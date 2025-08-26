Hanuma Vihari Leaves ACA : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ హనుమ విహారి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అతడు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ను వీడాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. తాను త్రిపుర క్రికెట్ అసోసియేషన్కు వెళ్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన విడుదల చేశాడు. ఇకపై అన్ని ఫార్మాట్లలో త్రిపుర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫుననే ఆడాలనుకుంటున్నట్లు ఎక్స్ లో పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. "కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది" అని పోస్ట్కు క్యాప్షన్ రాశాడు.
"నేను త్రిపుర క్రికెట్ అసోసియేషన్కు వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. చాలా ఆలోచించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను. ఇప్పట్నుంచి స్టేట్ లెవెల్లో అన్ని ఫార్మాట్లలో త్రిపుర జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాను. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ పట్ల ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతోనే ఉంటాను. నా కెరీర్ జర్నీలో అంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ది కీలక పాత్ర. కానీ ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకునే సమయం వచ్చింది. అన్ని ఫార్మాట్లలో నిలకడగా రాణిస్తూ, నా కల సాకారం చేసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం అని భావిస్తున్నాను. కొత్త ప్రయాణం పట్ల ఆత్రుతగా ఉన్నాను. తదుపరి ఫేజ్లో అత్యుత్తమంగా ఆడేందుకే ప్రయత్నిస్తా" అని విహారి రాసుకొచ్చాడు.
అయితే ఆంధ్ర ప్రదేశ్కు చెందిన విహారి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫునే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆంధ్ర జట్టుకు రంజీలో ఆడాడు. అయితే కారణాలు ఏంటో తెలియదు గానీ, అతడు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ను వీడాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. ఈ మేరకు తనకు నో అబ్జెక్షన్ లెటర్ కూడా ఇవ్వాలని ఏసిఏను కోరినట్లు తెలిసింది.
New Chapter begins… pic.twitter.com/ufBxmxA8vU— Hanuma vihari (@Hanumavihari) August 26, 2025
టార్గెట్ అదేనా?
అయితే విహారి వయసు ప్రస్తుతం 31ఏళ్లు. ఫిట్నెస్ కాపాడుకుంటే ఇంకో నాలుగేళ్లు క్రికెట్ ఆడవచ్చు. ప్రస్తుతానికి విహారి రంజీల్లో ఆడుతున్నాడు. దేశవాళీలో సత్తా చాటుకొని మళ్లీ టీమ్ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని విహారి భావిస్తున్నాడు. అందుకే త్రిపురలో పోటీ తక్కువగా ఉంటుందని భావించాడేమో అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గతంలోనూ ఇలాగే
అయితే గతేడాది ఫిబ్రవరిలోనూ ఆంధ్రా జట్టుకు గుడ్ బై చెప్పాడు. రంజీల్లో ఆంధ్ర జట్టుకు ఆడేది లేదని చెప్పాడు. 2024 రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ సమయంలో ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన రాజకీయ నేత కుమారుడితో విభేదాల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కానీ, ఆ తర్వత తన నిర్ణయం మార్చుకున్నాడు. ఆ వివాదాలు సద్దుమనడంతో మళ్లీ ఏసీఏలో కొనసాగాడు. కానీ, ఇప్పుడు నేరుగా త్రిపురకు వెళ్తున్నట్లు అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేసేశాడు.
కాగా, 2018లో విహారి అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టెస్టుతో విహారి టీమ్ఇండియాకు తొలిసారి ఆడాడు. ఇక 2022లో చివరిసారిగా టెస్టు మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పైనే ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా 16 మ్యాచ్లు ఆడిన విహారి 839 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 5 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. బౌలింగ్లో 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఇక ఐపీఎల్ విషయానికొస్తే, 2013లో డెబ్యూ చేసి 2019లో చివరిసారిగా ఆడాడు. అప్పట్నుంచి విహారికి ఐపీఎల్లో ఛాన్స్లు రాలేదు. దాదాపు 6ఏళ్ల కెరీర్లోనూ విహారి కేవలం 24 మ్యాచ్లే ఆడాడు. అందులో 284 పరుగులే చేశాడు. అయితే విహారి టెస్టు ఫార్మాట్కే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఐపీఎల్లో ఏ ఫ్రాంచైజీ అతడిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించలేదు.
