గూగుల్‌ 2024 ట్రెండ్స్‌ - అగ్రస్థానంలో ఐపీఎల్‌ - ఇంకా ఏ మ్యాచ్‌ల కోసం వెతికారంటే?

ఇక కేవలం క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ల విషయానికొస్తే 'ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్‌', 'ఇండియా Vs జింబాబ్వే', 'శ్రీలంక vs ఇండియా', 'ఇండియా vs అఫ్గానిస్థాన్‌', 'ఇండియా vs దక్షిణాఫ్రికా', ‘'ఇండియా vs పాకిస్థాన్‌', 'పాకిస్థాన్‌ vs ఇంగ్లాండ్‌',‘ 'రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌', 'చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ vs పంజాబ్‌ కింగ్స్‌' మ్యాచ్‌ల గురించి ఎక్కువగా వెతికారట.

