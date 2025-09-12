సెంచరీ చేయకపోతే 'నగ్నంగా నడుస్తా'- మాజీ క్రికెటర్ బోల్డ్ స్టేట్మెంట్
2025 యాషెస్ సిరీస్- ఆస్ట్రేలియా మాజీ ప్లేయర్ హాట్ కామెంట్
Published : September 12, 2025 at 5:22 PM IST
Matthew Hayden Ashes : క్రికెట్లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక టెస్టు సిరీసుల్లో యాషెస్ (Ashes) ఒకటి. ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరిగే ఐదు టెస్టు మ్యాచ్ల యాషెస్ సిరీస్పై సర్వత్రా ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇందులో సెంచరీ చేసినా, ఐదు వికెట్లు కూల్చినా ఆ ప్లేయర్ల పేరు మార్మోగిపోతుంది. అయితే ఈ నవంబర్ 21న యాషెస్ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్కు ఆస్ట్రేలియా వేదిక కానుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ మ్యాథ్యూ హేడెన్ హాట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. రీసెంట్గా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడిన హేడెన్ ఇంగ్లాడ్ జట్టులోని ఓ బ్యాటర్ సెంచరీ చేయకపోతే, తాను 'నగ్నంగా నడుస్తా' అని అన్నాడు. ఈ స్టేట్మెంట్ వైరల్గా మారింది. దీంతో అతడిని సెంచరీ చేయాలంటూ హేడెన్ కుమార్తె గ్రేస్ హేడెన్ సదరు బ్యాటర్కు విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఆ బ్యాటర్ ఎవరంటే?
ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ ప్రస్తుతం టెస్టు ఫార్మాట్లో సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. టెస్టుల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన సచిన్ తెందూల్కర్ (15,921 పరుగులు) తర్వాత రెండో స్థానంలో రూట్ ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం రూట్ 13543 పరుగులతో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక టెస్టు పరుగులు చేసిన రెండో బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నాడు. అతడు తొలి స్థానంలోకి వెళ్లాలంటే కావల్సింది ఇంకా 2,400 పరుగులే.
ఈ క్రమంలో రానున్న యాషెస్ రూట్లో అత్యంత కీలకం కానుంది. అయితే ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై రూట్ గణాంకాలు గొప్పగా ఏమీ లేవు. ఇప్పటివరకు ఆసీస్లో 14 టెస్టులు ఆడితే 35.68 సగటుతో 892 పరుగులే చేశాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్క సెంచరీ లేకపోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఆసీస్ మాజీ క్రికెటర్ హేడెన్, రూట్పై ఒత్తిడి పెంచేలా ఈ సవాల్ విసిరాడు.
"ఒకవేళ యాషెస్లో రూట్ ఒక్క సెంచరీ కూడా చేయకపోతే నేను మెల్బోర్న్ క్రికెట్ మైదానం చుట్టూ నగ్నంగా నడుస్తా" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టాడు. అయితే హేడెన్ స్టేట్మెంట్ తెగ వైరల్ అయ్యింది. దీంతో అతడి కుమార్తె ఈ పోస్ట్కు స్పందించింది. ఈ సందర్భంగా రూట్కు ఓ రిక్వెస్ట్ చేసింది. 'ప్లీజ్ రూట్. ఒక్క సెంచరీ అయినా బాదు' అని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ రాసుకొచ్చింది. తండ్రి అలా బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంతో, ప్రత్యర్థి జట్టు బ్యాటర్ను కూడా సెంచరీ కొట్టమనే పరిస్థితి గ్రేస్కు వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇది క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. కాగా, మెల్బోర్న్ వేదికగా నాలుగో టెస్టు జరగనుంది.
యాషెస్ 2025 షెడ్యూల్
- తొలి టెస్టు - నవంబర్ 21- 25- పెర్త్
- రెండో టెస్టు- డిసెంబర్ 04- 08- బ్రిస్బేన్
- మూడో టెస్టు- డిసెంబర్ 17- 21- అడిలైడ్
- నాలుగో టెస్టు- డిసెంబర్ 26- 30- మెల్బోర్న్
- ఐదో టెస్టు - జనవరి 04- 08- సిడ్నీ
కాగా, ఈ సిరీస్ 1882- 83లో ప్రారంభమైంది. ఇరుదేశాలకు ఈ సిరీస్ ప్రతిష్ఠాత్మకం. చివరిసారిగా 2023లో సిరీస్ జరిగింది. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా విజేతగా నిలిచింది. ఓవరాల్గా ఆసీస్ 34సార్లు నెగ్గగా, ఇంగ్లాండ్ 32సార్లు సిరీస్లో దక్కించుకుంది. 5 సిరీస్లు డ్రా గా ముగిశాయి.
