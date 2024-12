ETV Bharat / sports

'మీరు 11 మంది, నేను ఒక్కడినే చూసుకుందాం!' - ఆసీస్​పై సచిన్ కామెంట్స్ వైరల్​!! - SACHIN KOHLI OFF STUMP OUT

Sachin Kohli Off Stump Out ( source IANS and Associated Press )