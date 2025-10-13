వెస్టిండీస్ ఆలౌట్- విజయానికి దగ్గరలో భారత్
భారత్ x వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- ముగిసిన నాలుగో రోజు ఆట
Published : October 13, 2025 at 5:02 PM IST
Ind vs WI Test 2025 : దిల్లీ టెస్టులో భారత్ ఎదుట వెస్టిండీస్ చిన్న టార్గెట్ ఉంచింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 248 కుప్పకూలిన విండీస్, ఫాలో ఆన్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో 390 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో భారత్తు 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఇక స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో దిగిన భారత్ నాలుగో రోజు ఆట ముగిసేసరికి 63-1 స్కోర్తో ఉంది. విజయానికి ఇంకా 58 పరుగులు కావాలి. క్రీజులో కేఎల్ రాహుల్ (25 పరుగులు), సాయి సుదర్శన్ (30 పరుగులు) ఉన్నారు.
అంతకుముందు ఓవర్నైట్ స్కోర్ 173/2తో నాలుగో రోజు ఆట ప్రారంభించిన విండీస్ ఇవాళ కూడా పోరాడింది. కాంప్బెల్ (115 పరుగులు), షై హోప్ (103 పరుగులు) సెంచరీలతో రాణించారు. జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (50* పరుగులు), రోస్టన్ ఛేజ్ (40 పరుగులు), జైడెన్ సీల్స్ (32 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. గ్రీవ్స్- సీల్స్ ఆఖరి వికెట్కు 79 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించడం విశేషం. ఇక టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్, జస్పీత్ బుమ్రా చెరో 3, సిరాజ్ 2, రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
𝙎𝙤𝙪𝙣𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙏𝙞𝙢𝙗𝙚𝙧 🔊
And Mohd. Siraj's celebration adds cherry on top 🥳

ఇక భారత్ విజయానికి పరుగులే అవసరం కావడంతో ఐదో రోజు తొలి సెషన్లోనే మ్యాచ్ ముగిసే ఛాన్స్ ఉంది. రాహుల్- సుదర్శన్ క్రీజులో ఉంటే భారత్కు భారీ విజయం పక్కా! సిరీస్ ఆసాంతం భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించగా, విండీస్ మాత్రం ఈ టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్లో పోరాడింది. భారత బౌలర్లకు ఎదురు నిలిచి ఏకంగా 390 పరుగులు చేయడం విశేషం.
అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో అదరగొట్టింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 518 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (175 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (129 పరుగులు) సూపర్ సెంచరీలతో రాణించారు. జైస్వాల్ డబుల్ సెంచరీ సాధిస్తాడని అనుకుండగా, గిల్తో సమన్వయం కోల్పోయి రనౌట్గా పెవిలియన్ చేరాడు. సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), ధ్రువ్ జురెల్ (44 పరుగులు), నితీశ్ రెడ్డి (43 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
𝐈𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤!
Jasprit Bumrah wraps up the innings with his 3⃣rd wicket ☝️
#TeamIndia need 1⃣2⃣1⃣ runs to win the match and the series 👍

సంక్షిప్త స్కోర్లు
- భారత్ - 518/5 డిక్లేర్ (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- వెస్టిండీస్ - 248- 10 (తొలి ఇన్నింగ్స్)
- వెస్టిండీస్ - 390- 10 ఫాలోఆన్ (రెండో ఇన్నింగ్స్)
- భారత్ - 63-1*