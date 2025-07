ETV Bharat / sports

ఇప్పటివరకు 10సార్లు- నాలుగేళ్ల తర్వాత తొలిసారి- 'గిల్​'సేన విక్టరీ సూపరహే! - CAPTAIN SHUBMAN GILL RECORD

Captain Shubman Gill Record ( AP )

Published : July 7, 2025 at 7:23 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 8:44 AM IST

Captain Shubman Gill Record : భారత యువ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడి నేతృత్వంలో భారత జట్టు ఆదివారం ఇంగ్లాండ్‌పై 336 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయాన్ని సాధించింది. 1971లో ఇంగ్లాండ్​లో టీమ్​ఇండియా తొలి టెస్టు విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. గత 10ఏళ్లలో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై భారత్ గెలిచింది కేవలం 10 టెస్టు మ్యాచ్​లు మాత్రమే కావడం గమనార్హం. అంతేకాకుండా బర్మింగ్‌హామ్‌లో ఇది భారత్‌కు తొలి గెలుపు కాగా, ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై 4 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన టెస్టు విజయం ఇది. ఈ విజయంతో ఇంగ్లండ్‌లో టెస్టు గెలిచిన ఏడో భారత కెప్టెన్​గా గిల్ తన పేరు చరిత్రలో లిఖించుకున్నాడు. అంతకుముందు ఈ జాబితాలో అజిత్ వాడేకర్, కపిల్ దేవ్, సౌరవ్ గంగూలీ, రాహుల్ ద్రావిడ్, ఎంఎస్ ధోని, విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు. ఇప్పుడు గిల్ కూడా వీరి సరసన చేరాడు. అయితే ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్సీలో అత్యధికంగా 3 మ్యాచ్‌ల్లో టీమ్​ఇండియా గెల్చుకుంది. ఆ తర్వాత కపిల్ దేవ్‌ నాయకత్వంలో రెండు విజయాలు నమోదయ్యాయి. 54 ఏళ్లలో టీమ్​ఇండియా గెలిచిన 10 మ్యాచ్​లు ఇవే

1971లో అజిత్ వాడేకర్ నేతృత్వంలో భారత్ తొలిసారి ఇంగ్లండ్‌లో టెస్టు గెలిచింది. ది ఓవల్ వేదికగా జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో భారత బౌలర్ భగవత్ చంద్రశేఖర్ 6/38తో కీ రోల్ పోషించగా, భారత్ 173 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. 1986లో కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీలో భారత్ వరుసగా లార్డ్స్, హెడింగ్లీ వేదికలపై గెలిచింది. 2002లో గంగూలీ నేతృత్వంలో లీడ్స్ వేదికగా భారత్ ఇన్నింగ్స్ 46 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. 2007లో రాహుల్ ద్రావిడ్ నేతృత్వంలో నాటింగ్‌హామ్ వేదికగా భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. 2014లో ఎంఎస్ ధోని కెప్టెన్సీలో లార్డ్స్ వేదికగా భారత్ 95 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించింది. 2018, 2021 సీజన్‌లలో విరాట్ కోహ్లీ మూడు టెస్టుల్లో గెలుపొందిన భారత కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ల శుభ్‌మన్ గిల్ ఆ జాబితాలో చేరాడు. అతడి నేతృత్వంలో భారత జట్టు ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా రెండో టెస్టులో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆకాశ్ దీప్ పది వికెట్లతో ప్రధానంగా రాణించగా, భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్​ను కట్టడి చేసి 336 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ గెలుపుతో శుభ్‌మన్ గిల్ ఇంగ్లీష్ గడ్డపై విజయాన్ని నమోదు చేసిన అత్యంత యువ కెప్టెన్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు.

1971లో అజిత్ వాడేకర్ నేతృత్వంలో భారత్ తొలిసారి ఇంగ్లండ్‌లో టెస్టు గెలిచింది. ది ఓవల్ వేదికగా జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో భారత బౌలర్ భగవత్ చంద్రశేఖర్ 6/38తో కీ రోల్ పోషించగా, భారత్ 173 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. 1986లో కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీలో భారత్ వరుసగా లార్డ్స్, హెడింగ్లీ వేదికలపై గెలిచింది. 2002లో గంగూలీ నేతృత్వంలో లీడ్స్ వేదికగా భారత్ ఇన్నింగ్స్ 46 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. 2007లో రాహుల్ ద్రావిడ్ నేతృత్వంలో నాటింగ్‌హామ్ వేదికగా భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది. 2014లో ఎంఎస్ ధోని కెప్టెన్సీలో లార్డ్స్ వేదికగా భారత్ 95 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించింది. 2018, 2021 సీజన్‌లలో విరాట్ కోహ్లీ మూడు టెస్టుల్లో గెలుపొందిన భారత కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ల శుభ్‌మన్ గిల్ ఆ జాబితాలో చేరాడు. అతడి నేతృత్వంలో భారత జట్టు ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా రెండో టెస్టులో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆకాశ్ దీప్ పది వికెట్లతో ప్రధానంగా రాణించగా, భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్​ను కట్టడి చేసి 336 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ గెలుపుతో శుభ్‌మన్ గిల్ ఇంగ్లీష్ గడ్డపై విజయాన్ని నమోదు చేసిన అత్యంత యువ కెప్టెన్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. అజిత్ వాడేకర్ – 1971, ది ఓవల్

కపిల్ దేవ్ – 1986, లార్డ్స్

కపిల్ దేవ్ – 1986, లీడ్స్

సౌరవ్ గంగూలీ – 2002, లీడ్స్

రాహుల్ ద్రవిడ్ – 2007, నాటింగ్‌హామ్

ఎంఎస్ ధోని – 2014, లార్డ్స్

విరాట్ కోహ్లీ – 2018 నాటింగ్‌హామ్

విరాట్ కోహ్లీ - 2021 లార్డ్స్

విరాట్ కోహ్లీ - 2021 ది ఓవల్

శుభ్‌మన్ గిల్ – 2025, ఎడ్జ్‌బాస్టన్ గత 54ఏళ్లలో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై భారత్​ గెలిచింది కేవలం 10 టెస్టులే అన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు. అయితే 1986లో విజయం తర్వాత ఇంగ్లాండ్​పై భారత్​ గెలవడానికి ఏకంగా 14 ఏళ్లు పట్టడం గమనార్హం. అలాగే, 2002 నుంచి 2025 వరకు గణాంకాలకు ఒకసారి పరిశీలించే సగటును 4 ఏళ్లకు ఒక టెస్టు మ్యాచ్​ను భారత్​ గెలిచిందన్న మాట. టీమ్​ఇండియా గెలిచిన ఈ 10 మ్యాచుల్లో అత్యధిక 3 టెస్టులు లార్డ్స్​లోనే ఉండటం గమనార్హం. ది ఓవల్, లీడ్స్, నాటింగ్‌హామ్లో రెండేసి చొప్పున, ఎడ్జ్‌బాస్టన్ లో ఒక టెస్టులో భారత్​ విజయం సాధించింది. కెప్టెన్​ శుభ్​మన్ గిల్​ సెంచరీ- విరాట్ కోహ్లీ, గావాస్కర్​ రికార్డ్ బ్రేక్​ భారత్ ఇలా, ఇంగ్లాండ్ అలా- 600+ టార్గెట్ మ్యాచ్​ల్లో ఇరుజట్ల రికార్డులు

