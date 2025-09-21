భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?
ఆసియా కప్- భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- ఆ సీన్ రిపీట్ అవుతుందా?
Published : September 21, 2025 at 5:32 PM IST
Ind vs Pak Asia Cup : 2025 ఆసియా కప్లో వారం రోజుల గ్యాప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మరోసారి తలపడనున్నాయి. అయితే గత కొన్ని ఎడిషన్లుగా టోర్నీలో రెండుసార్లు ఇండోపాక్ మ్యాచ్లు ఉండడం సాధారణంగా మారిపోయింది. అయితే ఐసీసీ, ఏసీసీ ఏ ఈవెంట్లో అయినా భారత్, పాక్ను ఒకే గ్రూపులో ఉంచుతారు. టోర్నీలో మజా వచ్చేందుకు ఇలా ఉంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్ - పాక్ గ్రూప్ దశలో పోటీ పడ్డప్పటికీ, సూపర్ 4లో మరోసారి అమీతుమీకి సిద్ధం అయ్యాయి.
అయితే ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు మాత్రమే ఇలా భారత్- పాక్ డబుల్ ఫైట్ జరిగింది. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్ల మధ్య షేక్హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ నేపథ్యంలో ఈసారి మరింత ఆసక్తిగా ఉండబోతోంది. మరి గతంలో నాలుగు సందర్భాల్లో రెండుసార్లు ఎదురుపడినప్పుడు ఏం జరిగిందో ఓ లుక్కేద్దాం.
High pressure, high stakes! 🥶— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Watch cricket's fiercest rivalry unfold as India take on Pakistan in the Super 4s of #DPWorldAsiaCup2025, tonight at 7 PM, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV 📺🏏#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/BBnX2cm9Ta
2008లో
2008లో ముంబయి ఉగ్రదాడి వెనుక కారణంగా భారత క్రికెట్ జట్టు దాయాది దేశంతో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లకు ముగింపు పలికింది. అప్పట్నుంచే కేవలం ఐసీసీ లేదా ఏసీసీ టోర్నీల్లోనే రెండు జట్లు తలపడుతూ వస్తున్నాయి. 2008 ఆసియా కప్లో ఆరు జట్లు బరిలోకి దిగాయి. భారత్, పాకిస్థాన్ ఒకే గ్రూప్ కావడం వల్ల రెండు మ్యాచుల్లో తలపడాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది. ఇందులో చెరొకటి గెలిచాయి. అప్పుడు, ఈ టోర్నీ వన్డే ఫార్మాట్లో జరిగిన మ్యాచులు.
2018లో
దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత ఆసియా కప్లో మళ్లీ ఆరు జట్లు తలపడ్డాయి. ఇది కూడా వన్డే ఫార్మాట్లోనే కావడం గమనార్హం. గ్రూప్ స్టేజ్తోపాటు సూపర్ -4లోనూ పాక్పై టీమ్ఇండియానే విజయం సాధించింది. లీగ్ దశలో 8వికెట్ల తేడాతో నెగ్గగా, సూపర్ 4లోనూ ఏకపక్షంగా సాగిన మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. ఆ ఎడిషన్లో ఫైనల్కు చేరిన బంగ్లాదేశ్ను ఓడించి టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
September 21, 2025
2022లో టీ20 ఫార్మాట్లో
2022 ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో జరిగింది. అయితే ఇది భారత్కు కలిసిరాలేదు. ఫైనల్కు చేరుకోవడంలో ఈసారి విఫలమైంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో పాక్ను ఓడించినప్పటికీ, సూపర్ - 4 దశలో మాత్రం భారత్కు పాక్ చేతిలో పరాభవం ఎదురైంది. చివరి వరకూ సాగిన మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఫైనల్కు శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ వెళ్లాయి. టైటిల్ ఫైట్లో పాక్ను ఓడించిన శ్రీలంక కప్ను ఎగరేసుకుపోయింది.
Match 2 of the Super 4s and it doesn't get any bigger 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025
Watch #INDvPAK tonight 7 PM onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/qAxon7PvC5
2023లో మరోసారి
2023 వన్డే వరల్డ్కప్కు ముందు జరిగిన ఈ ఆసియా కప్ను వన్డే ఫార్మాట్లో నిర్వహించారు. ఈ ఎడిషన్లో భారతే టైటిల్ దక్కించుకుంది. ఇందులోనూ పాక్తో టీమ్ఇండియా రెండుసార్లు ఆడింది. అయితే, తొలి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కాగా, సూపర్ -4లో భారత్ - పాక్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో మాత్రం భారత్ గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 356/2 భారీ స్కోరు చేయగా, ఛేదనలో పాకిస్థాన్ 128 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
