ETV Bharat / sports

భారత్​ చరిత్రలోనేే ఆర్చరీలో తొలి స్వర్ణం

సౌత్​ కొరియాను ఓడించి భారత్​కు మొదటి గోల్డ్​ మెడల్​ సాధించిన ఇండియా టీమ్​!

Historic Gold Medal In Archery
Historic Gold Medal In Archery (Source: India Mens Compound Archery Team (Sports India 'X' handle screen grab))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 1:47 PM IST

1 Min Read

Historic Gold Medal In Archery: దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన ఆర్చరీ వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భారత్ పురుషుల జట్టు స్వర్ణ పతకం సాధించింది. ఫైనల్లో ఫ్రాన్స్‌పై 235-233 తేడాతో విజయం సాధించి ఈ ఘనతను అందుకుంది. ఈ పోటీలో భారత పురుషుల జట్టు తొలిసారిగా బంగారు పతకం గెలుచుకోవడం విశేషం. రిషభ్‌ యాదవ్‌, అమన సైనీ, ప్రతమేష్‌ ఫుజేలతో కూడిన భారత్​ త్రయం ఫ్రాన్స్‌పై పైచేయి సాధించింది. ఫైనల్‌ చేరే దారిలో భారత్‌ ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, టర్కీ వంటి బలమైన జట్లను ఓడించి శిఖరానికి చేరింది. మూడు సెట్ల అనంతరం రెండు జట్లు 176-176తో సమంగా నిలిచాయి. నిర్ణయాత్మక సెట్లో భారత్‌ 59 పాయింట్లు సాధించగా, ఫ్రాన్స్‌ 57 పాయింట్లకే పరిమితమైంది. దీంతో భారత్‌ విజయం సాధించి స్వర్ణాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

ఇక ఇదే రోజు భారత్‌కు రెండో స్వర్ణావకాశం వచ్చింది. రిషభ్‌ యాదవ్‌, జ్యోతి శురేఖ వేణం జోడీ మిక్స్‌డ్‌ కంపౌండ్‌ ఫైనల్లో నెదర్లాండ్స్‌తో తలపడింది. మొదట ఆధిక్యంలోకి వచ్చినా, ఒక సెట్లో 37 పాయింట్లకే పరిమితమవడంతో నెదర్లాండ్స్‌ తిరిగి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఆ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ డచ్‌ జోడీ విజయం సాధించగా, భారత జోడీ రజతంతో సరిపెట్టుకుంది. మొత్తంగా 2023 ఎడిషన్‌లో భారత ఆర్చరీ జట్టు 15 పతకాలు గెలుచుకుంది. ఇందులో మూడు స్వర్ణాలు, తొమ్మిది రజతాలు, మూడు కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

MENS GOLD MEDALMENS ARCHERY GOLD MEDALINDIAN GOLD COMPOUND ARCHERYARCHERY WORLD CHAMPION SHIPHISTORIC GOLD MEDAL IN ARCHERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్​ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు

నవారో VS ఎలాన్ మస్క్- 'లాభాల కోసమే రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు'

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.