భజ్జీ- శ్రీశాంత్ చెంపదెబ్బ వివాదం- 17ఏళ్ల తర్వాత ఒరిజినల్ వీడియో రివీల్ - HARBHAJAN SINGH SREESANTH

శ్రీశాంత్​ను భజ్జీ చెంపదెబ్బ కొట్టిన వీడియో - 17ఏళ్ల రివీల్

HARBHAJAN SINGH SREESANTH
HARBHAJAN SINGH SREESANTH (Source : ANI File Photos)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 4:47 PM IST

Harbhajan Singh Sreesanth Slapping Video : క్రికెట్ అంటేనే జెంటిల్​మెన్ గేమ్ అనే పేరుంది. కానీ అప్పుడప్పుడు మైదానంలో ప్లేయర్ల కోపం హద్దులు దాటుతుంటుంది. అలా ప్లేయర్లు అనేకసార్లు మాటామాటా అనుకొని గొడవపడుతుంటారు. ఇలాంటి కాంట్రవర్సీలు క్రికెట్​లో అనేకం ఉన్నాయి. కానీ, ఐపీఎల్ తొలి ఎడిషన్ 2008లో టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్లు హర్భజన్ సింగ్ - శ్రీశాంత్ మధ్య జరిగిన సంఘటన మాత్రం క్రికెట్ ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. మైదానంలో భజ్జీ, శ్రీశాంత్​ను చెంబదెబ్బ కొట్టడం అప్పట్లో సంచలనమే సృష్టించింది.

వీడియో వైరల్
ఆ రోజు జరిగిన దానికి హర్భజన్ సింగ్ ఇప్పటికే పలుమార్లు తన తప్పును అంగీకరించాడు. ఈ ఇద్దరు కూడా జరిగింది మర్చిపోయి మళ్లీ కలిసిపోయారు. అయితే ఈ వివాదాన్ని ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తాజాగా గుర్తుచేశాడు. రీసెంట్​గా ఆయన పాల్గొన్న ఇంటర్వ్యూలో హర్భజన్ సింగ్- శ్రీశాంత్ వివాదం గురించి మాట్లాడాడు. అంతేకాదు ఆనాటి సంఘటన వీడియోను సైతం రివీల్ చేశాడు.

"మ్యాచ్‌ కంప్లీటైన తర్వాత ఆటగాళ్లంతా కరచాలనం చేసుకుంటూ పోయారు. అదే సమయంలోనే శ్రీశాంత్‌ చెంపపై హర్భజన్‌ దెబ్బ కొట్టాడు. అలా చేసినందుకుగానూ భజ్జీని ఎనిమిది మ్యాచులు ఆడకుండా విధించారు. అయితే ఇది జరిగి 17 ఏళ్లు దాటింది. అప్పట్నుంచి క్రికెట్​లో ఎవరైనా సరే తప్పు చేయాలంటే ఇప్పటికీ ఈ శిక్ష గుర్తు పెట్టుకుంటారు" అని లలిత్ మోదీ వెల్లడించారు.

అయితే ఇది జరిగి 17ఏళ్లు గడుస్తున్నా, ఇప్పటివరకు దీని ఒరిజినల్ వీడియో బయటకు రాలేదు. కేవలం శ్రీశాంత్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఫొటోలే బయటకు వచ్చాయి. అప్పట్లో టీవీలోనూ ఈ వివాదానికి సంబంధించిన ఈ వీడియో టెలికాస్ట్ చేయలేదు. దీంతో లలిత్ మోదీ తాజాగా వీడియో రివీల్ చేయడంతో ఈ టాపిక్ మళ్లీ చర్చనీయాంశమైంది.

కాగా, 2008 ఐపీఎల్​లో పంజాబ్‌ తరఫున శ్రీశాంత్, ముంబయి తరఫున హర్భజన్ సింగ్ ఆడారు. మ్యాచ్ తర్వాత శ్రీశాంత్‌ను హర్బజన్‌ చెంప దెబ్బ కొట్టడం పెద్ద దుమారం రేపింది. దీనిని సీరయస్​గా తీసుకున్న ఐపీఎల్ బోర్డు హర్భజన్​పై నిషేధం విధించింది. అతడు 8 మ్యాచ్​లు ఆడలేదు. అప్పట్లో ఇది పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. దీంతో భజ్జీ తనన తప్పును ఒప్పుకున్నాడు. తాను అలా చేయాల్సింది కాదని అభిప్రాయపడ్డాడు.

శ్రీశాంత్ కుమార్తెతో భజ్జీ
ఈ విషయంలో తాను ఇప్పటికీ పశ్చాత్తాపపడుతూనే ఉన్నానని హర్భజన్ పలుమార్లు చెప్పాడు. ఇటీవల మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో మాట్లాడిన హర్భజన్‌ సింగ్‌ మరోసారి ఆ ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఓ సమయంలో శ్రీశాంత్‌ కుమార్తె తన తండ్రిని కొట్టిన విషయం గురించి మాట్లాడిందని చెప్పాడు. ఆ మాటలు ఇప్పటికీ మరిచిపోలేదని పేర్కొన్నాడు.

"ఆ ఘటన జరిగిన చాలా ఏళ్లకు శ్రీశాంత్‌ కుమార్తెను ఓ సందర్భంలో కలిశాను. నేను తనతో ప్రేమగా మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాను. కానీ, ఆ చిన్నారి మాత్రం ' నీతో నేను మాట్లాడాలనుకోవడం లేదు. నువ్వు మా నాన్నను కొట్టావు' అని అన్నది. ఆ పాప మాటలకు నా నోరు మూగబోయింది. కళ్లు చెమర్చాయి. నా గురించి చిన్నారి ఇంకా ఇలానే ఆలోచిస్తోందా? అనిపించింది. నన్ను, ఆమె తండ్రిని కొట్టిన వ్యక్తిగానే చూస్తోంది"

"ఇప్పటికీ ఆ చిన్నారికి కేవలం సారీనే చెప్పగలను. అంతకుమించి ఏం చేయలేను. నాపై ఆ ఉద్దేశాన్ని మార్చుకునేందుకు నేను ఏం చేయడానికైనా సిద్ధమే. నేను అలాంటి మనిషిని కాదని నిరూపించుకోవడానికి ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఆమె పెద్దయ్యాక నన్ను ఆ కోణంలో చూడకూడదనే భావిస్తున్నాను. అంకుల్‌గా తనకు ఎప్పుడూ సపోర్ట్​గానే ఉంటానని గట్టిగా చెబుతున్నా. నా కెరీర్‌ నుంచి ఆ ఘటనను డిలీట్ చేసేయాలని అనుకుంటున్నా" అని అశ్విన్​ ఛానెల్​లో భజ్జీ చెప్పాడు.

