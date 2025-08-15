ETV Bharat / sports

హార్దిక్​ టీ20 కెప్టెన్సీ ఆశలు గల్లంతేనా? పగ్గాలు గిల్​కేనా? - HARDIK PANDYA CAPTAINCY HOPES

హార్దిక్ పాండ్య వైట్ బాల్ ఫార్మాట్​కు కెప్టెన్ అవ్వడం కష్టమేనా?

Hardik Pandya Captaincy
Hardik Pandya Captaincy (Source: ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 2:16 PM IST

4 Min Read

Hardik Pandya Captaincy : టీమ్​ఇండియాకు వైట్ బాల్ ఫార్మాట్ కెప్టెన్​గా రోహిత్​కు వారసుడిగా హార్దిక్ పాండ్య సరైన ఎంపిక అని గతంలో చర్చ జరిగింది. బ్యాట్, బంతితో అదరగొట్టగల సామర్థ్యం ఉన్న హార్దిక్ తదుపరి పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం ఖాయం అనిపించింది. కానీ మారిన పరిస్థితులు హార్దిక్ కెప్టెన్ ఆశలను సన్నగిల్లేలా చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రేసులో టీమ్ ఇండియా టెస్టు కెప్టెన్ శుభ్ మన్ గిల్ వచ్చేశాడు. పరిమిత ఓవర్లలో భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహించేందుకు ముందంజలో ఉన్నాడు.

పాండ్యకు నిరాశ తప్పదా?
సెప్టెంబర్‌ 9- 28 వరకు యూఏఈ వేదికగా జరగనున్న ఆసియా కప్ నకు జట్టును ప్రకటించేందుకు టీమ్ ఇండియా సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో అజిత్‌ అగార్కర్‌ నేతృత్వంలోని బీసీసీఐ సెలెక్షన్‌ కమిటీ ఆగస్టు 19 లేదా 20వ తేదీల్లో జట్టును ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ స్పోర్ట్స్‌ సైన్స్‌ బృందం పంపే ఆటగాళ్ల వైద్య నివేదికల ఆధారంగా జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు. ఇటీవలే హెర్నియా సర్జరీ చేయించుకున్న భారత టీ20 కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ఫిట్‌ నెస్​పై అప్పుడే అనుమానాలు వీడనున్నాయి.

ప్రస్తుతమైతే అతడు బెంగళూరులో నెట్స్‌లో ముమ్మరంగా ప్రాక్టీసు చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ సూర్య కుమార్ దూరమైతే ఆసియా కప్ నకు ఎవరు కెప్టెన్సీ వహిస్తారనే ఆసక్తి నెలకొంది. పాండ్యకు పగ్గాలు అప్పగిస్తారా? గిల్ వైపునకు మొగ్గు చూపుతారా? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.గతేడాది శ్రీలంక పర్యటనలో సూర్యకుమార్ టీ20 కెప్టెన్సీ పగ్గాలు చేపట్టాడు. అప్పుడు గిల్‌ వైస్ కెప్టెన్‌. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్‌ తో జరిగిన సిరీస్‌ లో అక్షర్ పటేల్‌ వైస్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. హార్దిక్ పాండ్య ట్రాక్ రికార్డ్ బాగున్నప్పటికీ అతడికి కెప్టెన్సీ పదవి ఇటీవల సిరీస్​లలో దక్కలేదు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ పొట్టి ఫార్మాట్లో టీమ్ ఇండియాను నడిపించాడు. రోహిత్ టీ20లకు గుడ్ బై చెప్పిన తర్వాత సూర్య ఆధ్వర్యంలోనే భారత జట్టు ఎక్కువ మ్యాచ్​లను ఆడింది.

పాండ్య పరిస్థితి ఏంటి?
పాండ్య టీ20ల్లో టీమ్ ఇండియాకు సక్సెస్ ఫుల్​గా నాయకత్వం వహించాడు. ఐపీఎల్ లోనూ బలమైన ముద్ర వేశాడు. 2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌ను ఆ జట్టు తొలి సీజన్‌ లో టైటిల్​ను అందించాడు. 2023లో ఫైనల్​కు చేర్చాడు. గతేడాది టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన అనంతరం రోహిత్ శర్మ పొట్టి ఫార్మాట్​కు గుడ్ బై చెప్పాడు. దీంతో టీ20 ఫార్మాట్​కు కెప్టెన్​గా హార్దిక్ పాండ్యనే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని అందరూ భావించారు. అయితే, సెలెక్టర్లు పాండ్యా ఫిట్‌ నెస్‌పై సందేహాలను వ్యక్తం చేశారు. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్ వైపునకు మొగ్గు చూపి టీ20 పగ్గాలు అప్పజెప్పారు.

