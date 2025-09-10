ETV Bharat / sports

భారత్ బౌలర్ల దెబ్బకు యూఏఈ డీలా- అలవోకగా విజయం సాధించిన టీమ్​ఇండియా

ఆసియా కప్​లో యూఏఈపై టీమ్​ఇండియా ఘన విజయం భారత్‌

Asia Cup 2025 IND vs UAE
Asia Cup 2025 IND vs UAE (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025

Asia Cup 2025 IND vs UAE : ఆసియాకప్‌లో భాగంగా యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ అలవోకగా విజయం సాధించింది. యూఏఈ నిర్దేశించిన 58 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం ఒక వికెట్‌ నష్టానికి 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. అభిషేక్‌ 30 పరుగులు చేశాక జునైద్‌ బౌలింగ్‌లో హైదర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. గిల్‌ 20, సూర్య 7 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచారు.

టాస్‌ ఓడిపోయి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన యూఏఈ జట్టు 13.1 ఓవర్లలో 57 పరుగులకు కుప్పకూలింది. ఓపెనర్ అలీషాన్‌ షరాఫు 22(17) టాప్‌ స్కోరర్‌ నిలిచారు. కెప్టెన్‌ మహమ్మద్‌ వసీమ్‌ 19(22) పరుగులు చేశాడు. మిగతా బ్యాటర్లంతా సింగిల్‌ డిజిట్‌కే పరిమితమయ్యారు. తొలి మూడు ఓవర్లు దూకుడుగా ఆడిన యూఏఈ బ్యాటర్లు ఆ తర్వాత రాణించలేకపోయారు. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ నాలుగు వికెట్లతో రాణించాడు. శివమ్‌ దుబే మూడు, బుమ్రా, అక్షర్‌పటేల్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి తలో వికెట్‌ తీశారు.

