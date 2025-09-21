పాకిస్థాన్తో మరో ఫైట్- రిఫరీగా మళ్లీ అతడే- ఈసారి ఫుల్ డిమాండ్!
భారత్ x పాకిస్థాన్ మరో మ్యాచ్- ఈసారి పెరిగిన డిమాండ్!- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
Published : September 21, 2025 at 10:19 AM IST
Ind vs Pak Asia Cup : 2025 ఆసియా కప్లో మరో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. సూపర్ 4లో భాగంగా ఆదివారం భారత్- పాకిస్థాన్ తలపడనున్నాయి. వారం గ్యాప్లో దాయాదుల మ్యాచ్ను రెండోసారి చూడబోతున్నాం. గ్రూప్ స్టేజ్లో పాకిస్థాన్తోపాటు అన్ని మ్యాచ్ల్లో నెగ్గిన టీమ్ఇండియా జోరు మీదుంది. నేటి సూపర్ 4 మ్యాచ్లోనూ అదే జోరుతో, దాయాదిపై ఆధిపత్యం కొనసాగించాలని భారత్ భావిస్తోంది. మరోవైపు టీమ్ఇండియాపై ఈసారైనా విజయం సాధించి పరువు కాపాడుకోవాలని పాక్ తహతహలాడుతోంది.
భారత్ బలంగానే!
గ్రూప్ స్టేజ్లో వరుసగా మూడు విజయాలు, ఫామ్లో ఆటగాళ్లు. భారత్ పటిష్ఠ జట్టుతో సూపర్ 4 స్టేజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే రీసెంట్గా ఒమన్తో మ్యాచ్లో నెగ్గినా, అది భారత్ స్థాయికి తగ్గ విజయం కాదు. ఈ మ్యాచ్లో బౌలర్లు తడబడ్డారనే చెప్పాలి. పాక్తో పోరు ముంగిట ఇలాంటి ప్రదర్శన కాస్త కలవర పెడుతుంది. కానీ, పాక్తో మ్యాచ్ అనగానే భారత్ తిరిగి పుంజుకోవడం పక్కా. ఆదివారం కూడా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగి పాక్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
ఈసారి డిమాండ్!
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం పాక్తో మ్యాచ్ అంటే కొంతమంది అభిమానులు బాయ్కాట్ అంటూ ట్రెండ్ చేశారు. ఇది గతవారం గ్రూప్ స్టేజ్లో పాక్తో మ్యాచ్కు ముందు పరిస్థితి. అయితే ఈ మ్యాచ్ అనంతరం పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడం క్రీడావర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించాలని పీసీబీ చేసిన విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది.
దీంతో ఈ మ్యాచ్లోనూ టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థి ప్లేయర్లకు షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదనే నిర్ణయించింది. తమ స్టాండ్ను ఇలాగే కొనసాగించాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గతవారంతో పోలిస్తే పరిస్థితి మారింది. ఈ మ్యాచ్కు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. పాక్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించాలని కోరుకుంటున్నారు.
పాక్ బలం అదే!
పాకిస్థాన్ మరోసారి బౌలింగే ప్రధాన బలంగా బరిలోకి దిగుతోంది. స్పిన్నర్లు అబ్రార్ అహ్మద్, సైమ్ అయూబ్, పేసర్ షహీన్ అఫ్రిదిపై పాక్ ఆశలు పెట్టుకుంది. గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లో అయూబ్ భారత్పై 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ బౌలింగ్ లైనప్ టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లను అడ్డుకోగలిగితేనే మ్యాచ్లో పాక్ రేసులో ఉంటుంది. ఇక బ్యాటింగ్లో పాక్ ఇబ్బంది పడుతోంది. భారత్పై సత్తా చాటిన ఫర్హాన్పై ఆ జట్టు ఆధారపడుతోంది.
లైవ్ స్ట్రీమింగ్!
ఈ టోర్నమెంట్కు స్పోర్ట్స్ ప్రముఖ ఛానెల్ సోనీ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్గా వ్యవహరిస్తోంది. సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తుంది. అయితే దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం ఉంటుంది. కానీ, డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) (DD Free Dish) బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానెల్స్లో ఫ్రీ గా లైవ్ మ్యాచ్ చూడవచ్చు. డీడీ స్పోర్ట్స్లో ఆసియా కప్లో టీమ్ఇండియా ఆడే మ్యాచ్లన్నీ (ఫైనల్తో సహా) ఉచితంగా చూడవచ్చు. దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్తో పనిలేదు.
మళ్లీ అతడే
ఈ మ్యాచ్కు ఆండీ పైక్రాఫ్ట్ మళ్లీ రిఫరీగా వ్యవహరించనున్నాడు. పీసీబీ అభ్యంతరాలను పట్టించుకోని ఐసీసీ పైక్రాఫ్ట్నే రిఫరీగా నియమించింది. దీంతో మ్యాచ్పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
తుది జట్లు (అంచనా)
భారత్: అభిషేక్, శుభ్మన్, సూర్యకుమార్ (కెప్టెన్), శాంసన్, తిలక్, హార్దిక్, దూబె, అక్షర్, కుల్దీప్, బుమ్రా, వరుణ్
పాకిస్థాన్: ఫర్హాన్, అయూబ్, జమాన్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హసన్, మహ్మద్ నవాజ్, హారిస్, అష్రాఫ్, షహీన్ అఫ్రిది, అబ్రార్, రవూఫ్
సూపర్ 4 ఫుల్ షెడ్యూల్- భారత్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడెప్పుడంటే?
