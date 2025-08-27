ETV Bharat / sports

మ్యాచ్ ఆడక 6నెలలైనా టాప్​ 2లోనే రోహిత్ శర్మ- ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో సత్తా! - ICC RANKINGS

ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు జోరు- టాప్ 5లో ముగ్గురు మనోళ్లే!

ODI batting Rankings
ODI batting Rankings (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 5:37 PM IST

1 Min Read

ICC Rankings 2025 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్ టాప్ 2లోనే కొనసాగుతున్నారు. 784 రేటింగ్స్​తో గిల్ టాప్ ప్లేస్​లో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ 756 రేటింగ్స్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక భారత సీనియర్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ 736 రేటింగ్స్​తో నాలుగో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్ 2 స్థానాల్లో మనోళ్లే ఉండగా, టాప్ 5లో ముగ్గురు భారత బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.

6 నెలలుగా ఆడకపోయినా!
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. అయితే వీళ్లిద్దరూ చివరిసారిగా 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడారు. ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా తరఫున బరిలోకి దిగలేదు. కానీ ఆ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించడంలో విరాట్, రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రోహిత్ ఫైనల్​లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచాడు. దీంతో అప్పటి పెర్ఫార్మెన్స్​తో రోహిత్, విరాట్ టాప్​లోనే కొనసాగుతున్నారు.

టాప్-10 బ్యాటర్లు

  • శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (భారత్‌) - 784 పాయింట్లు
  • రోహిత్‌ శర్మ (భారత్‌)- 756 పాయింట్లు
  • బాబర్‌ అజామ్‌ (పాకిస్థాన్‌)- 739 పాయింట్లు
  • విరాట్‌ కోహ్లీ (భారత్‌) 736 పాయింట్లు
  • డారిల్‌ మిచెల్‌ (న్యూజిలాండ్‌)- 720 పాయింట్లు
  • చరిత్‌ అసలంక (శ్రీలంక) 719 పాయింట్లు
  • హ్యారీ టెక్టర్‌ (ఐర్లాండ్‌) 708 పాయింట్లు
  • శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (భారత్‌)- 704 పాయింట్లు
  • షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్) - 699 పాయింట్లు
  • ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్‌)- 676 పాయింట్లు

బౌలింగ్​లో వీళ్లే!
కాగా, ఇటీవల కాలంలో టీమ్ఇండియా వన్డే మ్యాచ్​ల్లో ఆడకపోయినా, బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్​లోనూ మనోళ్లు టాప్ పొజిషన్లలోనే కొనసాగుతున్నారు. స్టార్ స్పిన్నర్లు కుల్దీప్ యాదవ్ (650 రేటింగ్స్​)తో మూడో స్థానంలో ఉండగా, సీనియర్ ప్లేయర్ రవీంద్ర జడేజా (616 రేటింగ్స్) తొమ్మిదో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. బౌలింగ్​లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్ కేశవ్ మహారాజ్ (671 రేటింగ్స్)తో టాప్ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. అన్నే పాయింట్లతో శ్రీలంక బౌలర్ మహీష తీక్షణ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.


ICC Rankings 2025 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్ టాప్ 2లోనే కొనసాగుతున్నారు. 784 రేటింగ్స్​తో గిల్ టాప్ ప్లేస్​లో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ 756 రేటింగ్స్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక భారత సీనియర్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ 736 రేటింగ్స్​తో నాలుగో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్ 2 స్థానాల్లో మనోళ్లే ఉండగా, టాప్ 5లో ముగ్గురు భారత బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.

6 నెలలుగా ఆడకపోయినా!
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నారు. అయితే వీళ్లిద్దరూ చివరిసారిగా 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడారు. ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా తరఫున బరిలోకి దిగలేదు. కానీ ఆ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించడంలో విరాట్, రోహిత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. రోహిత్ ఫైనల్​లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచాడు. దీంతో అప్పటి పెర్ఫార్మెన్స్​తో రోహిత్, విరాట్ టాప్​లోనే కొనసాగుతున్నారు.

టాప్-10 బ్యాటర్లు

  • శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (భారత్‌) - 784 పాయింట్లు
  • రోహిత్‌ శర్మ (భారత్‌)- 756 పాయింట్లు
  • బాబర్‌ అజామ్‌ (పాకిస్థాన్‌)- 739 పాయింట్లు
  • విరాట్‌ కోహ్లీ (భారత్‌) 736 పాయింట్లు
  • డారిల్‌ మిచెల్‌ (న్యూజిలాండ్‌)- 720 పాయింట్లు
  • చరిత్‌ అసలంక (శ్రీలంక) 719 పాయింట్లు
  • హ్యారీ టెక్టర్‌ (ఐర్లాండ్‌) 708 పాయింట్లు
  • శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (భారత్‌)- 704 పాయింట్లు
  • షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్) - 699 పాయింట్లు
  • ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్‌)- 676 పాయింట్లు

బౌలింగ్​లో వీళ్లే!
కాగా, ఇటీవల కాలంలో టీమ్ఇండియా వన్డే మ్యాచ్​ల్లో ఆడకపోయినా, బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్​లోనూ మనోళ్లు టాప్ పొజిషన్లలోనే కొనసాగుతున్నారు. స్టార్ స్పిన్నర్లు కుల్దీప్ యాదవ్ (650 రేటింగ్స్​)తో మూడో స్థానంలో ఉండగా, సీనియర్ ప్లేయర్ రవీంద్ర జడేజా (616 రేటింగ్స్) తొమ్మిదో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. బౌలింగ్​లో సౌతాఫ్రికా బౌలర్ కేశవ్ మహారాజ్ (671 రేటింగ్స్)తో టాప్ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. అన్నే పాయింట్లతో శ్రీలంక బౌలర్ మహీష తీక్షణ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.


For All Latest Updates

TAGGED:

ICC RANKINGS 2025ICC RANKINGS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.