టాస్‌ నెగ్గిన బంగ్లా - బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్‌ - ఈ టెస్ట్ సిరీస్​ ఫ్రీగా ఎక్కడ చూడాలంటే? - IND VS BAN FIRST TEST LIVE OTT

IND VS BAN First Test Live Streaming ( source IANS )

IND VS BAN First Test Live Streaming : దాదాపు ఆరు నెలల తర్వాత టీమ్‌ ఇండియా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌ ఆడుతోంది. చెన్నై వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో తొలి టెస్ట్ ఆడుతోంది. ఇందులో భాగంగా టాస్‌ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ మొదట బ్యాటింగ్​కు దిగింది. రీసెంట్​గానే పాకిస్థాన్‌ను ఓడించిన బంగ్లాదేశ్​ మరో సంచలన విజయం అందుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. మరోవైపు ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌కు చేరుకునేందుకు మార్గం సుగమం చేసుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉంది టీమ్ ఇండియా.

ఐదుగురు బౌల‌ర్లు - ఈ మ్యాచ్‌లో ఇద్ద‌రు స్పిన్న‌ర్లు, ముగ్గురు పేస‌ర్ల‌తో టీమ్​ ఇండియా బరిలోకి దిగింది. ఈ బౌలింగ్ లైన‌ప్ బ‌లంగా క‌నిపిస్తోంది. బుమ్రా, సిరాజ్‌కు తోడుగా కొత్త పేస‌ర్ ఆకాశ్​ దీప్ జ‌ట్టులో స్థానం ద‌క్కించుకున్నాడు.

చెపాక్ స్టేడియంలో స్పిన్ ద్వ‌యం జ‌డేజా, అశ్విన్‌కు సూపర్ రికార్డ్ ఉంది. మ‌రోసారి వీరిద్ద‌రు చెల‌రేగితో బంగ్లాదేశ్‌కు కష్టపడాల్సిందే. రోహిత్‌తో జైస్వాల్ ఓపెన‌ర్‌గా బ‌రిలో దిగాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్​లో కోహ్లితో పాటు రాహుల్ ఎలా ఆడతారనేది ప్రస్తుతం క్రికెట్ వ‌ర్గాల్లో ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది.

IND VS BAN First Test Where to Watch : భారత్​ - బంగ్లాదేశ్​ రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను రిలయన్స్​కు చెందిన జియో సినిమా, స్పోర్ట్స్ 18 అధికారిక బ్రాడ్‌కాస్టర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. స్పోర్ట్స్ 18 ఛానల్‌లో ఈ సిరీస్​ను చూడొచ్చు. ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జియో సినిమాలో ఈ సిరీస్‌ను ఫ్రీగా చూడొచ్చు.