కెప్టెన్​గా సూర్య సక్సెస్
కెప్టెన్​గా సూర్య బాగానే జట్టును నడిపించాడు. సంజు శాంసన్ వంటి ప్లేయర్ల ప్రతిభను బయటకు తీసుకురావడంతో సూర్యకు ప్రశంసలు దక్కాయి. అయితే పాండ్యకు వైస్ కెప్టెన్​గా అవకాశం దక్కలేదు. గిల్, అక్షర్ ఇప్పటివరకు టీ20 ఫార్మాట్​లో వైస్ కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. టీమ్ ఇండియా హెడ్ కోచ్​గా రాహుల్ ద్రవిడ్ స్థానంలో గౌతమ్ గంభీర్ వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయింది. సూర్యను కెప్టెన్​గా నియమించారు. గిల్​ను వైస్ కెప్టెన్​గా పదోన్నతి కల్పించారు. గంభీర్ రాక పాండ్య అవకాశాలను మరింత తగ్గించిందనే వాదనలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం టీ20ల్లో పాండ్య ప్రదర్శన కూడా అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. 2024 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌ లో రాణించాడు. కెప్టెన్​గా టీమ్​ఇండియాకు 10 విజయాలు అందించాడు.

గిల్ రైజింగ్
టీమ్​ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్ అదరగొడుతున్నాడు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్​లో రాణించాడు. సిరీస్ చేజారిపోకుండా సమం అయ్యేలా చూశాడు. అలాగే అదే సిరీస్​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. గతేడాది శ్రీలంకతో జరిగిన టీ20 సిరీస్​కు వైస్ కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. ఇటీవలే జింబాబ్వేలో జరిగిన టీ20 సిరీస్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. 4-1తేడాతో భారత్ సిరీస్​ను గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

అన్ని ఫార్మాట్లకు సారధిగా గిల్ బెటర్
అయితే గిల్​పై మాజీ సెలెక్టర్ దేవాంగ్ గాంధీ ప్రశంసలు కురిపించాడు. టీమ్ఇండియాకు గిల్ అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్​గా ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డాడు. గిల్ 2017లో విరాట్​కు ఉన్నటువంటి దూరదృష్టి ఉందని చెప్పాడు. గిల్‌ను టెస్ట్ కెప్టెన్‌గా నియమించడం ద్వారా అజిత్ అగార్కర్ గొప్ప దూరదృష్టిని చూపించాడని కొనియాడాడు. "టీ20ల్లో గిల్ నాయకత్వ పాత్ర పోషించాలి. సూర్య తర్వాత ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారనే దానిపై స్పష్టమైన సందేశం ఉండాలి. 2000 నుంచి టీమ్ ఇండియా అన్ని ఫార్మాట్లకు ఒకే కెప్టెన్ ఉన్న సమయంలో ఐసీసీ ట్రోఫీలను గెలుచుకుంది. గిల్ ఒక బ్యాటర్‌ గా రాణిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్​లో కెప్టెన్​గా బాధ్యతలు చేపట్టాడు" అని గాంధీ తెలిపాడు.

వైట్ బాల్ ఫార్మాట్లలో హార్దిక్ కీలక ఆటగాడు
టీ20 ఫార్మాట్​లో టీమ్​ఇండియాకు హార్దిక్ చాలా కీలకం. ఆయన అవసరం జట్టుకు చాలా ఉంది. గేమ్​ను పూర్తిగా మార్చేయగల పవర్ హిట్టర్ పాండ్య. కీలక వికెట్లు తీయగల బౌలర్. కెప్టెన్సీ పదవిని పక్కన పెట్టి ప్రస్తుతం పాండ్య తన ప్రదర్శనపై దృష్టి సారించాలి. బ్యాచ్, బంతితో రాణించి తన ఫామ్​ను నిరూపించుకోవాలి.

