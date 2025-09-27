సూపర్ ఓవర్లో గెలిచిన భారత్- ఆసక్తికర పోరులో పోరాడి ఓడిన శ్రీలంక
పాతుమ్ నిస్సాంక (107) శతకం వృథా
Published : September 27, 2025 at 12:39 AM IST
Asia Cup India vs Sri lanka : ఆసియా కప్లో భాగంగా శ్రీలంకతో జరిగిన సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్లో భారత్ గెలించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 202/5 పరుగులు చేయగా, అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లడంతో ఫలితం తేలింది. సూపర్ ఓవర్లో అర్ష్దీప్ 5 బంతుల్లో కేవలం 2 పరుగులే చేసి 2 వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం భారత్ తరఫున బ్యాంటింగ్ వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ తొలి బంతికే 3 పరుగులు చేయడంతో విజయం సాధించింది. పాతుమ్ నిస్సాంక (107) శతకం బాదాడు. కుశాల్ పెరీరా (58) చెలరేగాడు. భారత బౌలర్లలో హార్దిక్, వరుణ్, కుల్దీప్, అర్ష్దీప్, హర్షిత్ రాణా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
మరోసారి అదరొగట్టిన అభిషేక్ శర్మ
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేసి శ్రీలంకకు భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. భారత బ్యాటర్లలో అభిషేక్ శర్మ 31 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్స్ సాయంతో 61 పరుగులు చేశాడు. ఈ టోర్నీలో అతడికిది వరుసగా మూడో హాఫ్సెంచరీ. మరో బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ 34 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ సాయంతో 49 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. సంజు శాంసన్ 23 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 3 సిక్స్ల సాయంతో 39 పరుగులు చేశాడు. శుభ్మన్ గిల్ (4; 3బంతుల్లో), హార్దిక్ పాండ్య (2; 3 బంతుల్లో) తక్కువ పరుగులకే ఔట్ అయ్యారు. చివర్లో వచ్చిన అక్షర్ పటేల్ 21 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇక శ్రీలంక బౌలర్లలో తీక్షణ, ఛమీర, హసరంగ, శనక, అసలంక తలో వికెట్ పడగొట్టారు. ఆసియా కప్ 2025లో ఇప్పటి వరకు ఒక టీమ్ చేసిన అత్యధిక స్కోర్ ఇదే కావడం విశేషం.
Dubai, UAE | India beat Sri Lanka in Super Over in the Asia Cup 2025 Super Four match.— ANI (@ANI) September 26, 2025
(Source: ANI Picture Service) pic.twitter.com/P8OS1kdF1S