తొలి టెస్టులో భారత్​ ఘన విజయం- 146 పరుగులకే వెస్టిండీస్‌ ఆలౌట్‌!

ఇన్నింగ్స్‌ తేడాతో భారత్‌ విజయం

Ind vs WI Test 2nd Test
Ind vs WI Test 2nd Test (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Ind vs WI Test 2nd Test : అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత్‌ ఘన విజయం సాధించింది. ఏకంగా 140 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. బౌలర్లు సత్తా చాటడంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో వెస్టిండీస్‌ 146 పరుగులకే ఆలౌటైంది. అలిక్‌ 38, జస్టిన్‌ 25 పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో జడేజా 4, సిరాజ్‌ 3, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. వాషింగ్టన్‌ సుందర్ ఒక వికెట్‌ తీశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో వెస్టిండీస్‌ 162 పరుగులకు ఆలౌట్‌ కాగా భారత్‌ 448/5 పరుగులకు డిక్లేర్డ్‌ చేసింది.

