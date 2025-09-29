ఆసియా కప్ భారత్దే- ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ పరాజయం
చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను చిత్తు చేసి టైటిల్ను సొంతం
Published : September 29, 2025 at 12:02 AM IST
Asia Cup Final 2025 : ఆసియా కప్ ఫైనల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను చిత్తు చేసి టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది భారత్. తిలక్ వర్మ (69*: 53 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు) కీలక సమయంలో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. శివమ్ దూబె (33: 22 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) రాణించడంతో పాకిస్థాన్పై భారత్ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 147 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అష్రాఫ్ వేసిన 1.1వ బంతికి ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (5) భారీ షాట్కు ప్రయత్నించి ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత వరుస ఓవర్లలోనే కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ (1), శుభ్మన్ గిల్ (12) పెవిలియన్ చేరడంతో టీమ్ఇండియా కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. అనంతరం వచ్చిన సంజూ శాంసన్తో (24) కలిసి తిలక్ వర్మ ఇన్నింగ్స్ చక్కబెట్టాడు. ఆ తర్వాత శాంసన్ ఔట్ అయినా శివమ్ దూబేతో కలిసి విజయానికి చేరువ చేశారు. దాయాదిపై గెలిచి ఆసియా కప్ అందుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
#WATCH | Dubai, UAE | Fireworks adorn the Dubai International Cricket Stadium as India wins the #asiacup2025 by defeating Pakistan. pic.twitter.com/exlWL50oCM— ANI (@ANI) September 28, 2025
#WATCH | Lucknow, UP | Ecstatic fans burst out on the roads celebrating India's win against Pakistan in the #asiacup2025final. pic.twitter.com/L3hrLJiO4B— ANI (@ANI) September 28, 2025
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన 19.1 ఓవర్లలోనే 146 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. మరోసారి కుల్దీప్ యాదవ్ మాయాజాలం ముందు పాక్ బ్యాటర్లు చతికిలపడ్డారు. ఆరంభంలోనే ఓపెనర్లు సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (57; 38 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు), ఫకార్ జమాన్ (46; 35 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) రాణించడంతో పాకిస్థాన్ భారీ స్కోరు చేసేలా కనిపించింది. కానీ, మధ్యలో భారత స్పిన్నర్లు కీలక సమయంలో వికెట్లు పడగొట్టి పాక్కు అడ్డుకట్ట వేశారు. కుల్దీప్ యాదవ్ (4/30) విజృంభించి, ఒకే ఓవర్లో మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్, బుమ్రా తలో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Fans of the Indian cricket team celebrate after India wins the Asia Cup 2025 by beating Pakistan in the finals. pic.twitter.com/HUZUEMijBK— ANI (@ANI) September 28, 2025
టాస్ టైమ్లో డ్రామా
మరోవైపు భారత్ - పాకిస్థాన్ ఫైనల్ టాస్ సమయంలో కాస్త డ్రామా జరిగింది. టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఆ సమయంలో వ్యాఖ్యాతగా ఉన్న రవిశాస్త్రి, కెప్టెన్ సూర్యతో మాట్లాడాడు. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘాతో టాస్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. ఫలితంగా మరో వ్యాఖ్యాత వఖార్ యూనిస్ పాక్ కెప్టెన్ అఘాతో ఇంటర్వ్యూ కొనసాగించాడు. ఇద్దరు కెప్టెన్లతో మాట్లాడేందుకు ఇద్దరు వ్యాఖ్యాతలు మైదానంలోకి వచ్చారు. ఇలా టాస్ సమయంలో ఇద్దరు వ్యాఖ్యాతలు రావడం ఇదే తొలిసారిని పలువురు చెబుతున్నారు.