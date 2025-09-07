ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్ విజేతగా భారత్​- వరల్డ్ కప్​కు అర్హత

దక్షిణ కొరియాపై భారత్ విజయం

Asia Cup Hockey 2025
Asia Cup Hockey 2025 (Hockey India)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 10:42 PM IST

2 Min Read

Asia Cup Hockey 2025 : ఆసియా హాకీ కప్‌ విజేతగా భారత్‌ నిలిచింది. దక్షిణ కొరియాతో హోరాహోరీగా సాగిన ఫైనల్ మ్యాచ్​లో భారత హాకీ జట్టు విజయం సాధించింది. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ దక్షిణ కొరియాపై 4-1 తేడాతో గెలుపొందింది. తద్వారా హాకీ ప్రపంచకప్‌ టోర్నీకి అర్హత సాధించింది. భారత్‌ జట్టు హాకీ ఆసియాకప్‌ గెలవడం ఇది నాలుగోసారి. 8 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇంతకు ముందు 2003, 2007, 2017లో విజేతగా నిలిచింది.

బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్‌ వేదికగా!
బిహార్‌లోని రాజ్‌గిర్‌ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ హోరాహోరీగా సాగింది. తొలి నిమిషంలోనే సుఖ్‌జీత్‌ సింగ్‌ ఓ గోల్‌ కొట్టగా, 28, 45వ నిమిషాల్లో దిల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ రెండు గోల్స్‌ సాధించాడు. చివరి 50వ నిమిషంలో అమిత్‌ రోహిదాస్‌ మరో గోల్‌కొట్టి జట్టు విజయాన్నందించాడు. అయితే ఆసియా కప్ విజయంతో ప్రపంచ హాకీ టోర్నీకి అర్హత సాధించిన భారత్, వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు 14 నుంచి 30 వరకు బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్‌ వేదికగా జరగబోయే మ్యాచ్‌ల్లో ఆడనుంది.

అనుకున్నాం- జరిగింది!
అయితే మ్యాచ్ అనంతరం భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ మాట్లాడాడు. తమ తదుపరి లక్ష్యం ప్రపంచ కప్​ అని చెప్పాడు. తామెంతో సంతోషంగా ఉన్నామని తెలిపాడు. ప్రతి మ్యాచ్ నుంచి తాము నేర్చుకుంటున్నామని పేర్కొన్నాడు. ఒక టీమ్​గా బాగా ప్రదర్శన ఇచ్చామని వెల్లడించాడు. ప్రపంచ కప్‌కు అర్హత సాధించాలని, ఆసియాలో ఆధిపత్యం చెలాయించాలనేది తమ ఆలోచన అని మరో ఆటగాడు హార్దిక్ సింగ్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు అది జరిగిందని తెలిపాడు.

"మేం ఏ జట్టునైనా ఓడించగలమని మాకు తెలుసు. సూపర్ ఫోర్‌లో, ముఖ్యమైన మ్యాచ్‌లలో, మా ఫార్వర్డ్‌లు, మా డిఫెండర్లు చాలా బాగా ఆడతారని మాకు తెలుసు. ప్రేక్షకులు చాలా బాగా ఉత్సాహపరిచారు. అభిమానులు ఆనందంగా ఉన్నారు. వాతావరణం కూడా బాగుందని నేను భావిస్తున్నాను. మొత్తం టోర్నమెంట్ బాగా జరిగింది" అని హార్దిక్ సింగ్ తెలిపాడు.

కొరియాను ఓడించడం కష్టం- కానీ!
భారత్ టీమ్ పట్ల గర్వంగా ఉందని హాకీ కోచ్ క్రెయిగ్ ఫుల్టన్ తెలిపాడు. "మేం ఆటను బాగా నియంత్రించాం. కొంచెం ఓపికగా ఉన్నాం. చాలా అవకాశాలను సృష్టించాం. నాలుగు గోల్స్ చేశాం. ఇది మేం ఆడిన ఇతర మ్యాచ్ కంటే చాలా ఎక్కువ. కొరియా మంచి జట్టు. వారు లోతుగా ఆడతారు, వారు రక్షణాత్మకంగా ఆడతారు. వారిని ఓడించడం కష్టం, కానీ మేం మా అవకాశాలను ఉపయోగించుకున్నాం. ఫైనల్‌లో నాలుగు గోల్స్ సరిపోతాయి" అని చెప్పాడు.

అయితే ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో తొలి నిమిషం గోల్​ చేసి సుఖ్​జీత్ సింగ్ కుటుంబసభ్యులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. తల్లి కుల్దీప్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. సుఖ్​జీత్ సింగ్ గోల్ చేయడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. దేవుడు అతిని ఆశీర్వదించుగాక. ఆటగాళ్లందరూ చాలా బాగా ఆడారు" అని తెలిపింది. తండ్రి అజిత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ మంచి పాస్ ఇచ్చాడు. సుఖ్‌జీత్ సింగ్ గోల్ చేశాడు. భారత హాకీ జట్టు బాగా ఆడింది. నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను" అని చెప్పాడు.

