పాకిస్థాన్​తో మరో ఫైట్- రిఫరీగా మళ్లీ అతడే- ఈసారి ఫుల్ డిమాండ్!

భారత్ x పాకిస్థాన్ మరో మ్యాచ్- ఈసారి పెరిగిన డిమాండ్!- లైవ్ ఎక్కడ చూడాలంటే?

Ind vs Pak Asia Cup
Ind vs Pak Asia Cup (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Ind vs Pak Asia Cup : 2025 ఆసియా కప్​లో మరో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. సూపర్ 4లో భాగంగా ఆదివారం భారత్- పాకిస్థాన్ తలపడనున్నాయి. వారం గ్యాప్​లో దాయాదుల మ్యాచ్​ను రెండోసారి చూడబోతున్నాం. గ్రూప్​ స్టేజ్​లో పాకిస్థాన్​తోపాటు అన్ని మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గిన టీమ్ఇండియా జోరు మీదుంది. నేటి సూపర్ 4 మ్యాచ్​లోనూ అదే జోరుతో, దాయాదిపై ఆధిపత్యం కొనసాగించాలని భారత్ భావిస్తోంది. మరోవైపు టీమ్ఇండియాపై ఈసారైనా విజయం సాధించి పరువు కాపాడుకోవాలని పాక్​ తహతహలాడుతోంది.

భారత్ బలంగానే!
గ్రూప్ స్టేజ్​లో వరుసగా మూడు విజయాలు, ఫామ్​లో ఆటగాళ్లు. భారత్ పటిష్ఠ జట్టుతో సూపర్ 4 స్టేజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే రీసెంట్​గా ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో నెగ్గినా, అది భారత్ స్థాయికి తగ్గ విజయం కాదు. ఈ మ్యాచ్​లో బౌలర్లు తడబడ్డారనే చెప్పాలి. పాక్​తో పోరు ముంగిట ఇలాంటి ప్రదర్శన కాస్త కలవర పెడుతుంది. కానీ, పాక్​తో మ్యాచ్​ అనగానే భారత్ తిరిగి పుంజుకోవడం పక్కా. ఆదివారం కూడా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగి పాక్​ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించాలని ఫ్యాన్స్​ ఆశిస్తున్నారు.

ఈసారి డిమాండ్!
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం పాక్​తో మ్యాచ్ అంటే కొంతమంది అభిమానులు బాయ్​కాట్ అంటూ ట్రెండ్ చేశారు. ఇది గతవారం గ్రూప్ స్టేజ్​లో పాక్​తో మ్యాచ్​కు ముందు పరిస్థితి. అయితే ఈ మ్యాచ్​ అనంతరం పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడం క్రీడావర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించాలని పీసీబీ చేసిన విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది.

దీంతో ఈ మ్యాచ్​లోనూ టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థి ప్లేయర్లకు షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదనే నిర్ణయించింది. తమ స్టాండ్​ను ఇలాగే కొనసాగించాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గతవారంతో పోలిస్తే పరిస్థితి మారింది. ఈ మ్యాచ్​కు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. పాక్​ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించాలని కోరుకుంటున్నారు.

పాక్ బలం అదే!
పాకిస్థాన్ మరోసారి బౌలింగే ప్రధాన బలంగా బరిలోకి దిగుతోంది. స్పిన్నర్లు అబ్రార్‌ అహ్మద్, సైమ్‌ అయూబ్‌, పేసర్ షహీన్‌ అఫ్రిదిపై పాక్ ఆశలు పెట్టుకుంది. గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్​లో అయూబ్‌ భారత్‌పై 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ బౌలింగ్ లైనప్​ టీమ్‌ఇండియా బ్యాటర్లను అడ్డుకోగలిగితేనే మ్యాచ్​లో పాక్ రేసులో ఉంటుంది. ఇక బ్యాటింగ్​లో పాక్ ఇబ్బంది పడుతోంది. భారత్‌పై సత్తా చాటిన ఫర్హాన్‌పై ఆ జట్టు ఆధారపడుతోంది.

లైవ్ స్ట్రీమింగ్!
ఈ టోర్నమెంట్​కు స్పోర్ట్స్ ప్రముఖ ఛానెల్ సోనీ అధికారిక బ్రాడ్​కాస్టర్​గా వ్యవహరిస్తోంది. సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్​ చేస్తుంది. అయితే దీనికి సబ్​స్క్రిప్షన్​ అవసరం ఉంటుంది. కానీ, డీడీ స్పోర్ట్స్ (DD Sports) (DD Free Dish) బ్రాడ్​కాస్ట్​ ఛానెల్స్​లో ఫ్రీ గా లైవ్ మ్యాచ్​ చూడవచ్చు. డీడీ స్పోర్ట్స్‌లో ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా ఆడే మ్యాచ్​లన్నీ (ఫైనల్​తో సహా) ఉచితంగా చూడవచ్చు. దీనికి సబ్​స్క్రిప్షన్​తో పనిలేదు.

మళ్లీ అతడే
ఈ మ్యాచ్‌కు ఆండీ పైక్రాఫ్ట్‌ మళ్లీ రిఫరీగా వ్యవహరించనున్నాడు. పీసీబీ అభ్యంతరాలను పట్టించుకోని ఐసీసీ పైక్రాఫ్ట్​నే రిఫరీగా నియమించింది. దీంతో మ్యాచ్​పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.

తుది జట్లు (అంచనా)

భారత్‌: అభిషేక్, శుభ్‌మన్, సూర్యకుమార్‌ (కెప్టెన్‌), శాంసన్, తిలక్, హార్దిక్, దూబె, అక్షర్, కుల్‌దీప్, బుమ్రా, వరుణ్‌

పాకిస్థాన్‌: ఫర్హాన్, అయూబ్, జమాన్, సల్మాన్‌ అఘా (కెప్టెన్‌), హసన్, మహ్మద్‌ నవాజ్, హారిస్, అష్రాఫ్, షహీన్‌ అఫ్రిది, అబ్రార్, రవూఫ్‌

