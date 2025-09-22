ETV Bharat / sports

సూపర్​ విక్టరీ- అభిషేక్​ శర్మ హాఫ్ సెంచరీ- మరోసారి పాక్​ను చిత్తు చేసిన భారత్​

సూపర్ ఫోర్​లో పాకిస్థాన్​ను ఓడించిన భారత్​

IND vs PAK Asia Cup 2025
IND vs PAK Asia Cup 2025 (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 12:00 AM IST

IND vs PAK Asia Cup 2025 : చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను మరోసారి చిత్తు చేసింది భారత్​. ఆసియా కప్‌ సూపర్‌ ఫోర్‌లో భాగంగా దుబాయ్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఓపెనర్​ అభిషేక్​ శర్మ 39 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మ్యాచ్​ తొలి బంతినే సిక్సర్​గా మలిచిన శర్మ, ఆ తర్వాత కూడా దూకుడును కొనసాగించాడు. ఆరు ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లతో అదరగొట్టాడు. మరో ఓపెనర్​ శుభ్​మన్ గిల్​ 28 బంతుల్లో 47పరుగులు చేశాడు. కెప్టెన్​ సూర్యకుమార్ యాదవ్​ డకౌట్​తో నిరాశపరిచాడు. ఆ తర్వాత సంజూ శాంసన్ 17పరుగులకే వెనుతిరిగాడు. అనంతరం తిలక్ వర్మ , హార్దిక్ పాండ్యా భారత్​ను విజయ తీరాలకు చేర్చారు. ఇక పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో

అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్థాన్​ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్‌ ఫర్హాన్‌ (58;5×4, 3×6) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. అయితే, బ్యాటింగ్‌ ప్రారంభించిన పాక్‌కు ఆదిలోనే హార్దిక్‌ పాండ్య కళ్లెం వేశాడు. మూడో ఓవర్లోనే ఓపెనర్‌ ఫకర్‌ జమాన్‌ (15) వెనక్కి పంపించాడు. ఆ తర్వాత తొలి డౌన్‌లో వచ్చిన సైమ్‌ ఆయుబ్‌ (21)తో కలిసి ఫర్హాన్ ఇన్నింగ్స్‌ నిర్మించాడు. రెండో వికెట్‌కు వీరిద్దరూ కలిసి 93 పరుగులు జోడించి పాక్​ను మెరుగైన స్థితిలో నిలిపారు. అయితే, 11వ ఓవర్లో శివమ్‌ దూబె బౌలింగ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఆయుబ్‌ పెవిలియన్‌ బాట పట్టించాడు. అక్కడికి స్వల్ప వ్యవధిలోనే తలత్‌ (10) కూడా ఔట్ అయ్యాడు. ఓ వైపు వికెట్లు కోల్పోతున్నా ఫర్హాన్‌ మాత్రం క్రీజులో నిలదొక్కుకుంటూ అర్ధశతకం పూర్తిచేసి జట్టు స్కోరు 115 పరుగుల వద్ద సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన నవాజ్‌ (21) రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. చివర్లో అష్రాఫ్‌ (20*), సల్మాన్‌ (17*) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడటంతో పాక్‌ మంచి స్కోరే చేసింది. ఇక భారత్‌ బౌలర్లలో శివమ్‌ దూబె 2 వికెట్లు తీయగా, హార్దిక్‌, కుల్‌దీప్‌ చెరో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

