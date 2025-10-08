ETV Bharat / sports

ICC Rankings 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ క్రికెట్ రాంకింగ్స్​ (Rankings) లో కెరీర్​ బెస్ట్ పొజిషన్ సాధించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన టెస్టు ర్యాంకింగ్స్​లో జడేజా, సిరాజ్ అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సంపాదించారు. మరి ఎవరెవరు ఏ స్థానం దక్కించుకున్నారంటే?

జడ్డూ ఇలా
జడేజా రీసెంట్​గా వెస్టిండీస్​పై తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో జడ్డూ 104 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ఫలితంగా తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో ఆరు స్థానాలు ఎగబాకి కెరీర్​లో ఆల్​టైమ్ బెస్ట్ పొజిషన్​కు చేరుకున్నాడు. ప్రస్తుతం జడ్డూ 644 రేటింగ్స్​తో 25వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. జడేజాకు టెస్టు బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్​లో ఇదే అత్యుత్తమ ర్యాంక్.

సిరాజ్ కూడా!
మరోవైపు, కొంతకాలంగా టెస్టుల్లో నిలకడగా రాణిస్తున్న సిరాజ్ విండీస్​తో తొలి మ్యాచ్​లోనూ రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లో 7 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. దీంతో సిరాజ్ మూడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం 718 రేటింగ్స్​తో 12వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. కాగా, సిరీజ్ కెరీర్​లో ఇదే అత్యుత్తమ పొజిషన్ కావడం విశేషం.

కాగా, బ్యాటింగ్ విభాగంలో ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ టాప్​లో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత పొజిషన్​లో కూడా ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్ కొనసాగుతున్నాడు. టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో రెండు స్థానాలు దిగజారాడు. ప్రస్తుతం అతడు 7వ (779 రేటింగ్స్) స్థానంలో ఉండగా, రిషభ్ పంత్ (761 రేటింగ్స్) ఎనిమిదో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. టీమ్ఇండియా టెస్టు కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ ప్రస్తుతం 722 రేటింగ్స్​తో 13వ స్థానంలో ఉన్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)- 908 రేటింగ్స్

హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్) - 868 రేటింగ్స్

కేన్ విలియమ్సన్ (న్యూజిలాండ్)- 850 రేటింగ్స్

స్టీవ్ స్మిత్ (ఆస్ట్రేలియా)- 816 రేటింగ్స్

టెంబ బవూమా (సౌతాఫ్రికా)- 790 రేటింగ్స్

ICC Bowling Rankings : ఇక బౌలింగ్ విభాగంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా టాప్​లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అతడు 885 రేటింగ్స్​తో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, కగిసొ రబాడ 851 రేటింగ్స్​తో రెండో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. టీమ్ఇండియా నుంచి టాప్ 10 లో బుమ్రా తప్పా ఇంకో బౌలర్ లేడు. టాప్ 20లో బుమ్రా సహా సిరాజ్ (12), రవీంద్ర జడేజా (669 రేటింగ్స్) 17వ స్థానంలో ఉన్నాడు.

టాప్ 5 బౌలర్లు

  • జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్) - 885 రేటింగ్స్
  • కగిసో రబాడ (సౌతాఫ్రికా)- 851 రేటింగ్స్
  • మ్యాట్ హెన్రీ (న్యూజిలాండ్)- 846 రేటింగ్స్
  • పాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా)- 838 రేటింగ్స్
  • జోష్ హేజిల్​వుడ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 815 రేటింగ్స్

ICC All Rounder Rankings : ఆల్​రౌండర్ల విభాగంలో రవీంద్ర జడేజానే టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. జడ్డూ 430 రేటింగ్స్​తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ మెహెదీ హసన్ మిరాజ్ 305 రేటింగ్స్​తో రెండో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. స్పిన్నర్ వాషింగ్టర్ సుందర్ మాత్రం నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. అతడు 205 రేటింగ్స్​తో ప్రస్తుతం 11వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. సుందర్ తప్పా ఆల్​రౌండర్ల ర్యాంకింగ్స్​లో పెద్దగా మార్పులు లేవు.

