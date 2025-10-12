ETV Bharat / sports

భారత్‌కు మరో షాక్‌ – ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో పరాజయం

విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో టీమ్​ఇండియా ఓటమి

Womens World Cup Ind Vs Aus
Womens World Cup Ind Vs Aus (ICC X ACCOUNT)
author img

By PTI

Published : October 12, 2025 at 10:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens World Cup Ind Vs Aus : మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో టీమ్‌ఇండియాకు మరో నిరాశ ఎదురైంది. విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌లో భారత మహిళా జట్టు డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఆస్ట్రేలియా చేతిలో 3 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినా, చివరి వరకూ పోరాడిన భారత బౌలర్లు మ్యాచ్‌ను గెలిపించలేకపోయారు. ఈ పరాజయంతో భారత్‌ వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయింది.

టాస్‌ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌ శుభారంభం చేసింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన (80; 66 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), ప్రతీక రావల్‌ (75; 96 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) రాణించి, తొలి వికెట్‌కే 148 పరుగుల భాగస్వామ్యం అందించారు. ఇద్దరూ ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లను ధాటిగా ఎదుర్కొంటూ పరుగుల బోర్డును పరగెత్తించారు. అయితే రావల్‌ ఔటైన తర్వాత భారత్‌ కాస్త స్లో అయింది.

మూడో స్థానంలో వచ్చిన హర్లీన్‌ డియోల్‌ (38; 42 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) రాణించగా, మధ్యవరుసలో జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ (33; 21 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు), రిచా ఘోష్‌ (32; 22 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) దూకుడుగా ఆడినా ఎక్కువసేపు నిలవలేకపోయారు. కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌ (22) మరోసారి తక్కువ స్కోరుకే ఔటై జట్టును నిరాశపరిచింది.

అదే సమయంలో దీప్తి శర్మ (1) త్వరగా వెనుదిరగగా, చివర్లో అమన్‌జ్యోత్ కౌర్‌ (16) కొంత సహకారం అందించింది. అయితే 36 పరుగుల వ్యవధిలో చివరి ఆరు వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్‌ 48.5 ఓవర్లలో 330 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో అన్నాబెల్ సదర్లాండ్‌ (5/40) ఐదు వికెట్లతో బాగా రాణించింది. ఆమెకు తోడుగా సోఫీ మోలినెక్స్‌ (3 వికెట్లు), మెగాన్‌ షట్‌, ఆష్లె గార్డెనర్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు.

భారీ లక్ష్యాన్ని ఎదుర్కొంటూ బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు అద్భుతంగా ఆడింది. ఓపెనర్‌ అలీసా హీలీ (142; 107 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి మ్యాచ్‌ను ఆసీస్‌ వైపుకు తిప్పింది. కేవలం 84 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసిన ఆమె, ప్రతి బౌలర్‌ను ధాటిగా ఎదుర్కొంటూ రన్‌చేజ్‌ను సులభతరం చేసింది. ఆమెతో పాటు ఫోబ్ లీచ్‌ఫీల్డ్‌ (40), ఆష్లె గార్డెనర్‌ (45) విలువైన ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి స్కోరును ముందుకు నడిపారు. చివరి దశలో ఎలిస్ పెర్రి (47 నాటౌట్‌) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చింది. కిమ్ గార్త్‌ (14 నాటౌట్‌), సోఫీ మోలినెక్స్‌ (18), తాహిలా మెక్‌గ్రాత్‌ (12) కూడా తగిన సహకారం అందించారు.

భారత్‌ బౌలర్లలో శ్రీ చరణి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, దీప్తి శర్మ, అమన్‌జ్యోత్ కౌర్‌ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. అయితే కీలక దశల్లో లైన్‌–లెంగ్త్‌లో కొంత తప్పిదం జరిగి రన్‌ఫ్లోను ఆపలేకపోయారు. మ్యాచ్‌ చివర్లో ఆస్ట్రేలియా విజయానికి 6 బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. హీలీ ఆటగాళ్ల ఉత్సాహం, బ్యాటింగ్‌లో స్థిరత్వం ఆసీస్‌ విజయానికి బలమైందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.

మ్యాచ్‌ అనంతరం భారత కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌ మాట్లాడుతూ, "మేము బాగానే ఆరంభించాం. కానీ మధ్యలో వికెట్లు త్వరగా కోల్పోవడం మ్యాచ్‌ మోమెంటాన్ని మార్చింది. బౌలింగ్‌లో కూడా కీలక సమయాల్లో క్రమశిక్షణ లోపించింది. ఈ తప్పులను సరిదిద్దుకుంటాం" అని అన్నారు. ఈ విజయంతో ఆస్ట్రేలియా వరుస విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకోగా, భారత్‌ రెండో పరాజయంతో వెనుకబడింది.

విశాఖలో మ్యాచ్‌ చూసేందుకు అభిమానులు విపరీతంగా తరలివచ్చారు. చివరి ఓవర్ల వరకు ఉత్కంఠ రేపిన ఈ పోరు ప్రేక్షకులకు ఫుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ఇచ్చింది. అయినా భారత జట్టు విజయం కోల్పోవడంతో స్టేడియంలో నిరాశ ముసురుకుంది. క్రికెట్‌ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, భారత మహిళా జట్టు టాప్‌ ఆర్డర్‌ మంచి ఆరంభం ఇచ్చినా మధ్యవరుసలో నిలకడలేమి, డెత్‌ ఓవర్లలో బౌలర్ల వైఫల్యం ఓటమికి కారణమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. వచ్చే మ్యాచ్‌ల్లో తప్పులను సరిదిద్దుకుంటే భారత్‌ సెమీఫైనల్‌ అవకాశాలను కొనసాగించగలదని భావిస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP TODAY MATCHWOMENS WORLD CUP LATESTWOMENS WORLD CUP INDIAWOMENS WORLD CUP AUSTRALIAWOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.