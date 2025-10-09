మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్లో ఉత్కంఠ పోరు- సౌతాఫ్రికా చేతిలో భారత్ ఓటమి
మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్- సౌతాఫ్రికా చేతిలో భారత్ ఓటమి
Published : October 9, 2025 at 11:52 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 11:59 PM IST
Womens World Cup 2025 : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ 2025లో భారత్కు తొలి ఓటమి ఎదురైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియాపై సౌతాఫ్రికా 3 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. భారత్ 251 పరుగులకు ఆలౌటవ్వగా, ఈ లక్ష్యాన్ని సఫారీలు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 48.5 ఓవర్లలో చేధించింది.. నాడిన్ డిక్లర్క్ (84*), కెప్టెన్ వొల్వార్ట్ (70), క్లో ట్రైయాన్ (49) రాణించారు. భారత బౌలర్లలో క్రాంతి 2, స్నేహ్ రాణా 2, అమన్జ్యోత్, చరణి, దీప్తి ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ ఇండియా 49.5 ఓవర్లలో 251 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఓపెనర్లు ప్రతీకా రావల్ (37), స్మృతి మంధాన (23) శుభారంభం అందించినా, మధ్య వరుస బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. అయితే, రిచా ఘోష్ (94; 77 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు) అద్భుతంగా ఆడి త్రుటిలో సెంచరీని చేజార్చుకుంది. స్నేహ్ రాణా (33), అమన్జ్యోత్ కౌర్ (13) పరుగులతో సహకరించారు.
ప్రారంభంలో మంధాన–ప్రతీకా జోడీ తొలి వికెట్కు 55 పరుగులు జోడించి మంచి బేస్ వేసింది. అయితే, మంధానను ఎంలబా వెనక్కి పంపిన తర్వాత భారత్ ఇన్నింగ్స్ కూలిపోయింది. 83/1తో ఉన్న జట్టు కేవలం 19 పరుగుల వ్యవధిలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 102/6తో కష్టాల్లో పడింది. హర్లీన్ డియోల్ (13)ను ఎంలబా బౌల్డ్ చేయగా, ప్రతీకాను సెఖుఖునే ఔట్ చేసింది. ఆ వెంటనే స్పిన్నర్ క్లో ట్రైయాన్ స్వల్ప వ్యవధిలో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (0), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (9)ను పెవిలియన్ దారి పట్టించింది. దీప్తి శర్మ (4) కూడా ఎక్కువసేపు నిలవలేక మారిజేన్ కాప్ బౌలింగ్లో క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది.
ఒక దశలో 102/6తో కష్టాల్లో ఉన్న భారత్ను రిచా ఘోష్ తన అద్భుత బ్యాటింగ్తో నిలబెట్టింది. మొదట అమన్జ్యోత్ కౌర్తో కలిసి ఏడో వికెట్కు 51 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిలబెట్టింది. అనంతరం స్నేహ్ రాణాతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపింది. 53 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన రిచా ఆ తర్వాత చెలరేగింది. ఆయబొంగా వేసిన 47వ ఓవర్లో వరుసగా 4, 4, 6 బాదుతూ గేమ్ను మళ్లీ భారత్ వైపు తిప్పింది.
76, 83 వద్ద లైఫ్ దొరికిన రిచా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంది. 49వ ఓవర్లో రాణా ఔటవడంతో, చివరి ఓవర్ ప్రారంభానికి ముందు రిచా 84 పరుగులతో నిలిచింది. తొలి బంతికి రెండు పరుగులు చేసి, తర్వాత రెండు ఫోర్లు బాదింది. సెంచరీ దిశగా దూసుకెళ్తున్న సమయంలో నాలుగో బంతికి భారీ షాట్ ఆడి ట్రైయాన్కి క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటైంది. చివరగా శ్రీ చరణి (0) వెనుదిరగడంతో భారత ఇన్నింగ్స్ 251 పరుగులకే ముగిసింది.
కాగా, ఈ మ్యాచ్తో ఓపెనర్లు ప్రతీకా రావల్ (37), స్మృతి మంధాన (23) శుభారంభం అందించినా తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు నిరాశపర్చారు. ఎనిమిదో స్థానంలో వచ్చిన రిచా ఘోష్ (94; 77 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు) త్రుటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకుంది. స్నేహ్ రాణా (33) పరుగులు చేసింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (9), దీప్తి శర్మ (4), జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (0) విఫలమయ్యారు.