : పాకిస్థాన్​తో జరిగే ఎలాంటి క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనకూడదని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పాటు ద్వైపాక్షిక పోటీ​లో భాగంగా పాకిస్థాన్​ జట్టు భారత్​కు వచ్చేందుకు అనుమతి ఇవ్వబోమని తేల్చి చెప్పింది. అయితే అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పాకిస్థాన్​తో తలపడేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే త్వరలో జరగబోయే ఆసియా కప్​లో భారత్​ను ఆడకుండా అడ్డుకోబోమని కేంద్ర క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు భారత్​- పాకిస్థాన్​ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లపై కొత్త విధానాన్ని ప్రటించింది. ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వివరించింది. అయితే, ఒలింపిక్​ ఛార్టర్​ ప్రకారం అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పాకిస్థాన్​తో తలపడేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని తెలిపింది. ఇలాంటి టోర్నమెంట్​లో భాగంగా పాకిస్థాన్​లో పర్యటించేందుకు అనుమతి ఇస్తారా? అని ప్రశ్నించగా, అప్పటి పరిస్థితుల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది.

పహల్గాం ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు తెంచుకోవాలన్న డిమాండ్లు పెద్ద ఎత్తున వచ్చాయి. దీంతో ఇటీవలే జరిగిన వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్‌లో కూడా భారత్- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్‌ను జరగలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆసియా కప్‌లో ఏమి జరుగుతుందన్న దానిపై క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. అయితే, తాజాగా కేంద్రం అంగీకారం తెలపడంతో భారత్​- పాక్ మ్యాచ్​ జరగనుంది.

మూడుసార్లు భారత్-పాక్ మ్యాచ్?
ఈ టోర్నీలో గ్రూప్ దశలో భారత్- పాకిస్థాన్ రెండు సార్లు తలపడే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 14, 21 తేదీ (గ్రూప్, సూపర్ 4 దశ)ల్లో భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. అంతేకాకుండా నాకౌట్ దశలోనూ మరోసారి ఇరుజట్లు పోటీపడే ఛాన్స్​ కూడా ఉంది. ఫలితంగా ఇరు జట్లు మూడు సార్లు ఆడే అవకాశం ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లు అన్నింటికీ దుబాయ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.

ఈసారి బరిలో 8 జట్లు
ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా బరిలోకి దిగనుంది. అయితే, ఈ సారి టోర్నీ టీ20 ఫార్మాట్లో నిర్వహించనున్నారు. ACC షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ టోర్నీలో భారత్​, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్, శ్రీలంక, UAE, ఒమన్, హాంకాంగ్ జట్లు పాల్గొననున్నాయి. కాగా, ఈ సారి ఆసియా కప్ టోర్నీకి ఆతిథ్య హక్కులు భారత్​వే. కానీ, భారత్​లో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్​ అంగీకరించకపోవడంతో టోర్నీని యూఏఈ వేదికగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.

భారత్​ X పాక్ మ్యాచ్​ జరుగుతుందా? కేంద్రానిదే తుది నిర్ణయమా? గావస్కర్ ఏమన్నారంటే?

కెప్టెన్​గా సూర్య, వైస్​ కెప్టెన్​గా గిల్​- ఆసియా కప్​నకు భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ

Asia cup 2025 India : పాకిస్థాన్​తో జరిగే ఎలాంటి క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొనకూడదని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పాటు ద్వైపాక్షిక పోటీ​లో భాగంగా పాకిస్థాన్​ జట్టు భారత్​కు వచ్చేందుకు అనుమతి ఇవ్వబోమని తేల్చి చెప్పింది. అయితే అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పాకిస్థాన్​తో తలపడేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే త్వరలో జరగబోయే ఆసియా కప్​లో భారత్​ను ఆడకుండా అడ్డుకోబోమని కేంద్ర క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు భారత్​- పాకిస్థాన్​ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లపై కొత్త విధానాన్ని ప్రటించింది. ఇది తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వివరించింది. అయితే, ఒలింపిక్​ ఛార్టర్​ ప్రకారం అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్లలో పాకిస్థాన్​తో తలపడేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని తెలిపింది. ఇలాంటి టోర్నమెంట్​లో భాగంగా పాకిస్థాన్​లో పర్యటించేందుకు అనుమతి ఇస్తారా? అని ప్రశ్నించగా, అప్పటి పరిస్థితుల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది.

పహల్గాం ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు తెంచుకోవాలన్న డిమాండ్లు పెద్ద ఎత్తున వచ్చాయి. దీంతో ఇటీవలే జరిగిన వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్‌లో కూడా భారత్- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్‌ను జరగలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆసియా కప్‌లో ఏమి జరుగుతుందన్న దానిపై క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. అయితే, తాజాగా కేంద్రం అంగీకారం తెలపడంతో భారత్​- పాక్ మ్యాచ్​ జరగనుంది.

మూడుసార్లు భారత్-పాక్ మ్యాచ్?
ఈ టోర్నీలో గ్రూప్ దశలో భారత్- పాకిస్థాన్ రెండు సార్లు తలపడే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 14, 21 తేదీ (గ్రూప్, సూపర్ 4 దశ)ల్లో భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. అంతేకాకుండా నాకౌట్ దశలోనూ మరోసారి ఇరుజట్లు పోటీపడే ఛాన్స్​ కూడా ఉంది. ఫలితంగా ఇరు జట్లు మూడు సార్లు ఆడే అవకాశం ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లు అన్నింటికీ దుబాయ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.

ఈసారి బరిలో 8 జట్లు
ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా బరిలోకి దిగనుంది. అయితే, ఈ సారి టోర్నీ టీ20 ఫార్మాట్లో నిర్వహించనున్నారు. ACC షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ టోర్నీలో భారత్​, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్, శ్రీలంక, UAE, ఒమన్, హాంకాంగ్ జట్లు పాల్గొననున్నాయి. కాగా, ఈ సారి ఆసియా కప్ టోర్నీకి ఆతిథ్య హక్కులు భారత్​వే. కానీ, భారత్​లో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్​ అంగీకరించకపోవడంతో టోర్నీని యూఏఈ వేదికగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.

భారత్​ X పాక్ మ్యాచ్​ జరుగుతుందా? కేంద్రానిదే తుది నిర్ణయమా? గావస్కర్ ఏమన్నారంటే?

కెప్టెన్​గా సూర్య, వైస్​ కెప్టెన్​గా గిల్​- ఆసియా కప్​నకు భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025 INDIAINDIA VS PAKISTAN ASIA CUPINDIA VS PAKISTAN MATCH 2025INDIA VS PAKISTAN CHAMPIONS TROPHYINDIA VS PAKISTAN ASIA CUP

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.