మళ్లీ భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- మరో 6 రోజుల్లోనే
ఆసియా కప్ ఓవర్- మరో ఆరు రోజుల్లో మళ్లీ భారత్- పాక్ మ్యాచ్!
Published : September 29, 2025 at 11:23 PM IST
Ind vs Pak 2025 : ఆసియా కప్లో దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ను భారత్ ఒకటికాదు, రెండుకాదు ముచ్చటగా మూడుసార్లు చిత్తుగా ఓడించింది. తాజాగా దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో ఉత్కంఠ విజయం సాధించి పాక్ను దెబ్బ కొట్టింది. ఈ విజయంతో భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. కానీ, మళ్లీ పాకిస్థాన్తో భారత్ ఎప్పుడు తలపడుతుంది? అనే వివరాలు చూసుకుంటే! ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు లేనందున కొన్నేళ్లుగా పాక్తో భారత్ మల్టీనేషనల్ టోర్నీల్లోనే ఢీకొంటాయి.
ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఏడాది టీ20 వరల్డ్కప్లోనే భారత్- పాక్ మ్యాచ్ చూడగలం. దీంతో చాలా గ్యాప్ ఉందని టీమ్ఇండియా అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు. అయితే అలాంటి వాళ్లకు అదిరే కిక్కిచ్చే న్యూస్. మరో ఐదు రోజుల్లోనే భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉంది. అదీనూ క్రికెట్ మ్యాచే. అది కూడా ఇంటర్నేషనల్ పోరు. అదెలాగంటే?
రేపు (సెప్టెంబర్ 30)న మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ టోర్నీలో భారత మహిళలు పాక్ జట్టుతో తలపడనున్నారు. దీంతో మరోసారి ఇండోపాక్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం దక్కనుంది. మరి ఈ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ? జరగనుందో తెలుసుకుందాం!
భారత్- శ్రీలంక మ్యాచ్తోనే ఈ టోర్నీకి తెర లేవనుంది. మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 30) గువాహటి వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత రెండో మ్యాచ్లోనే పాకిస్థాన్తో పోరు ఉండనుంది. అక్టోబర్ 05న ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ఈ మ్యాచ్ శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో వేదికగా జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అంటే మరో 5 రోజుల్లోనే పాక్తో మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం పరిణామాలు, రీసెంట్గా ఆసియా కప్లో కాంట్రవర్సీ నేపథ్యంలో అమ్మాయిల మ్యాచ్పై కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
షేక్హ్యాండ్ ఇస్తారా?
కాగా, ఆసియా కప్లో పాక్ ప్లేయర్లకు టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వని నేపథ్యంలో అమ్మాయిలు కూడా ఇదే ఫాలో అవుతారా? అనే ఆసక్తి పెరిగింది. లేదా షేక్హ్యాండ్ ఇస్తారా అనేది చూడాల్సి ఉండాలి. ఏదేమైనా రెండు వారాల వ్యవధిలో మూడుసార్లు పాక్తో మ్యాచ్ తర్వాత ఆమ్మాయిల మ్యాచ్ ఉండడంతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
టీమ్ఇండియా షెడ్యూల్
- భారత్ vs శ్రీలంక - సెప్టెంబర్ 30
- భారత్ vs పాకిస్థాన్ - అక్టోబర్ 05
- భారత్ vs సౌతాఫ్రికా- అక్టోబర్ 09
- భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా- అక్టోబర్ 12
- భారత్ vs ఇంగ్లాండ్- అక్టోబర్ 19
- భారత్ vs న్యూజిలాండ్ - అక్టోబర్ 23
- భారత్ vs బంగ్లాదేశ్- అక్టోబర్ 26
భారత మహిళల జట్టు
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన (వైస్ కెప్టెన్), ప్రతికా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్, యస్తికా భాటియా, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, దీప్తి శర్మ, స్నేహ్ రాణా, శ్రీ చరణి, రాధా యాదవ్, అమన్జోత్ కౌర్, అరుంధతి రెడ్డి, క్రాంతి గౌడ్
