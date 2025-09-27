ETV Bharat / sports

సూపర్​ ఓవర్​లో గెలిచిన భారత్​- ఆసక్తికర పోరులో పోరాడి ఓడిన శ్రీలంక

పాతుమ్‌ నిస్సాంక (107) శతకం వృథా

asia cup india vs sri lanka
asia cup india vs sri lanka (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 12:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Cup India vs Sri lanka : ఆసియా కప్‌లో భాగంగా శ్రీలంకతో జరిగిన సూపర్‌ ఓవర్‌ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ గెలించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమ్‌ఇండియా 202/5 పరుగులు చేయగా, అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్​కు వెళ్లడంతో ఫలితం తేలింది. సూపర్‌ ఓవర్‌లో అర్ష్‌దీప్‌ 5 బంతుల్లో కేవలం 2 పరుగులే చేసి 2 వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం భారత్‌ తరఫున బ్యాంటింగ్​ వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్​ తొలి బంతికే 3 పరుగులు చేయడంతో విజయం సాధించింది. పాతుమ్‌ నిస్సాంక (107) శతకం బాదాడు. కుశాల్‌ పెరీరా (58) చెలరేగాడు. భారత బౌలర్లలో హార్దిక్‌, వరుణ్‌, కుల్‌దీప్‌, అర్ష్‌దీప్‌, హర్షిత్‌ రాణా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

మరోసారి అదరొగట్టిన అభిషేక్‌ శర్మ
అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్‌ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేసి శ్రీలంకకు భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. భారత బ్యాటర్లలో అభిషేక్‌ శర్మ 31 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ సాయంతో 61 పరుగులు చేశాడు. ఈ టోర్నీలో అతడికిది వరుసగా మూడో హాఫ్‌సెంచరీ. మరో బ్యాటర్ తిలక్‌ వర్మ 34 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌ సాయంతో 49 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. సంజు శాంసన్‌ 23 బంతుల్లో 1 ఫోర్‌, 3 సిక్స్‌ల సాయంతో 39 పరుగులు చేశాడు. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (4; 3బంతుల్లో), హార్దిక్‌ పాండ్య (2; 3 బంతుల్లో) తక్కువ పరుగులకే ఔట్ అయ్యారు. చివర్లో వచ్చిన అక్షర్‌ పటేల్‌ 21 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఇక శ్రీలంక బౌలర్లలో తీక్షణ, ఛమీర, హసరంగ, శనక, అసలంక తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు. ఆసియా కప్‌ 2025లో ఇప్పటి వరకు ఒక టీమ్‌ చేసిన అత్యధిక స్కోర్‌ ఇదే కావడం విశేషం.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP INDIA VS SRI LANKAASIA CUP 2025 SCHEDULEASIA CUP 2025 FINAL DATE AND TEAMINDIA VS SRI LANKA ASIA CUP 2025ASIA CUP INDIA VS SRI LANKA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.