వెస్టిండీస్ టెస్టు- తొలి రోజు భారత్​దే ఆధిక్యం!

భారత్ x వెస్టిండీస్ టెస్టు- ముగిసిన తొలి రోజు ఆట

Ind vs WI Test
Ind vs WI Test (Source : BCCI 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 5:45 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Ind vs WI Test : భారత్- వెస్టిండీస్ మధ్య అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మొదటి రోజు ఆట ముగిసింది. తొలి రోజు ఆట ముగిసేసరికి టీమ్ఇండియా 2 వికెట్ల నష్టానికి 121 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో కేఎల్ రాహుల్ (53 పరుగులు), శుభ్​మన్ గిల్ (18 పరుగులు) ఉన్నారు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్ ప్రస్తుతం విండీస్ కంటే 41 పరుగుల వెనుకంజలో కొనసాగుతోంది. విండీస్ బౌలర్లలో రోస్టన్ చేజ్, వీల్స్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు టాస్ నెగ్గిన విండీస్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో విండీస్ 162 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. జస్టిన్ గ్రేవ్స్ (32 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. ఓపెనర్లు జాన్ కాంమెల్ (8), చందర్​పాల్ (0) స్వల్ప స్కోర్లు చేశారు. అలిక్ (12), బ్రెండన్ కింగ్ (13), రోస్టన్ ఛేజ్ (24), షయ్ హోప్ (26), పెర్రి (11), వారికన్ (8), లేన్ (1) అందరూ స్వల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్ 4, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 3, కుల్దీప్ 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.

సిరాజ్ రికార్డ్
2025 క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధిక వికెట్లు (31 వికెట్లు) సాధించిన బౌలర్‌గా మహ్మద్ సిరాజ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లు మిచెల్ స్టార్క్ (29 వికెట్లు), నాథన్ లైయన్ (24 వికెట్లు), వెస్టిండీస్ పేసర్ షామర్ జోసెఫ్ (22 వికెట్లు)లను వెనక్కి నెట్టాడు.

సిరాజ్ ఇటీవలి కాలంలో టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ దళంలో కీలక ఆటగాడిగా మారాడు. కొత్త బంతితో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఆటలోకి రానీయకుండా చేయడంలోనూ, క్రీజులో స్థిరపడిన ఆటగాళ్లను తన వేగవంతమైన బౌ లింగ్‌తో పెవిలియన్‌కు చేర్చడంలోనూ సిద్ధహస్తుడిగా నిరూపించుకున్నాడు. జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా గైర్హాజరీలో బౌలింగ్ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు.

సంక్షిప్త స్కోర్లు (తొలి రోజు ఆట ముగిసేసరికి)

  • వెస్టిండీస్ : 162-10 (44.1 ఓవర్లు)
  • భారత్ : 121-2 (38 ఓవర్లు)

తుది జట్లు

భారత్ : యశస్వి జైస్వాల్, KL రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్

వెస్టిండీస్ : టాగెనరైన్ చందర్‌పాల్, జాన్ కాంప్‌బెల్, అలిక్ అథానాజ్, బ్రాండన్ కింగ్, షాయ్ హోప్ (వికెట్ కీపర్), రోస్టన్ చేజ్ (కెప్టెన్), జస్టిన్ గ్రీవ్స్, జోమెల్ వారికన్, ఖరీ పియర్, జోహాన్ లేన్, జేడెన్ సీల్స్

