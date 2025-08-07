Ind vs Eng Test Series Controversies : అండర్సన్- తెందుల్కర్ టెస్టు సిరీస్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ మాజానిచ్చింది. టీమ్ఇండియాలో దాదాపు అందరు ఆటగాళ్లు అద్భుతంగా రాణించారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో టీమ్ఇండియా సత్తా చాటింది. అలా ఆద్యంతం ఆసక్తిగా సాగిన ఈ సిరీస్ను భారత్ 2-2తో సమం చేసుకుంది. మైదానంలో రసవత్తర పోరాటాలు, థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్లు కావల్సినం వినోదం పంచాయి. అయితే ఇవన్నీ అటుంచింతే, ఈ సిరీస్లో ఎంటర్టైన్మెంట్తోపాటు వివాదాలు జరిగాయి. అందులోనూ కొన్ని వినోదం పంచగా, మరికొన్ని క్రికెట్ క్రీడా స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయి. మరి అవేంటో చూద్దాం!
సిరీస్ పేరు ఛేంజ్!
గతంలో భారత్- ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగిన టెస్టు సిరీస్లను 'పటౌడీ ట్రోఫీ' అని పిలిచేవారు. కానీ ఆ సిరీస్ను ఇప్పుడు ఆండర్సన్- తెందుల్కర్ ట్రోఫీగా మార్చారు. అయితే దీని వల్ల వివాదం చెలరేగింది. సునీల్ గావస్కర్, ఫరూక్ ఇంజనీర్ కూడా ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయాన్ని ప్రశ్నించారు. వాస్తవానికి, పటౌడీ కుటుంబానికి భారత్- ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ, అతని కుమారుడు మన్సూర్ భారత్కు కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. అలాగే చాలా కాలం పాటు ఇంగ్లాండ్లో కౌంటీ క్రికెట్ కూడా ఆడారు. ఇఫ్తికార్ కూడా ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఆడాడు.
డ్యూక్స్ బంతి నాణ్యతపై కాంట్రవర్సీ
లార్డ్స్ టెస్ట్లో టీమ్ఇండియా ఓటమి తర్వాత, డ్యూక్స్ బంతి నాణ్యత గురించి ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. దీని తర్వాత టీమ్ఇండియా మేనేజ్మెంట్ ఈ విషయాన్ని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్కు కూడా ఫిర్యాదు చేసింది. 30- 35 ఓవర్లపాటు ఉండాల్సిన రెండో బంతి కేవలం 10ఓవర్లలోనే చెడిపోయిందని భారత్ ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దీంతో భారత్ నష్టపోయినట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 22 పరుగుల తేడాతో ఓడింది.
లార్డ్స్ టెస్ట్ ప్రారంభం ఆలస్యం
ఈ సిరీస్లో మూడో టెస్టు మ్యాచ్ చరిత్రాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగింది. మ్యాచ్లో మూడో రోజు అటలో చాలా నాటకీయ పరిణామాలు జరిగాయి. ఆ రోజు ఆట ముగిసే ముందు, టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, ఇంగ్లీష్ ఓపెనర్ జాక్ క్రాలే మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ మూడో రోజు ఆట చివర్లో సమంయ వృథా చేశాడు. దీంతో ఇంగ్లాండ్ ఆ రోజు ఒకే ఓవర్ బ్యాటింగ్ చేసింది.
Always annoying when you can't get another over in before close 🙄 pic.twitter.com/3Goknoe2n5— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2025
గంభీర్ vs ఓవల్ క్యురేటర్
ఓవల్ టెస్ట్ జూలై 31న ప్రారంభమైంది. కానీ మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే ముందు, ఓవల్ పిచ్ క్యూరేటర్ లీ ఫోర్టిస్, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. జూలై 29న టీమ్ఇండియా ప్రాక్టీస్ సెషన్ నిర్వహించింది. ఈ సెషన్లో క్యూరేటర్ లీ ఫోర్టిస్, భారత ప్లేయర్లను పిచ్కు ఉండాలని కోరారు. ఇది గంభీర్కు కోపం తెప్పించింది. తాము స్పైక్స్ షూ లు ధరించలేదని, అయినా అలా ఎలా అంటారని గంభీర్ వాగ్వాదం పెట్టుకున్నాడు.
Tempers flare at The Oval as Gautam Gambhir had some words to say to the ground staff! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) July 29, 2025
Here's what really happened! 👀#ENGvIND 👉 5th TEST | Starts THU, 31st July, 2:30 PM | Streaming on JioHotstar! pic.twitter.com/CLjzjMWST5
సిరాజ్కు ఫైన్
టీమ్ఇండియా బౌసర్ మహ్మద్ సిరాజ్కు ఈ సిరీస్లో భారీ ఫైన్ పడింది. లార్డ్స్ టెస్టులో మ్యాచ్ నాలుగో రోజు ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ బెన్ డకెట్ను ఔట్ చేసిన తర్వాత సిరాజ్, సెలబ్రేషన్స్ కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. అతడు సంబరాలు జరుపుతున్న తీరును ఐసీసీ కూడా తప్పుబట్టింది. దీంతో ప్రవర్తనా నియమావళి 2.5 ప్రకారం అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 15 శాతం కోత విధించింది.
You can't escape the DSP! 🚨— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2025
One shot too many & #BenDuckett has to make his way back as #MohammedSiraj provides an early breakthrough!#ENGvIND 👉 3rd TEST, DAY 4 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/vo6bbH8PcQ pic.twitter.com/4vO1Elz9eo
