ఆసియా కప్​ భారత్​దే- ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ పరాజయం

చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసి టైటిల్​ను సొంతం

asia cup final 2025 (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Asia Cup Final 2025 : ఆసియా కప్​ ఫైనల్​లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసి టైటిల్​ను సొంతం చేసుకుంది భారత్​. తిలక్‌ వర్మ (69*: 53 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) కీలక సమయంలో అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. శివమ్‌ దూబె (33: 22 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) రాణించడంతో పాకిస్థాన్‌పై భారత్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 147 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్​కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అష్రాఫ్‌ వేసిన 1.1వ బంతికి ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ (5) భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి ఔట్​ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత వరుస ఓవర్లలోనే కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ (1), శుభ్‌మన్‌ గిల్ (12) పెవిలియన్‌ చేరడంతో టీమ్​ఇండియా కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. అనంతరం వచ్చిన సంజూ శాంసన్​తో (24) కలిసి తిలక్‌ వర్మ ఇన్నింగ్స్​ చక్కబెట్టాడు. ఆ తర్వాత శాంసన్ ఔట్ అయినా శివమ్ దూబేతో కలిసి విజయానికి చేరువ చేశారు. దాయాదిపై గెలిచి ఆసియా కప్ అందుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.

అంతకుముందు టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన 19.1 ఓవర్లలోనే 146 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయ్యింది. మరోసారి కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌ మాయాజాలం ముందు పాక్‌ బ్యాటర్లు చతికిలపడ్డారు. ఆరంభంలోనే ఓపెనర్లు సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ (57; 38 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), ఫకార్ జమాన్ (46; 35 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) రాణించడంతో పాకిస్థాన్​ భారీ స్కోరు చేసేలా కనిపించింది. కానీ, మధ్యలో భారత స్పిన్నర్లు కీలక సమయంలో వికెట్లు పడగొట్టి పాక్‌కు అడ్డుకట్ట వేశారు. కుల్‌దీప్ యాదవ్ (4/30) విజృంభించి, ఒకే ఓవర్‌లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక వరుణ్‌ చక్రవర్తి, అక్షర్‌, బుమ్రా తలో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు.

టాస్‌ టైమ్‌లో డ్రామా
మరోవైపు భారత్ - పాకిస్థాన్​ ఫైనల్​ టాస్‌ సమయంలో కాస్త డ్రామా జరిగింది. టాస్‌ గెలిచిన భారత కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ఆ సమయంలో వ్యాఖ్యాతగా ఉన్న రవిశాస్త్రి, కెప్టెన్​ సూర్యతో మాట్లాడాడు. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్‌ కెప్టెన్‌ సల్మాన్‌ అలీ అఘాతో టాస్‌ ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. ఫలితంగా మరో వ్యాఖ్యాత వఖార్‌ యూనిస్‌ పాక్ కెప్టెన్​ అఘాతో ఇంటర్వ్యూ కొనసాగించాడు. ఇద్దరు కెప్టెన్లతో మాట్లాడేందుకు ఇద్దరు వ్యాఖ్యాతలు మైదానంలోకి వచ్చారు. ఇలా టాస్‌ సమయంలో ఇద్దరు వ్యాఖ్యాతలు రావడం ఇదే తొలిసారిని పలువురు చెబుతున్నారు.

