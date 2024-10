ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాను బెంబేలెత్తించిన కివీస్ బౌలర్లు - 5 డకౌట్​లు, 46 పరుగులకే ఆలౌట్​

IND VS NZ First Test Teamindia First Innings ( source Associated Press and )