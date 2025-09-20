ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్ 2025 : ఒమన్‌పై టీమ్‌ఇండియా విజయం

నామమాత్రపు మ్యాచ్‌లో ఒమన్‌పై భారత్ విజయం

Asia Cup 2025 IND vs OMAN
Asia Cup 2025 IND vs OMAN (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025

Asia Cup 2025 IND vs OMAN : ఆసియా కప్​లో భాగంగా ఒమన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో భారత్​ గెలుపొందింది. 21 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్​ఇండియా నిర్ణీత ఓవర్లల్ 8 వికెట్ల గాను 188 పరుగులు చేసింది. 189 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఒమన్ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 167 పరుగు చేసింది.

తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్​ ఎంచుకుంది భారత్​. టీమ్ఇండియా రెండో ఓవర్​లోనే వికెట్​ కోల్పోయింది. గిల్ 5 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. సంజూ శాంసన్ 46 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేశాజు. 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్​లతో రాణించాడు. అభిషేక్ బంతుల్లోనే 38 పరుగులు చేశాడు. రెండో వికెట్​కు ఇద్దరి భాగస్వామ్యం 62 పరుగులు చేసింది. ఈక్రమంలో 8 ఓవర్‌ తొలి బంతికి జితేన్‌ రామనంది బౌలింగ్‌లో అభిషేక్‌ క్యాచ్‌ ఔట్‌ అయ్యాడు. తర్వాత వచ్చిన హార్దిక్‌ (1) రెండు బంతుల తేడాతో వెనుదిరిగాడు. అనంతరం అక్షర్‌ 13 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌తో 26 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలో 12 ఓవర్‌ నాలుగో బంతికి ఆమిర్‌ ఖలీమ్‌ బౌలింగ్‌లో అక్షర్‌ ఔటయ్యాడు. అప్పటికి భారత్‌ స్కోర్‌ 118 పరుగులు. శివమ్‌ దూబె (5) సైతం ఖలీమ్‌ బౌలింగ్‌లోనే పెవిలియన్‌ చేరాడు. తర్వాత వచ్చిన తిలక్‌ వర్మ 18 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు చేశాడు. 171 పరుగులు వద్ద శాంసన్ ఆరో వికెట్​గా ఔటయ్యాడు.

అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో భాగంగా ఒమన్ 20 ఓవర్లలో 167 పరుగులే చేసింది. ఆమిర్‌ ఖలీమ్‌ (64), హమద్‌ మిర్జా (51) అర్ధశతకాలతో చెలరేగారు. భారత్‌ బౌలర్లలో కుల్‌దీప్‌, హర్షిత్‌, హార్దిక్‌, అర్ష్‌దీప్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

ఇక సెప్టెంబర్ 21న టీమ్​ఇండియా, పాక్‌లు సూపర్‌-4లో తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో 8 మంది భారత ఆటగాళ్లు బౌలింగ్‌ చేయడం విశేషం. అంతేకాకుండా టీ20లో భారత బౌలర్‌ అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ వందో వికెట్‌ తీశాడు.

