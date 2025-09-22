సూపర్ విక్టరీ- అభిషేక్ శర్మ హాఫ్ సెంచరీ- మరోసారి పాక్ను చిత్తు చేసిన భారత్
సూపర్ ఫోర్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించిన భారత్
Published : September 22, 2025 at 12:00 AM IST
IND vs PAK Asia Cup 2025 : చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను మరోసారి చిత్తు చేసింది భారత్. ఆసియా కప్ సూపర్ ఫోర్లో భాగంగా దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ 39 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మ్యాచ్ తొలి బంతినే సిక్సర్గా మలిచిన శర్మ, ఆ తర్వాత కూడా దూకుడును కొనసాగించాడు. ఆరు ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లతో అదరగొట్టాడు. మరో ఓపెనర్ శుభ్మన్ గిల్ 28 బంతుల్లో 47పరుగులు చేశాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ డకౌట్తో నిరాశపరిచాడు. ఆ తర్వాత సంజూ శాంసన్ 17పరుగులకే వెనుతిరిగాడు. అనంతరం తిలక్ వర్మ , హార్దిక్ పాండ్యా భారత్ను విజయ తీరాలకు చేర్చారు. ఇక పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ ఫర్హాన్ (58;5×4, 3×6) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. అయితే, బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన పాక్కు ఆదిలోనే హార్దిక్ పాండ్య కళ్లెం వేశాడు. మూడో ఓవర్లోనే ఓపెనర్ ఫకర్ జమాన్ (15) వెనక్కి పంపించాడు. ఆ తర్వాత తొలి డౌన్లో వచ్చిన సైమ్ ఆయుబ్ (21)తో కలిసి ఫర్హాన్ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు. రెండో వికెట్కు వీరిద్దరూ కలిసి 93 పరుగులు జోడించి పాక్ను మెరుగైన స్థితిలో నిలిపారు. అయితే, 11వ ఓవర్లో శివమ్ దూబె బౌలింగ్లో అభిషేక్ శర్మకు క్యాచ్ ఇచ్చి ఆయుబ్ పెవిలియన్ బాట పట్టించాడు. అక్కడికి స్వల్ప వ్యవధిలోనే తలత్ (10) కూడా ఔట్ అయ్యాడు. ఓ వైపు వికెట్లు కోల్పోతున్నా ఫర్హాన్ మాత్రం క్రీజులో నిలదొక్కుకుంటూ అర్ధశతకం పూర్తిచేసి జట్టు స్కోరు 115 పరుగుల వద్ద సూర్యకుమార్ యాదవ్కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన నవాజ్ (21) రనౌట్గా వెనుదిరిగాడు. చివర్లో అష్రాఫ్ (20*), సల్మాన్ (17*) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో పాక్ మంచి స్కోరే చేసింది. ఇక భారత్ బౌలర్లలో శివమ్ దూబె 2 వికెట్లు తీయగా, హార్దిక్, కుల్దీప్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు.