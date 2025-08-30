ETV Bharat / sports

పిచ్​కు నిప్పుపెట్టిన గ్రౌండ్ స్టాఫ్- ఇదేం పద్ధతి గురూ! - FIRE ON PITCH

పిచ్‌కు నిప్పంటించిన గ్రౌండ్ స్టాఫ్- తడిసిన పిచ్​ను ఆరబెట్టేందుకేనట

Fire On Pitch
Fire On Pitch (Source : Inside Cricket 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 7:47 PM IST

Fire On Pitch : క్రికెట్‌ మ్యాచ్​కు వర్షం ఆడ్డంకి కలిగించడం సహజమే. దీంతో మైదానంలోని పిచ్ తడవకుండా కవర్లు కప్పుతారు. అలా పిచ్​ను కాపాడుతారు. వర్షం తర్వాత పిచ్​పై రోలన్​ను అటూ, ఇటూ తిప్పుతూ పిచ్​ను ఎండబెడతారు. కానీ వర్షం తర్వాత మైదానం ఎండబెట్టడానికి ఓ మ్యాచ్​లో తీసుకున్న ఒక వింత నిర్ణయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. నమీబియా- స్కాట్లాండ్ మధ్య జరిగిన ICC వరల్డ్‌కప్ లీగ్ 2 మ్యాచ్‌లో గ్రౌండ్ స్టాఫ్ పిచ్‌పై మంటలు పెట్టారు. ఈ ఘటన ఫొటోలు బయటకొచ్చాయి. ఇవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో క్రికెట్​లో లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

వర్షం తర్వాత పిచ్‌పై నిప్పు
కెనడాలోని ఆంటారియో మ్యాపిల్ లీఫ్ నార్త్ వెస్ట్ గ్రౌండ్‌లో ఆగస్ట్ 29న వర్షం పడింది. ఉదయం నుంచే ఆట మొదలు కాలేదు. మధ్యలో పలు సార్లు పిచ్ ఇన్‌స్పెక్షన్‌లు చేసినా పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. సాయంత్రం మరోసారి పరిశీలనకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడే గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ఒక విచిత్రమైన పద్ధతి ఎంచుకున్నారు. పిచ్‌పై నిప్పు పెట్టి దాన్ని ఎండబెట్టాలని చూశారు. ఫొటోలు బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది ఆధునిక క్రికెట్‌లో చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం. అయినప్పటికీ పిచ్ పూర్తిగా ఆడే స్థితికి రాకపోవడంతో మ్యాచ్‌ను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది.

టోర్నమెంట్ పట్టికలో జట్ల స్థానం
నమీబియా- స్కాట్లాండ్ పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 21 మ్యాచ్‌ల్లో 11 విజయాలతో స్కాట్లాండ్ 3వ స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు 22 మ్యాచ్‌లు ఆడిన నమీబియా కేవలం 8 గెలిచి 6వ స్థానంలో నిలిచింది. అమెరికా జట్టు 20 మ్యాచ్‌ల్లో 14 విజయాలతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి మ్యాచ్ ఫలితం జట్ల భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి మ్యాచ్ రద్దు కావడం ఇరుజట్లకూ తలనొప్పిగా మారింది.

గత మ్యాచ్‌ల ఫలితాలు
ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు నమీబియా, కెనడాపై ఐదు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. కానీ స్కాట్లాండ్ మాత్రం నెదర్లాండ్స్ చేతిలో ఓడిపోయింది. 369 పరుగులు చేసినా, డచ్ జట్టు నాలుగు బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని చేధించింది. ఈ ఫలితాల తర్వాత స్కాట్లాండ్ పాయింట్ల పట్టికలో నిలబడేందుకు ఇబ్బంది పడుతోంది. మరోవైపు నమీబియాకు క్వాలిఫికేషన్ రేసు మరింత కఠినమవుతోంది.

రాబోయే మ్యాచ్‌లు- వరల్డ్‌కప్ ఆశలు
ఇప్పుడు ఇరుజట్లు తమ తదుపరి మ్యాచ్‌లలో కెనడాను ఎదుర్కోబోతున్నాయి. ఆగస్ట్ 31న స్కాట్లాండ్, సెప్టెంబర్ 2న నమీబియా కెనడాతో తలపడతాయి. ముఖ్యంగా నమీబియా 2027 వరల్డ్‌కప్ సహ ఆతిథ్య దేశం అయినప్పటికీ ఆటోమేటిక్ క్వాలిఫికేషన్ లేదు. కాబట్టి ఈ లీగ్‌లో సాధించే ప్రతి విజయమే భవిష్యత్తుకు కీలకం అవుతుంది. నమీబియా 2003 తర్వాత మళ్లీ వరల్డ్‌కప్ ఆడాలని కలలు కంటోంది. స్కాట్లాండ్ మాత్రం 2015 తర్వాత ఆ టోర్నమెంట్‌లోకి ప్రవేశించలేదు. ఈసారి లీగ్ 2లో బలమైన ప్రదర్శన ఇవ్వకపోతే మళ్లీ ఆ కలలు నెరవేరవు.

