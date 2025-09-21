ETV Bharat / sports

భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

ఆసియా కప్- భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- ఆ సీన్ రిపీట్ అవుతుందా?

Ind vs Pak Asia Cup
Ind vs Pak Asia Cup (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 5:32 PM IST

Ind vs Pak Asia Cup : 2025 ఆసియా కప్‌లో వారం రోజుల గ్యాప్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ మరోసారి తలపడనున్నాయి. అయితే గత కొన్ని ఎడిషన్లుగా టోర్నీలో రెండుసార్లు ఇండోపాక్ మ్యాచ్​లు ఉండడం సాధారణంగా మారిపోయింది. అయితే ఐసీసీ, ఏసీసీ ఏ ఈవెంట్​లో అయినా భారత్, పాక్​ను ఒకే గ్రూపులో ఉంచుతారు. టోర్నీలో మజా వచ్చేందుకు ఇలా ఉంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్ - పాక్ గ్రూప్ దశలో పోటీ పడ్డప్పటికీ, సూపర్ 4లో మరోసారి అమీతుమీకి సిద్ధం అయ్యాయి.

అయితే ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు మాత్రమే ఇలా భారత్- పాక్ డబుల్‌ ఫైట్‌ జరిగింది. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్ల మధ్య షేక్​హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ నేపథ్యంలో ఈసారి మరింత ఆసక్తిగా ఉండబోతోంది. మరి గతంలో నాలుగు సందర్భాల్లో రెండుసార్లు ఎదురుపడినప్పుడు ఏం జరిగిందో ఓ లుక్కేద్దాం.

2008లో
2008లో ముంబయి ఉగ్రదాడి వెనుక కారణంగా భారత క్రికెట్ జట్టు దాయాది దేశంతో ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లకు ముగింపు పలికింది. అప్పట్నుంచే కేవలం ఐసీసీ లేదా ఏసీసీ టోర్నీల్లోనే రెండు జట్లు తలపడుతూ వస్తున్నాయి. 2008 ఆసియా కప్‌లో ఆరు జట్లు బరిలోకి దిగాయి. భారత్, పాకిస్థాన్‌ ఒకే గ్రూప్‌ కావడం వల్ల రెండు మ్యాచుల్లో తలపడాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది. ఇందులో చెరొకటి గెలిచాయి. అప్పుడు, ఈ టోర్నీ వన్డే ఫార్మాట్‌లో జరిగిన మ్యాచులు.

2018లో
దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత ఆసియా కప్‌లో మళ్లీ ఆరు జట్లు తలపడ్డాయి. ఇది కూడా వన్డే ఫార్మాట్‌లోనే కావడం గమనార్హం. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌తోపాటు సూపర్ -4లోనూ పాక్‌పై టీమ్ఇండియానే విజయం సాధించింది. లీగ్‌ దశలో 8వికెట్ల తేడాతో నెగ్గగా, సూపర్‌ 4లోనూ ఏకపక్షంగా సాగిన మ్యాచ్​లో విజయం సాధించింది. ఆ ఎడిషన్‌లో ఫైనల్‌కు చేరిన బంగ్లాదేశ్‌ను ఓడించి టీమ్‌ఇండియా ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది.

2022లో టీ20 ఫార్మాట్‌లో
2022 ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్‌లో జరిగింది. అయితే ఇది భారత్‌కు కలిసిరాలేదు. ఫైనల్‌కు చేరుకోవడంలో ఈసారి విఫలమైంది. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌లో పాక్‌ను ఓడించినప్పటికీ, సూపర్ - 4 దశలో మాత్రం భారత్‌కు పాక్ చేతిలో పరాభవం ఎదురైంది. చివరి వరకూ సాగిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఫైనల్​కు శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ వెళ్లాయి. టైటిల్ ఫైట్​లో పాక్​ను ఓడించిన శ్రీలంక కప్‌ను ఎగరేసుకుపోయింది.

2023లో మరోసారి
2023 వన్డే వరల్డ్​కప్​కు ముందు జరిగిన ఈ ఆసియా కప్‌ను వన్డే ఫార్మాట్​లో నిర్వహించారు. ఈ ఎడిషన్​లో భారతే టైటిల్ దక్కించుకుంది. ఇందులోనూ పాక్​తో టీమ్ఇండియా రెండుసార్లు ఆడింది. అయితే, తొలి మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా రద్దు కాగా, సూపర్‌ -4లో భారత్ - పాక్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరిగింది. ఇందులో మాత్రం భారత్‌ గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్‌ఇండియా 356/2 భారీ స్కోరు చేయగా, ఛేదనలో పాకిస్థాన్‌ 128 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

