'అలా చేస్తే వాళ్లకు ఢోకా లేదు!'- రోహిత్, విరాట్ వన్డే ఫ్యూచర్​పై గంభీర్ - 2027 WORLD CUP

రోహిత్ విరాట్ వన్డే ఫ్యూచర్- గౌతమ్ గంభీర్ రెస్పాన్స్ ఇదే!

2027 WORLD CUP
2027 WORLD CUP (Source : AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 3:23 PM IST

Gautam Gambhir On Rohit Virat : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వన్డే కెరీర్ ఫ్యూచర్​ గురించి కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ ఇద్దరూ 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలనుకుంటున్నప్పటికీ, దీనిపై బీసీసీఐ సుముఖంగా లేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. 2025 ఆక్టోబర్​లో జరగనున్న ఆస్ట్రేలియా సిరీసే ఆఖరిదని ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. అయితే హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తాజా కామెంట్స్ ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.

అలా చేస్తే ఢోకా లేదు
రోహిత్, విరాట్ వన్డే ఫ్యూచర్​పై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు గౌతమ్‌ గంభీర్‌ నేరుగా కాకపోయినా, పరోక్షంగా సమాధానమిచ్చాడు. 2027 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌కు ఇంకా చాలా సమయం ఉందని, ఈ మెగా టోర్నీకంటే ముందు 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఉంటుందని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం తమ ముందున్న లక్ష్యం కూడా అదేనన్నాడు. అయితే ఫామ్‌లో ఉండి, వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు చేసినంత వరకు రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీకు ఎలాంటి ఢోకా ఉండదని తెలుస్తోంది.

"వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ కంటే ముందు టీ20 ప్రపంచకప్‌ జరగనుంది. ఇది చాలా పెద్ద టోర్నమెంట్‌. కాబట్టి ప్రస్తుతం మా దృష్టి మొత్తం దానిపైనే ఉంది. 2027లో జరగనున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌కు ఇంకా రెండున్నరేళ్ల టైమ్ ఉంది. అయితే అత్యుత్తమంగా పర్ఫార్మెన్స్​ ఇస్తుంతన్నంత వరకు వయసు అనేది ఓ సంఖ్య మాత్రమే అని నేను ఎప్పుడూ చెబుతుంటా" అని గంభీర్ అన్నాడు.

Rohit Sharma
రోహిత్ శర్మ (Source : AP)

కాగా, ఈ ఏడాది ముగిసేలోపు టీమ్ఇండియా ఆరు వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. అక్టోబర్‌లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో మూడు వన్డేల సిరీస్‌ ఆడనుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్‌లో సౌతాఫ్రికాతోనూ మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో పాల్గొననుంది. ఇలా టీమ్ఇండియాకు 2025లో మొత్తం ఆరు వన్డే మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి. ఈ సిరీస్​ల్లో రోహిత్, విరాట్ దాదాపు బరిలోకి దిగడం ఖాయమే. అయితే ఈ సిరీస్​ల్లో ప్రదర్శన ఆధారంగానే రోహిత్‌, విరాట్‌ ఫ్యూచర్ ఆధారపడి ఉంటుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

Virat Kohli
విరాట్ కోహ్లీ (Source : AP)

