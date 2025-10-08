జడేజా, సిరాజ్ ఆల్టైమ్ కెరీర్ బెస్ట్- ICC ర్యాంకింగ్స్లో మనోళ్ల సత్తా!
లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటిన టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు
Published : October 8, 2025 at 3:14 PM IST
ICC Rankings 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ క్రికెట్ రాంకింగ్స్ (Rankings) లో కెరీర్ బెస్ట్ పొజిషన్ సాధించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన టెస్టు ర్యాంకింగ్స్లో జడేజా, సిరాజ్ అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సంపాదించారు. మరి ఎవరెవరు ఏ స్థానం దక్కించుకున్నారంటే?
జడ్డూ ఇలా
జడేజా రీసెంట్గా వెస్టిండీస్పై తొలి ఇన్నింగ్స్లో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో జడ్డూ 104 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ఫలితంగా తాజా ర్యాంకింగ్స్లో ఆరు స్థానాలు ఎగబాకి కెరీర్లో ఆల్టైమ్ బెస్ట్ పొజిషన్కు చేరుకున్నాడు. ప్రస్తుతం జడ్డూ 644 రేటింగ్స్తో 25వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. జడేజాకు టెస్టు బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో ఇదే అత్యుత్తమ ర్యాంక్.
సిరాజ్ కూడా!
మరోవైపు, కొంతకాలంగా టెస్టుల్లో నిలకడగా రాణిస్తున్న సిరాజ్ విండీస్తో తొలి మ్యాచ్లోనూ రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో 7 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. దీంతో సిరాజ్ మూడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం 718 రేటింగ్స్తో 12వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. కాగా, సిరీజ్ కెరీర్లో ఇదే అత్యుత్తమ పొజిషన్ కావడం విశేషం.
కాగా, బ్యాటింగ్ విభాగంలో ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ టాప్లో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత పొజిషన్లో కూడా ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్ కొనసాగుతున్నాడు. టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ తాజా ర్యాంకింగ్స్లో రెండు స్థానాలు దిగజారాడు. ప్రస్తుతం అతడు 7వ (779 రేటింగ్స్) స్థానంలో ఉండగా, రిషభ్ పంత్ (761 రేటింగ్స్) ఎనిమిదో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. టీమ్ఇండియా టెస్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ప్రస్తుతం 722 రేటింగ్స్తో 13వ స్థానంలో ఉన్నాడు.
India stars shine bright in the latest ICC Men's Test Player Rankings 📊
All the changes this week ⬇️https://t.co/aDJTgpZRp4
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)- 908 రేటింగ్స్
హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 868 రేటింగ్స్
కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్)- 850 రేటింగ్స్
స్టీవ్ స్మిత్ (ఆస్ట్రేలియా)- 816 రేటింగ్స్
టెంబ బవూమా (సౌతాఫ్రికా)- 790 రేటింగ్స్
ICC Bowling Rankings : ఇక బౌలింగ్ విభాగంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా టాప్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అతడు 885 రేటింగ్స్తో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, కగిసొ రబాడ 851 రేటింగ్స్తో రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాడు. టీమ్ఇండియా నుంచి టాప్ 10 లో బుమ్రా తప్పా ఇంకో బౌలర్ లేడు. టాప్ 20లో బుమ్రా సహా సిరాజ్ (12), రవీంద్ర జడేజా (669 రేటింగ్స్) 17వ స్థానంలో ఉన్నాడు.
టాప్ 5 బౌలర్లు
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్) - 885 రేటింగ్స్
- కగిసో రబాడ (సౌతాఫ్రికా)- 851 రేటింగ్స్
- మ్యాట్ హెన్రీ (న్యూజిలాండ్)- 846 రేటింగ్స్
- పాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా)- 838 రేటింగ్స్
- జోష్ హేజిల్వుడ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 815 రేటింగ్స్
ICC All Rounder Rankings : ఆల్రౌండర్ల విభాగంలో రవీంద్ర జడేజానే టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. జడ్డూ 430 రేటింగ్స్తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ మెహెదీ హసన్ మిరాజ్ 305 రేటింగ్స్తో రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాడు. స్పిన్నర్ వాషింగ్టర్ సుందర్ మాత్రం నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. అతడు 205 రేటింగ్స్తో ప్రస్తుతం 11వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. సుందర్ తప్పా ఆల్రౌండర్ల ర్యాంకింగ్స్లో పెద్దగా మార్పులు లేవు.
