సూపర్​ ఫోర్​లో భారత్​కు మరో గెలుపు-  బంగ్లాదేశ్​ను చిత్తుగా ఓడించిన టీమ్​ఇండియా

అర్ధ శతకంతో మరోసారి అదరగొట్టిన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 11:37 PM IST

India vs Bbangladesh Asia Cup : ఆసియా కప్‌ సూపర్​ ఫోర్​లో భారత్‌ మరోసారి సత్తా చాటింది. బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా 41 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 169 పరుగులు లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లా 19.3 ఓవర్లలో 127 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. సైఫ్‌ హసన్‌ (69) అర్ధశతకం చేయడంతో బంగ్లా ఆ స్కోర్ సాధించగలిగింది. ఇక భారత బౌలర్లలో కుల్‌దీప్‌ 3, బుమ్రా 2, వరుణ్‌ 2, అక్షర్‌, తిలక్‌ వర్మ ఒక్కో వికెట్‌ పడగొట్టారు. కాగా, భారత్​ తన తదుపరి మ్యాచ్​ ఈనెల 26న శ్రీలంకతో జరగనుంది.

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (75; 37 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) మరోసారి అదరగొట్టాడు. మరో ఓపెనర్​ శుభ్‌మన్ గిల్ (29; 19 బంతుల్లో) కూడా రాణించాడు. గిల్, అభిషేక్ ఇద్దరూ దూకుడుగా ఆడటంతో పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి భారత్ 72/0తో నిలిచి భారీ స్కోరు చేసేలా కనిపించింది. కానీ, తర్వాత భారత్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. శివమ్ దూబె (2), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (5), తిలక్ వర్మ (5) ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయారు. అనంతరం వచ్చిన హార్దిక్ పాండ్య (38; 29 బంతుల్లో), అక్షర్ పటేల్ (10*) పరుగులు చేశారు. ఇక బంగ్లాదేశ్‌ బౌలర్లలో రిషాద్ హుస్సేన్ 2, ముస్తాఫిజుర్, తస్కిన్ అహ్మద్, సైఫుద్దీన్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

