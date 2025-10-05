ETV Bharat / sports

భారత్​ను ఓపెన్​గా చీట్ చేసిన పాక్ కెప్టెన్!- వీడియో వైరల్

భారత్ - పాక్ మ్యాచ్​లో మరో కాంట్రవర్సీ-

Ind vs Pak World Cup 2025
Ind vs Pak World Cup 2025 (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Ind vs Pak World Cup 2025 : క్రికెట్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్​లో కొంతకాలంగా కాంట్రవర్సీలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఆసియా కప్​ టోర్నమెంట్​లో షేక్​హ్యాండ్, ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ విషయంలో తీవ్రంగా వివాదం చెలరేగింది. ఈ వివాదాలు సమసిపోకముందే తాజాగా మరో కాంట్రవర్సీ తెరపైకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహిళల వరల్డ్​కప్​ ఈ కాంట్రవర్సీకి వేదికైంది. ఏమైందంటే?

2025 వరల్డ్​కప్​లో ఆదివారం భారత్- పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడ్డాయి. కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియం ఈ మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఈ మ్యాచ్​లో ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్, ఫాతిమా సనా టాస్​కు వచ్చారు. అయితే ఈ ఇద్దరూ టాస్ సమయంలో షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చుకోలేదు. అయితే టాస్ నెగ్గిన పాకిస్థాన్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలోనే వివాదం చెలరేగింది.

నో షేక్ హ్యాండ్
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి నిరసనగా ఇటీవల జరిగిన ఆసియా కప్​లో భారత పురుషుల జట్టు, పాక్ ప్లేయర్లకు షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. అయితే తాజా వరల్డ్​కప్​లో మహిళల భారత జట్టు కూడా ఇదే ఫాలో అవుతుందా? లేదా షేక్​హ్యాండ్ ఇస్తుందా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. కానీ పురుషుల ఆసియా కప్‌లో చూసినట్లుగా, ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది. టాస్ సమయంలో భారత్- పాక్​ కెప్టెన్లు కరచాలనం చేసుకోలేదు.

టాస్ కాంట్రవర్సీ
అయితే ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. భారత కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ టాస్ కాయిన్ వేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీంతో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ ఫాతిమా సనా వెంటనే టెయిల్స్ అని చెప్పింది. ఇది వీడియోలో స్పష్టంగా వినిపించింది. కానీ, అక్కడ ఉన్న మ్యాచ్ రిఫరీ శాండ్రే ఫ్రిట్జ్, సనా హెడ్స్ అని పిలిచిందని చెప్పింది. టాస్ పూర్తయిన వెంటనే, ఫలితం హెడ్స్ అని వచ్చింది. దీంతో పాక్​ను టాస్ విజేతగా రిఫరీ ప్రకటించారు.

సనా టెయిల్స్ అని పిలిచినా, రిఫరీ హెడ్స్ అని ఎందుకు అన్నారో ఎవరికి అర్థం కాలేదు. టాస్ రూల్ ప్రకారం కూడా భారత్​దే విజయం అని నెటిజన్లు అంటున్నారు. ఈ తప్పిదాన్ని భారత కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్​​కు సైతం తెలియలేదు.

కానీ, తాను స్పష్టంగా టెయిల్స్ అని చెప్పినా హెడ్స్ అని రిఫరీ అనగానే ఏ మాత్రం నిజం చెప్పకుండా సైలెంట్​గా ఉండడంతో ఆమెపై నెట్టింట విమర్శలు ఎక్కువవుతున్నాయి. పాక్ కెప్టెన్ తాను టెయిల్స్ అని పిలిచినట్లు తెలిసినప్పటికీ, ఆమె ఈ విషయంపై మాట్లాడలేదు. టాస్ రిజల్ట్ ఆమెకు అనకూలంగా రావడంతో రిఫరీకి చెప్పలేదు. ఆమె నిజాయితీగా ఉంటే ఇలా చేసేది కాదని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. పాక్ మహిళల జట్టు కూడా తమ వక్రబుద్ధి చూపించారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

భారత్ జట్టు : ప్రతీకా రావల్, స్మృతి మంధాన, హర్లీన్ డియోల్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, స్నేహ రాణా, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి

పాకిస్థాన్ జట్టు : మునిబా అలీ, సదాఫ్ షమాస్, సిద్ర్ అమీన్, రామెన్ షమీమ్, అలియా రియాజ్, సిద్ధ నవాజ్ (వికెట్ కీపర్), ఫాతిమా సనా (కెప్టెన్), నటాలియా పర్వైజ్, డయానా బేగ్, నష్ర్ సంధు, సాలియా ఇక్బాల్

మళ్లీ భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- మరో 6 రోజుల్లోనే

సూర్య రెండుసార్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చాడు- కెమెరాలు లేకపోతే చేయి కలిపేవాడే! : పాక్ కెప్టెన్​

