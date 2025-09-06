ఆసియా కప్లో మనోళ్లు అదుర్స్- చైనా చిత్తు- ఫైనల్కు భారత్
చైనాను ఓడించి ఫైనల్కు భారత్
Published : September 6, 2025 at 10:35 PM IST
Asia Cup Hockey : ఆసియా కప్ పురుషుల హాకీ టోర్నమెంట్లో భారత్ ఫైనల్కు చేరింది. సూపర్-4 మ్యాచ్లో చైనాపై 7-0 గోల్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో ఆదివారం ఫైనల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ దక్షిణ కొరియాతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్లో విజయంతో సూపర్-4 పట్టికలో ఏడు పాయింట్లతో భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
దక్షిణ కొరియా నాలుగు పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో, చైనా, మలేషియాలు చెరో మూడు పాయింట్లతో 3, 4వ స్థానాల్లో నిలిచాయి. అయితే ఆసియా కప్ విజేత జట్టు వచ్చే ఏడాది బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్లు సంయుక్తంగా నిర్వహించనున్న ప్రపంచ కప్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చైనాపై గెలుపుతో భారత్ వచ్చే ఏడాది జరగనున్న హాకీ ప్రపంచ కప్ అర్హతకు ఒక అడుగు దూరంలో నిలిచినట్లయ్యింది.
ఇక శనివారం జరిగిన మ్యాచ్లో చైనాపై 7-0 తేడాతో సునాయాసంగా విజయం సాధించింది భారత్. అభిషేక్ (46', 50'), శిలానంద్ లక్రా (4'), దిల్ప్రీత్ సింగ్ (7'), మన్దీప్ సింగ్ (18'), రాజ్ కుమార్ పాల్ (37') సుఖ్జీత్ సింగ్ (39') గోల్స్ సాధించారు. మొదటి విజిల్ నుంచే భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. చివరి వరకు తగ్గేదేలే అన్నట్లు అడి ఫైనల్కు వెళ్లింది.
భారత్ మొదటి క్వార్టర్లో రెండు కీలకమైన గోల్స్తో బలంగా ప్రారంభమైంది. నాలుగో నిమిషంలో హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ కుడివైపున ఉన్న జర్మన్ప్రీత్ సింగ్కు ఏరియల్ బాల్ అందించాడు. అతడు దానిని తొలి గోల్ చేయడానికి దూరంగా ఉన్న పోస్ట్లో వేచి ఉన్న శిలానంద్ లక్రా (4')కి అందించాడు. మూడు నిమిషాల తర్వాత, కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ డ్రాగ్ఫ్లిక్ గోల్ ముందు ఆగిపోవడంతో భారత్కు మొదటి పెనాల్టీ కార్నర్ లభించింది. కానీ దిల్ప్రీత్ సింగ్ (7') త్వరగా రీబౌండ్లోకి దూసుకెళ్లి ఆధిక్యాన్ని పెంచాడు.
రెండవ క్వార్టర్లో కూడా ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగింది, భారత్ మరో గోల్ జోడించింది. చైనాను తమ సొంత హాఫ్కే పరిమితం చేసింది. 17వ నిమిషంలో అభిషేక్ మన్దీప్ సింగ్ కోసం సర్కిల్లోకి గొప్ప క్రాస్ అందించాడు. కానీ అతడు కాంటాక్ట్ చేయలేకపోయాడు. మరుసటి నిమిషంలోనే, భారత్కు మరో పెనాల్టీ కార్నర్ లభించింది. దానిని ఆతిథ్య జట్టు మార్చింది. హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ డ్రాగ్ఫ్లిక్ను రషర్ ఆపాడు. అయితే బంతి వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్కు చేరుకుంది. అతడు కీపర్ సేవ్ చేసిన రీబౌండ్పై షాట్ తీసుకున్నాడు. కానీ మన్దీప్ సింగ్ (18') లూజ్ బాల్ను నెట్లోకి ముగించడంతో అతను త్వరగా స్పందించాడు.
చేతిలో గణనీయమైన ఆధిక్యంతో, భారత్ చైనాపై ఒత్తిడిని కొనసాగించింది. మూడో క్వార్టర్లో మరో రెండు గోల్స్ చేసింది. 37వ నిమిషంలో, శిలానంద్ లక్రా దిల్ప్రీత్ సింగ్కు సర్కిల్లోకు క్రాస్ అందించడంలో బాగా రాణించాడు. అతడు బంతిని అందరిపైకి మళ్లింది రాజ్ కుమార్ పాల్ (37') బంతిని సులభంగా నెట్లోకి పంపాడు. కొన్ని క్షణాల తర్వాత, దిల్ప్రీత్ సింగ్ బేస్లైన్ నుంచి సర్కిల్ మధ్యలోకి పాస్ చేయడం ద్వారా తన గొప్ప ప్రదర్శనను కొనసాగించాడు. అతడు మార్క్ చేయని సుఖ్జీత్ సింగ్ (39')కి శక్తిమంతతమైన ముగింపుతో భారత్ ఐదో గోల్ను సాధించింది.
సౌకర్యవంతమైన స్థానం ఉన్నప్పటికీ, భారత్ వెనక్కి తగ్గడానికి నిరాకరించింది. వారి సంఖ్యకు జోడించడానికి మరిన్ని గోల్స్ కోసం చూసింది. చివరి క్వార్టర్ తొలి నిమిషంలోనే, సుఖ్జీత్ సింగ్ మధ్యలో అద్భుతమైన సోలో రన్ చేసి, బహుళ డిఫెండర్లను ఓడించి, అభిషేక్ (46') కు బంతిని పాస్ చేశాడు, గోల్ కీపర్ తన లైన్ నుంచి. క్యాచ్ చేశాడు. 10 నిమిషాలు మిగిలి ఉండగా, అభిషేక్ (50') తన పేరు మీద మరో గోల్ నమోదు చేసుకున్నాడు. ఈసారి గోల్ కీపర్ను దాటి బ్యాక్ హ్యాండ్ షాట్ కొట్టాడు. ఓవరాల్ మ్యాచ్ను పూర్తిగా నియంత్రించిన భారత్, ఇప్పుడు ప్రతిష్ఠాత్మక ట్రోఫీపై దృష్టి సారించి దక్షిణ కొరియాతో ఫైనల్కు సిద్ధమవుతోంది.