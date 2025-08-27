ICC Rankings 2025 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్ టాప్ 2లోనే కొనసాగుతున్నారు. 784 రేటింగ్స్తో గిల్ టాప్ ప్లేస్లో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ 756 రేటింగ్స్తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక భారత సీనియర్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ 736 రేటింగ్స్తో నాలుగో ప్లేస్లో ఉన్నాడు. తాజా ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 2 స్థానాల్లో మనోళ్లే ఉండగా, టాప్ 5లో ముగ్గురు భారత బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.
6 నెలలుగా ఆడకపోయినా!
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. అయితే వీళ్లిద్దరూ చివరిసారిగా 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడారు. ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా తరఫున బరిలోకి దిగలేదు. కానీ ఆ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించడంలో విరాట్, రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రోహిత్ ఫైనల్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచాడు. దీంతో అప్పటి పెర్ఫార్మెన్స్తో రోహిత్, విరాట్ టాప్లోనే కొనసాగుతున్నారు.
టాప్-10 బ్యాటర్లు
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 784 పాయింట్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 756 పాయింట్లు
- బాబర్ అజామ్ (పాకిస్థాన్)- 739 పాయింట్లు
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) 736 పాయింట్లు
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 720 పాయింట్లు
- చరిత్ అసలంక (శ్రీలంక) 719 పాయింట్లు
- హ్యారీ టెక్టర్ (ఐర్లాండ్) 708 పాయింట్లు
- శ్రేయస్ అయ్యర్ (భారత్)- 704 పాయింట్లు
- షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్) - 699 పాయింట్లు
- ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 676 పాయింట్లు
బౌలింగ్లో వీళ్లే!
కాగా, ఇటీవల కాలంలో టీమ్ఇండియా వన్డే మ్యాచ్ల్లో ఆడకపోయినా, బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లోనూ మనోళ్లు టాప్ పొజిషన్లలోనే కొనసాగుతున్నారు. స్టార్ స్పిన్నర్లు కుల్దీప్ యాదవ్ (650 రేటింగ్స్)తో మూడో స్థానంలో ఉండగా, సీనియర్ ప్లేయర్ రవీంద్ర జడేజా (616 రేటింగ్స్) తొమ్మిదో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. బౌలింగ్లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్ కేశవ్ మహారాజ్ (671 రేటింగ్స్)తో టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. అన్నే పాయింట్లతో శ్రీలంక బౌలర్ మహీష తీక్షణ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.