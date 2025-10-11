ETV Bharat / sports

జైస్వాల్, గిల్ భారీ శతకాలు- భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్!

భారత్ - వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- తొని ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేసిన టీమ్ఇండియా

India vs West Indies
India vs West Indies (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Ind vs WI Test 2025 : దిల్లీ వేదికగా వెస్టిండీస్​తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్​ను 518-5 వద్ద డిక్లేర్డ్ చేసింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (175), కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (129) భారీ శతకాలతో అదరగొట్టారు. సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (38 పరుగులు), నితీశ్‌కుమార్‌రెడ్డి (43 పరుగులు), ధ్రువ్‌ జురెల్‌ (44 పరుగులు) రాణించారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్‌ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.

ఓవర్ నైట్ స్కోర్ 318-2తో బరిలోకి దిగిన భారత్ 3 వికెట్లు కోల్పోయి మరో 200 పరుగులు చేసింది. రెండో రోజు గిల్ ఆట హైలైట్. ఆరంభంలో ఆచితూచి ఆడిన గిల్‌ క్రీజ్‌లో కుదురుకున్నాక జోరు పెంచాడు. ఈ క్రమంలోనే గిల్ కేవలం 177 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. మరోవైపు ధ్రువ్‌ జురెల్‌ కూడా దూకుడుగా ఆడాడు. వీరిద్దరూ ఐదో వికెట్‌కు 100 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించారు. హాఫ్ సెంచరీకి ఆరు పరుగుల దూరంలో ధ్రువ్‌ జురెల్ ఔట్ అయ్యాడు. ఆ వెంటనే భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్ చేసింది.

కాగా, ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన కెప్టెన్​గా కూడా గిల్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజా సెంచరీ గిల్​కు టెస్టుల్లో ఈ ఏడాది ఐదో శతకం. ఈ క్రమంలో విరాట్‌ కోహ్లీ రికార్డును సమం చేశాడు. కోహ్లీ 2017, 2018 సంవత్సరాల్లో ఐదేసి సెంచరీలు చేశాడు. ఈ ఏడాది జూన్​లో ఇంగ్లాండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లోనే గిల్‌ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ఆ సిరీస్​లో ఏకంగా నాలుగు సెంచరీలతో అదరగొట్టాడు. తాజాగా విండీస్​పై సెంచరీతో విరాట్ రికార్డ్ సమం అయ్యింది.

క్యాలెండర్ ఇయర్​లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్లు

  • 2017 - విరాట్ కోహ్లీ - 5 సెంచరీలు
  • 2018 - విరాట్ కోహ్లీ - 5 సెంచరీలు
  • 2025 - శుభ్​మన్ గిల్ - 5 సెంచరీలు

    రెండో రోజు రెండో సెషన్ ముగిసేసరికి వెస్టిండీస్ 14 ఓవర్లలో 29-1తో నిలిచింది. ఓపెనర్ జాన్ చాపెల్​ (10 పరుగులు)ను స్పిన్నర్ రవీంద్ర జడేజా బోల్తా కొట్టించాడు. అతడి బౌలింగ్​లో చాపెల్ సాయి సుదర్శన్​కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. ప్రస్తుతం క్రీజులో చందర్​పాల్ (13 పరుగులు), అలిక్ అథనజె (8 పరుగులు) ఉన్నారు.

