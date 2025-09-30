పాక్తో మ్యాచ్- భారత్ను గెలిపించాలనే టార్గెట్తో ఆడా: తిలక్ వర్మ
టీమ్లోని అందరం సమన్వయం చేసుకుని గెలుపు కోసం కృషి చేశాం- ప్రతి మ్యాచ్లో మా వ్యూహాలు మార్చుకుంటూ గెలుపు కోసం కృషి చేశాం: తిలక్ వర్మ
Published : September 30, 2025 at 12:56 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 1:30 PM IST
India Pak Match Tilak Verma : ఆసియా కప్ ఫైనల్లో తీవ్ర ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ దేశాన్ని గెలిపించాలనే లక్ష్యంతో ఆడానని తెలుగు యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ అన్నారు. పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు చాలా ఒత్తిడికి గురిచేసినప్పటికీ, ఏమీ పట్టించుకోకుండా లక్ష్యంపై దృష్టి కేంద్రీకరించినట్లు తెలిపారు. మ్యాచ్ను గెలిపించి వారికి సరైన జవాబివ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆడానని స్పష్టం చేశారు. ఆసియాకప్ ఫైనల్లో చేసిన బ్యాటింగ్ తన కెరీర్లోనే చాలా విలువైందని అన్నారు.
ఆసియా కప్ ఫైనల్ హీరో తిలక్ వర్మ మంగళవారం లింగంపల్లిలోని లేగల గ్రౌండ్కు వచ్చారు. అక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న యువ ఆటగాళ్లతో మాట్లాడారు. ఆ తరువాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
"ఆసియా కప్లోని ప్రతి మ్యాచ్లో మా వ్యూహాలు మార్చుకుంటూ గెలుపే లక్ష్యంగా కృషి చేశాం. జట్టు మొత్తం సమష్టిగా కష్టపడ్డాం. పాక్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో చాలా ఒత్తిడిలోనే నేను బ్యాటింగ్ చేశాను. దేశాన్ని గెలిపించాలన్న లక్ష్యంతో ఆడాను."
- తిలక్ వర్మ, ఇండియన్ క్రికెటర్
తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో!
తన విజయంలో తల్లిదండ్రులు, కోచ్ది ప్రముఖపాత్రని తిలక్ వర్మ చెప్పారు. వారు తన క్రికెట్ కెరీర్ కోసం చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కృషి చేశారని చెప్పారు. లింగంపల్లి లేగల గ్రౌండ్కు వచ్చిన క్రికెటర్ తిలక్వర్మ, ఈ మైదానంలో తాను అనేక బ్యాటింగ్ మెళకువలు నేర్చుకున్నాని చెప్పారు. ఆసియా కప్ హీరో తిలక్వర్మను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులతో, ఆటగాళ్లు అక్కడకు చేరుకున్నారు. వారితో తిలక్ వర్మ అప్యాయంగా కరచాలనం చేశారు.
తిలక్ వర్మపై పాకిస్థానీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు
ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి, టీమ్ ఇండియాకు విజయాన్ని అందించిన తిలక్ వర్మపై పాకిస్థానీ మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ అమీర్ ప్రశంసలు కురిపించాడు. తీవ్ర ఒత్తిడిలోనూ అతను చక్కగా బ్యాటింగ్ చేశాడని, భారత్ టాప్ ఆర్డర్ విఫలమైన వేళ, ఒంటి చేతితో ఇండియాకు విజయాన్ని అందించాడని పేర్కొన్నాడు. అంతేకాదు పాక్ జట్టులోని లోపాలను సైతం అతను విమర్శించాడు.
"తిలక్ వర్మకు ఆట మీద మంచి అవగాహన ఉంది. అతని నుంచి పాక్ బ్యాటర్లు నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. ఎప్పుడు ఏ షాట్ ఆడాలో పాక్ ఆటగాళ్లకు తెలియడం లేదు. వారు తిలక్ వర్మను చూసి నేర్చుకోవాలి. తిలక్ చాలా స్మార్ట్గా ఆడాడు. కీలకమైన దశలో మంచి భాగస్వామ్యాలు నమోదు చేశాడు. అనవసర షాట్లు ఆడకుండా, రెగ్యులర్గా సింగిల్స్ చేస్తూ, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశాడు. ఎవరైనా మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలంటే, తిలక్ వర్మ లాగా బాధ్యతాయుతంగా ఆడాలి."
- మహ్మద్ అమీర్, పాక్ మాజీ క్రికెటర్
తిలక్ వర్మ గ్రేట్
తిలక్ వర్మపై ఇండియన్ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ప్రశంసలు కురిపించాడు. "తిలక్ వర్మ ఫైనల్ మ్యాచ్లో అత్యద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. క్లిష్టసమయంలో ఒత్తిడిని తట్టుకుని రాణించాడు. ముఖ్యంగా స్పిన్ను చక్కగా ఎదుర్కొన్నాడు. స్వీప్ షాట్లు చాలా బాగా ఆడాడు. బంతిని గాల్లోకి లేపకుండా, నేల మీదుగా కొడుతూ, పిచ్కు తగ్గట్లుగా, తెలివిగా షాట్లు ఎంపిక చేసుకున్నాడు. ఈ విధంగా టీమ్ ఇండియాకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు" అని రవిచంద్రన్ అశ్విన్ పేర్కొన్నాడు.
ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ జట్టు 19.1 ఓవర్లలో 146 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయ్యింది. 147 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్ మొదట్లోనే అభిషేక్ వర్మ, శుభ్మన్ గిల్, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. అప్పుడు క్రీజ్లోకి వచ్చిన తిలక్ వర్మ అజేయంగా నిలిచి 53 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి, టీమ్ ఇండియాకు చిరస్మరణీయమైన విజయాన్ని అందించాడు.
