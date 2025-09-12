ETV Bharat / sports

సెంచరీ చేయకపోతే 'నగ్నంగా నడుస్తా'- మాజీ క్రికెటర్ బోల్డ్ స్టేట్​మెంట్

2025 యాషెస్ సిరీస్- ఆస్ట్రేలియా మాజీ ప్లేయర్ హాట్ కామెంట్

Matthew Hayden Grace Hayden
Matthew Hayden Grace Hayden (Source : ICC, Grace Hayden Insta)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 5:22 PM IST

Matthew Hayden Ashes : క్రికెట్​లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక టెస్టు సిరీసుల్లో యాషెస్ (Ashes) ఒకటి. ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరిగే ఐదు టెస్టు మ్యాచ్​ల యాషెస్‌ సిరీస్​పై సర్వత్రా ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇందులో సెంచరీ చేసినా, ఐదు వికెట్లు కూల్చినా ఆ ప్లేయర్ల పేరు మార్మోగిపోతుంది. అయితే ఈ నవంబర్ 21న యాషెస్‌ సిరీస్‌ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్​కు ఆస్ట్రేలియా వేదిక కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ మ్యాథ్యూ హేడెన్ హాట్ స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చాడు. రీసెంట్​గా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడిన హేడెన్ ఇంగ్లాడ్​ జట్టులోని ఓ బ్యాటర్ సెంచరీ చేయకపోతే, తాను 'నగ్నంగా నడుస్తా' అని అన్నాడు. ఈ స్టేట్​మెంట్ వైరల్​గా మారింది. దీంతో అతడిని సెంచరీ చేయాలంటూ హేడెన్ కుమార్తె గ్రేస్ హేడెన్ సదరు బ్యాటర్​కు విజ్ఞప్తి చేసింది.

ఆ బ్యాటర్ ఎవరంటే?
ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ ప్రస్తుతం టెస్టు ఫార్మాట్​లో సూపర్ ఫామ్​లో ఉన్నాడు. టెస్టుల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన సచిన్ తెందూల్కర్ (15,921 పరుగులు) తర్వాత రెండో స్థానంలో రూట్ ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం రూట్ 13543 పరుగులతో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక టెస్టు పరుగులు చేసిన రెండో బ్యాటర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. అతడు తొలి స్థానంలోకి వెళ్లాలంటే కావల్సింది ఇంకా 2,400 పరుగులే.

ఈ క్రమంలో రానున్న యాషెస్ రూట్​లో అత్యంత కీలకం కానుంది. అయితే ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై రూట్ గణాంకాలు గొప్పగా ఏమీ లేవు. ఇప్పటివరకు ఆసీస్​లో 14 టెస్టులు ఆడితే 35.68 సగటుతో 892 పరుగులే చేశాడు. ఇందులో 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్క సెంచరీ లేకపోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఆసీస్ మాజీ క్రికెటర్ హేడెన్, రూట్‌పై ఒత్తిడి పెంచేలా ఈ సవాల్ విసిరాడు.

"ఒకవేళ యాషెస్‌లో రూట్ ఒక్క సెంచరీ కూడా చేయకపోతే నేను మెల్‌బోర్న్‌ క్రికెట్ మైదానం చుట్టూ నగ్నంగా నడుస్తా" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టాడు. అయితే హేడెన్ స్టేట్​మెంట్ తెగ వైరల్ అయ్యింది. దీంతో అతడి కుమార్తె ఈ పోస్ట్​కు స్పందించింది. ఈ సందర్భంగా రూట్‌కు ఓ రిక్వెస్ట్ చేసింది. 'ప్లీజ్‌ రూట్. ఒక్క సెంచరీ అయినా బాదు' అని కామెంట్ సెక్షన్​లో కామెంట్ రాసుకొచ్చింది. తండ్రి అలా బోల్డ్ స్టేట్​మెంట్ ఇవ్వడంతో, ప్రత్యర్థి జట్టు బ్యాటర్​ను కూడా సెంచరీ కొట్టమనే పరిస్థితి గ్రేస్​కు వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇది క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. కాగా, మెల్​బోర్న్ వేదికగా నాలుగో టెస్టు జరగనుంది.

యాషెస్ 2025 షెడ్యూల్

  • తొలి టెస్టు - నవంబర్ 21- 25- పెర్త్
  • రెండో టెస్టు- డిసెంబర్ 04- 08- బ్రిస్బేన్
  • మూడో టెస్టు- డిసెంబర్ 17- 21- అడిలైడ్
  • నాలుగో టెస్టు- డిసెంబర్ 26- 30- మెల్​బోర్న్
  • ఐదో టెస్టు - జనవరి 04- 08- సిడ్నీ

కాగా, ఈ సిరీస్​ 1882- 83లో ప్రారంభమైంది. ఇరుదేశాలకు ఈ సిరీస్ ప్రతిష్ఠాత్మకం. చివరిసారిగా 2023లో సిరీస్ జరిగింది. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా విజేతగా నిలిచింది. ఓవరాల్​గా ఆసీస్​ 34సార్లు నెగ్గగా, ఇంగ్లాండ్ 32సార్లు సిరీస్​లో దక్కించుకుంది. 5 సిరీస్​లు డ్రా గా ముగిశాయి.

