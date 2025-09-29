ETV Bharat / sports

విన్నింగ్ కెప్టెన్​గా సూర్యకుమార్- టీమ్ఇండియాకు ఆసియా కప్‌ అందించిన కెప్టెన్లు వీళ్లే

టీమ్ఇండియాకు ఆసియా కప్‌ అందించిన కెప్టెన్లు- అరుదైన లిస్ట్​లో చేరిన సూర్య!

Asia Cup Winning Captains
Asia Cup Winning Captains (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Asia Cup Winning Captains : భారత్ 2025 ఆసియా కప్​ విజేతగా నిలిచింది. సూర్యకుమార్ నాయకత్వంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​ హోదాలో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా ఆ స్థాయికి తగ్గట్లే ఆడింది. టోర్నీ ఆసాంతం వరుస విజయాలతో ఫైనల్ చేరిన టీమ్ఇండియా తుదిపోరులోనూ సత్తా చాటి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఓటమి లేకుండా భారత్ టోర్నీలో విజేతగా నిలవడం విశేషం.

దీంతో ఆసియా కప్ హిస్టరీలో భారత్​ అత్యధికంగా తొమ్మిదోసారి టోర్నీ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. 1984లో ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీలో ఈ ఎడిషన్​కు ముందు భారత్ 8సార్లు టైటిల్ ముద్దాడింది. తాజా విజయంతో మొత్తం 17 ఎడిషన్లలో భారత్ తొమ్మిదిసార్లు విజేతగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఆసియా కప్ హిస్టరీలో టీమ్ఇండియాను ఛాంపియన్​గా నిలిచిన కెప్టెన్లపై ఓ లుక్కేద్దాం!

తొలి కెప్టెన్
షార్జా వేదికగా 1984లో జరిగిన తొలి ఆసియా కప్‌లో భారత్‌కు సునీల్ గావస్కర్ నాయకత్వం వహించాడు. అప్పట్లో మూడు జట్లే పాల్గొన్నాయి. భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక. గావస్కర్‌ నాయకత్వంలో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ 54 పరుగుల తేడాతో గెలిచి టైటిల్‌ దక్కించుకుంది. భారత్​కు తొలి ఆసియా కప్ ట్రోఫీ అందిచిన మొదటి కెప్టెన్‌గా గౌరవం గావస్కర్​కు దక్కింది.

రెండోసారి
1988లో జరిగిన ఆసియా కప్‌లో భారత్ రెండోసారి విజేతగా నిలిచింది. ఈసారి దిలీప్ వెంగసర్కర్ నాయకత్వం వహించాడు. ఆసియా కప్‌లోని ఈ విజయం మాత్రం వెంగ్​సర్కార్ కెరీర్‌లో చిరస్మణీయ ఘట్టం. శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ వంటి జట్లతో పోటీపడుతూ జట్టుని సమర్థవంతంగా నడిపించారు. ఈ గెలుపుతో భారత జట్టు ఆసియా క్రికెట్‌లో అగ్రస్థానంలో ఎదుగుదలకు తోడ్పడింది.

లిస్ట్​లో హైదరాబాదీ కూడా
టీమ్ఇండియాకు ఆసియా కప్ అందించిన కెప్టెన్ల లిస్ట్​లో అజహారుద్దిన్ కూడా ఉన్నాడు. ఆయన కెప్టెన్సీలో భారత్ 1990/91, 1995లో రెండు సార్లు ఆసియా కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. 1995లో షార్జాలో జరిగిన ఫైనల్లో ఆయన 90 పరుగులు నాటౌట్‌గా చేసి జట్టుని విజేతగా నిలిపాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో సిద్దుతో కలసి చేసిన 175 పరుగుల భాగస్వామ్యం అభిమానుల మదిలో నిలిచిపోయింది.

ఈ ఇద్దరూ డబుల్ బోనాంజా
2010లో దంబుల్లాలో శ్రీలంకపై భారత్ విజయం సాధించి ఆసియా కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2016లో మీర్పూర్‌లో జరిగిన ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్‌పై గెలిచి మరోసారి టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. ఈసారి మ్యాచ్ T20 ఫార్మాట్‌లో జరిగింది. ఈ క్రమంలో ధోనీ వన్డే, టీ20 రెండు ఫార్మాట్లలోనూ ఆసియా కప్ గెలిపించిన ఏకైక భారత కెప్టెన్‌గా చరిత్రలో నిలిచాడు.

ఇక రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలోనూ భారత్ ఆసియా కప్ టైటిల్ ముద్దాడింది. 2018లో బంగ్లాదేశ్‌పై ఉత్కంఠభరితమైన ఫైనల్లో భారత్ గెలిచి టైటిల్ సాధించింది. తర్వాత 2023లో శ్రీలంకపై విజయం సాధించి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈ రెండు ఎడిషన్లలో రోహిత్ శర్ కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. దీంతో రోహిత్ తన కూల్ కెప్టెన్సీతో జట్టుని గెలిపించడం ద్వారా ఒకటి అంతకంటే ఎక్కువసార్లు భారత్​కు ఆసియా కప్ టైటిల్ అందించిన కెప్టెన్​గా ధోనీ, అజారుద్దీన్‌ సరసన నిలిచాడు.

ఇప్పుడు సూర్య
తాజా ఎడిషన్​లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. అతడి నాయకత్వంలో భారత్ అజేయంగా వరుస విజయాలతో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. దీంతో సూర్య ఆసియా కప్ సాధించిన భారత కెప్టెన్ల అరుదైన జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

ETV Bharat Logo

