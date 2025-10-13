ETV Bharat / sports

వెస్టిండీస్ ఆలౌట్- విజయానికి దగ్గరలో భారత్

భారత్​ x వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- ముగిసిన నాలుగో రోజు ఆట

Ind vs WI Test
Ind vs WI Test (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs WI Test 2025 : దిల్లీ టెస్టులో భారత్ ఎదుట వెస్టిండీస్‌ చిన్న టార్గెట్​ ఉంచింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 248 కుప్పకూలిన విండీస్, ఫాలో ఆన్​లో రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 390 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో భారత్​తు 121 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఇక స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో దిగిన భారత్ నాలుగో రోజు ఆట ముగిసేసరికి 63-1 స్కోర్​తో ఉంది. విజయానికి ఇంకా 58 పరుగులు కావాలి. క్రీజులో కేఎల్ రాహుల్ (25 పరుగులు), సాయి సుదర్శన్ (30 పరుగులు) ఉన్నారు.

అంతకుముందు ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 173/2తో నాలుగో రోజు ఆట ప్రారంభించిన విండీస్ ఇవాళ కూడా పోరాడింది. కాంప్‌బెల్ (115 పరుగులు), షై హోప్ (103 పరుగులు) సెంచరీలతో రాణించారు. జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (50* పరుగులు), రోస్టన్ ఛేజ్ (40 పరుగులు), జైడెన్ సీల్స్ (32 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. గ్రీవ్స్- సీల్స్ ఆఖరి వికెట్‌కు 79 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించడం విశేషం. ఇక టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ యాదవ్, జస్పీత్ బుమ్రా చెరో 3, సిరాజ్ 2, రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఇక భారత్​ విజయానికి పరుగులే అవసరం కావడంతో ఐదో రోజు తొలి సెషన్​లోనే మ్యాచ్ ముగిసే ఛాన్స్ ఉంది. రాహుల్- సుదర్శన్ క్రీజులో ఉంటే భారత్​కు భారీ విజయం పక్కా! సిరీస్​ ఆసాంతం భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించగా, విండీస్ మాత్రం ఈ టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్​లో పోరాడింది. భారత బౌలర్లకు ఎదురు నిలిచి ఏకంగా 390 పరుగులు చేయడం విశేషం.

అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్ బ్యాటింగ్​, బౌలింగ్​లో అదరగొట్టింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్ఇండియా 518 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (175 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (129 పరుగులు) సూపర్ సెంచరీలతో రాణించారు. జైస్వాల్ డబుల్ సెంచరీ సాధిస్తాడని అనుకుండగా, గిల్​తో సమన్వయం కోల్పోయి రనౌట్​గా పెవిలియన్ చేరాడు. సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), ధ్రువ్ జురెల్ (44 పరుగులు), నితీశ్ రెడ్డి (43 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • భారత్ - 518/5 డిక్లేర్ (తొలి ఇన్నింగ్స్‌)
  • వెస్టిండీస్ - 248- 10 (తొలి ఇన్నింగ్స్‌)
  • వెస్టిండీస్ - 390- 10 ఫాలోఆన్ (రెండో ఇన్నింగ్స్‌)
  • భారత్ - 63-1*

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS WI TEST 2025IND VS WI TEST LIVE SCOREIND VS WI TEST LIVE OTTIND VS WI TEST RECORDSIND VS WI TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.