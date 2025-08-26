ETV Bharat / sports

ఆంధ్రా క్రికెట్​ అసోసియేషన్​కు గుడ్ బై - హనుమ విహారి సంచలన నిర్ణయం - HANUMA VIHARI

ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్​ను వీడనున్న హనుమ విహారి- సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన

HANUMA VIHARI
HANUMA VIHARI (Source : Getty Images)
Published : August 26, 2025 at 8:45 PM IST

Hanuma Vihari Leaves ACA : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ హనుమ విహారి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అతడు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్​ను వీడాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. తాను త్రిపుర క్రికెట్ అసోసియేషన్​కు వెళ్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన విడుదల చేశాడు. ఇకపై అన్ని ఫార్మాట్లలో త్రిపుర క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫుననే ఆడాలనుకుంటున్నట్లు ఎక్స్ లో పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. "కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది" అని పోస్ట్​కు క్యాప్షన్ రాశాడు.

"నేను త్రిపుర క్రికెట్ అసోసియేషన్​కు వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. చాలా ఆలోచించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను. ఇప్పట్నుంచి స్టేట్ లెవెల్​లో అన్ని ఫార్మాట్లలో త్రిపుర జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాను. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్​ పట్ల ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతోనే ఉంటాను. నా కెరీర్ జర్నీలో అంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్​ది కీలక పాత్ర. కానీ ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం తీసుకునే సమయం వచ్చింది. అన్ని ఫార్మాట్లలో నిలకడగా రాణిస్తూ, నా కల సాకారం చేసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం అని భావిస్తున్నాను. కొత్త ప్రయాణం పట్ల ఆత్రుతగా ఉన్నాను. తదుపరి ఫేజ్​లో అత్యుత్తమంగా ఆడేందుకే ప్రయత్నిస్తా" అని విహారి రాసుకొచ్చాడు.

అయితే ఆంధ్ర ప్రదేశ్​కు చెందిన విహారి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్​ తరఫునే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆంధ్ర జట్టుకు రంజీలో ఆడాడు. అయితే కారణాలు ఏంటో తెలియదు గానీ, అతడు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్​ను వీడాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. ఈ మేరకు తనకు నో అబ్జెక్షన్ లెటర్ కూడా ఇవ్వాలని ఏసిఏను కోరినట్లు తెలిసింది.

టార్గెట్ అదేనా?
అయితే విహారి వయసు ప్రస్తుతం 31ఏళ్లు. ఫిట్​నెస్ కాపాడుకుంటే ఇంకో నాలుగేళ్లు క్రికెట్ ఆడవచ్చు. ప్రస్తుతానికి విహారి రంజీల్లో ఆడుతున్నాడు. దేశవాళీలో సత్తా చాటుకొని మళ్లీ టీమ్ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలని విహారి భావిస్తున్నాడు. అందుకే త్రిపురలో పోటీ తక్కువగా ఉంటుందని భావించాడేమో అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

గతంలోనూ ఇలాగే
అయితే గతేడాది ఫిబ్రవరిలోనూ ఆంధ్రా జట్టుకు గుడ్ బై చెప్పాడు. రంజీల్లో ఆంధ్ర జట్టుకు ఆడేది లేదని చెప్పాడు. 2024 రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్​ సమయంలో ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన రాజకీయ నేత కుమారుడితో విభేదాల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కానీ, ఆ తర్వత తన నిర్ణయం మార్చుకున్నాడు. ఆ వివాదాలు సద్దుమనడంతో మళ్లీ ఏసీఏలో కొనసాగాడు. కానీ, ఇప్పుడు నేరుగా త్రిపురకు వెళ్తున్నట్లు అనౌన్స్​మెంట్ కూడా చేసేశాడు.

కాగా, 2018లో విహారి అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన టెస్టుతో విహారి టీమ్ఇండియాకు తొలిసారి ఆడాడు. ఇక 2022లో చివరిసారిగా టెస్టు మ్యాచ్​లో ఇంగ్లాండ్​పైనే ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా 16 మ్యాచ్​లు ఆడిన విహారి 839 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 5 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. బౌలింగ్​లో 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

ఇక ఐపీఎల్ విషయానికొస్తే, 2013లో డెబ్యూ చేసి 2019లో చివరిసారిగా ఆడాడు. అప్పట్నుంచి విహారికి ఐపీఎల్​లో ఛాన్స్​లు రాలేదు. దాదాపు 6ఏళ్ల కెరీర్​లోనూ విహారి కేవలం 24 మ్యాచ్​లే ఆడాడు. అందులో 284 పరుగులే చేశాడు. అయితే విహారి టెస్టు ఫార్మాట్​కే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఐపీఎల్​లో ఏ ఫ్రాంచైజీ అతడిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించలేదు.

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

