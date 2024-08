ETV Bharat / sports

పెర్ఫామెన్స్ ఫుల్, లక్ నిల్ - డొమెస్టిక్​లో రాణించి సెలక్టర్ల పిలుపు కోసం వెయిట్​ చేసిన క్రికెటర్స్​ ఎవరంటే? - Domestic Cricket Players In India

Domestic Cricketers Who Did not Get Chance In National Team : భారతదేశానికి చాలా బలమైన డొమెస్టిక్‌ సర్క్యూట్‌ ఉంది. ఇప్పటి వరకు దేశానికి చాలా మంది ఉత్తమ క్రికెటర్లను అందించింది. ఐపీఎల్‌ రాకతో, డొమెస్టిక్‌ స్ట్రక్చర్‌ మరింత బలపడింది. కొంత మంది అరుదైన ప్రతిభావంతులు టీమ్‌ ఇండియా అవకాశాలు అందుకుని సత్తా చాటుతున్నారు. డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న కొందరు మాత్రం ఇంకా నేషనల్ జట్టు నుంచి పిలుపు కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్‌లో అద్భుతాలు సృష్టించి, జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కని టాప్‌ ప్లేయర్స్‌ గురించి తెలుసుకుందాం.

అమోల్ ముజుందార్

ముంబయికి చెందిన ఓపెనర్ అమోల్ ముజుందార్ చాలా సీజన్‌లలో జట్టు బ్యాటింగ్‌లో మూలస్తంభంగా ఉన్నాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో అతని స్థిరమైన ప్రదర్శనలు, జాతీయ జట్టులో చోటు కల్పిస్తాయని చాలా మంది భావించారు. కానీ అతను ఎప్పుడూ తుది జట్టులోకి రాలేదు.

ఫస్ట్ క్లాస్ : 171 మ్యాచ్‌లు, 11,167 పరుగులు, 48.13 యావరేజ్‌

లిస్ట్‌ A : 113 మ్యాచ్‌లు, 3,286 పరుగులు, 38.20 యావరేజ్‌

టీ20లు : 14 మ్యాచ్‌లు, 174 పరుగులు, 19.33 యావరేజ్‌

అనుస్తుప్ మజుందార్

అనుస్తుప్ మజుందార్ బెంగాల్‌కు కీలకమైన ఆటగాడు. అతను IPLలో కొన్ని సీజన్లు ఆడినప్పటికీ, తన ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి తగినన్ని అవకాశాలు పొందలేదు. అతని ప్రదర్శనలు జాతీయ సెలక్టర్లను ఆకర్షించ లేకపోయాయి.

ఫస్ట్ క్లాస్ : 88 మ్యాచ్‌లు, 5,341 పరుగులు, 43.07 యావరేజ్‌

లిస్ట్‌ A : 88 మ్యాచ్‌లు, 2,769 పరుగులు, 43.26 యావరేజ్‌

టీ20లు : 37 మ్యాచ్‌లు, 526 పరుగులు, 20.23 యావరేజ్‌

జలజ్ సక్సేనా

మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఆల్‌రౌండర్ జలజ్ సక్సేనా భారత డొమెస్టిక్‌ క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ ఆటగాడు. అతని బౌలింగ్, బ్యాటింగ్‌ స్కిల్స్‌ ఐపీఎల్​లో చోటు సంపాదించి పెట్టాయి. చాలా ఫ్రాంచైజీలకు ఎంపికైనప్పటికీ ఒక లీగ్‌ మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం దక్కింది. ఇప్పటి వరకు జాతీయ జట్టు పిలుపు అందలేదు.