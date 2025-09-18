ETV Bharat / sports

హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్​లో 'నో హ్యాండ్‌షేక్' ఫీవర్- పాక్​తో రెండో మ్యాచ్​కు భారత్ రెడీ!

వివాదాల వేళ టీమ్ఇండియా- పాకిస్థాన్ మరో మ్యాచ్- ఈసారి కూడా అదే ఫాలో అవుతారా?

Ind vs Pak Asia Cup 2025
Ind vs Pak Asia Cup 2025 (Source : ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Ind vs Pak Asia Cup 2025 Super 4 : ఆసియా కప్ మ్యాచ్‌లో భారత్- పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య జరిగిన షేక్​హ్యాండ్‌ వివాదం ఇంకా చల్లారనేలేదు. దీనిపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు రోజుకో కొత్త రాగం ఎత్తుకుంటుంది. ఇలాది ఉండగానే ఇరు జట్లు మరోసారి తలపడేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు జరిగే ఆసియా కప్ 2025 సూపర్- 4 మ్యాచ్‌లో రెండు చిరకాల ప్రత్యర్థులు మరోసారి తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​కు దుబాయ్‌ స్టేడియం వేదిక కానుంది.

అయితే సెప్టెంబర్ 14న లీగ్ స్టేజ్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు పాక్ ప్లేయర్లకు షేక్​హ్యాండ్‌ ఇవ్వలేదు. ఈ క్రమంలో అందరి దృష్టి ఆదివారం జరగనున్న మ్యాచ్‌పైనే పడింది. సాధారణంగానే ఇండోపాక్ మ్యాచ్ అంటే హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటిది ఈ కాంట్రవర్సీల మధ్యలో మ్యాచ్ ఉండడం మరింత ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. వాస్తవానికి మొన్న జరిగిన మ్యాచ్ కంటే ఈ ఆదివారం జరగనున్న మ్యాచ్​పై సస్పెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది.

ఈసారి కూడా అంతేనా?
రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన మొదటి మ్యాచ్‌లో టాస్ సమయంలో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాకు టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. అయితే అదే వైఖరిని ఆదివారం నాటి మ్యాచ్​లోనూ అనుసరిస్తాడా? లేదా సల్మాన్ అఘాతో సూర్య కరచాలనం చేస్తాడా? మ్యాచ్ అనంతరం కూడా మొన్నటిలాగే షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వకుండానే వెళ్తారా? అనేది రెండు దేశాల అభిమానులకే కాదు యావత్ క్రికెట లవర్స్​కు కూడా ఆసక్తిగా ఉంది.

Ind vs Pak Asia Cup 2025
భారత్- పాకిస్థాన్ ఆసియా కప్ 2025 (Source : Associated Press)

సెప్టెంబర్ 14న జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత, ఆండీ పైక్రాఫ్ట్‌ను ఆసియా కప్ నుండి తొలగించాలని పాకిస్తాన్ డిమాండ్ చేసింది. ఎందుకంటే ఈ సంఘటనకు అతన్ని బాధ్యుడని PCB (పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు) భావించింది. అప్పుడు, సెప్టెంబర్ 17న జరిగిన మ్యాచ్‌కు ముందు, పాకిస్తాన్ చాలా నాటకీయంగా ఆడింది, కానీ చివరికి మ్యాచ్ ఆడాలని నిర్ణయించుకుంది మరియు దానిని అద్భుతంగా గెలుచుకుంది.

హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్​లో నో హ్యాండ్‌షేక్ ఫీవర్
భారత జట్టు గ్రూప్ దశలో బాగా రాణించి సూపర్- 4లో అందరికంటే ముందే స్థానం సంపాదించుకుంది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ ఒక మ్యాచ్​ల్లో ఓడినా, మళ్లీ టైటిల్ రేసులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు దుబాయ్‌లో జరిగే ఈ మ్యాచ్ గురించి రెండు దేశాల క్రికెట్ అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఆసియా కప్‌లో రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ నుంచి, రెండు జట్ల ఆటగాళ్ల వైఖరి గురించి చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. 'నో హ్యాండ్‌షేక్' హ్యాష్​ట్యాగ్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) నియమాలు కరచాలనాలు తప్పనిసరి అని పేర్కొనలేదు. అంపైర్లు, ఆటగాళ్లు మ్యాచ్‌కు ముందు లేదా తర్వాత కరచాలనం చేసుకుంటే ఆట స్ఫూర్తి కోసం మాత్రమే. క్రికెట్ కాకుండా ఇతర క్రీడలలో కూడా ఇదే పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. అయితే, ICC ప్రవర్తనా నియమావళిలోని ఆర్టికల్ 2.1.8 ప్రకారం, ఇటువంటి ప్రవర్తనను క్రీడకు అనర్హమైనదిగా పరిగణిస్తారు.

ఇది లెవల్ 1, లెవల్ 2 నేరాలుగా పరిగణిస్తారు. లెవల్ 1 నేరాలకు హెచ్చరిక లేదా 2000 డాలర్ల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. లెవల్ 2 నేరాలకు మ్యాచ్ ఫీజులో 100 శాతం జరిమానాతోపాటు డీమెరిట్ పాయింట్లు విధించవచ్చు. 24 నెలల వ్యవధిలో నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డీమెరిట్ పాయింట్లు వస్తే ఆటగాడిని కొన్ని మ్యాచ్‌లకు కూడా నిషేధించారు.

షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు సరే- రేపు కప్పు గెలిస్తే మనోళ్లు తీసుకుంటారా? BCCI ప్లాన్ ఇదేనా?

షేక్​ హ్యాండ్​ వివాదంలో భారత్​కు ఫైన్​ పడుతుందా? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?

